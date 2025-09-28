Observa tus pares de futuros favoritos en MEXC y mantente actualizado sobre los movimientos de precios de los criptos en tiempo real





MEXC ofrece una amplia selección de pares de futuros, con más de 1,300 pares de trading y un apalancamiento ajustable de 1x a 500x. Gracias a sus tarifas de trading ultrabajas , MEXC se ha convertido en la plataforma predilecta para los traders de futuros. Para facilitar la navegación entre la amplia selección de pares de futuros, MEXC ofrece la función "Favoritos", que facilita la búsqueda y visualización de los pares que operan o monitorean con frecuencia.









Con la función "Favoritos", los usuarios pueden añadir pares de futuros clave o de uso frecuente a una lista personalizada para un acceso rápido y una gestión optimizada. Sus principales ventajas incluyen:





Mayor eficiencia: ahorra tiempo al evitar búsquedas repetidas entre numerosos pares de trading y acceda rápidamente a páginas de trading clave.

Monitoreo fácil: vea precios en tiempo real, volatilidad y datos de trading de sus pares seleccionados en un solo lugar para respaldar decisiones de trading informadas.

Agrupación personalizada: en dispositivos móviles, los usuarios pueden organizar sus tokens favoritos en grupos por estrategia o categoría para una visualización más sencilla.

Soporte de decisiones: combinado con funciones de clasificación y gráficos, tu lista de favoritos se convierte en un tablero de observación dinámico adaptado a tus necesidades.

















En la página de trading, pasa el cursor sobre el icono ▼ junto al par de futuros para abrir la lista de pares de futuros disponibles. Haz clic en el icono ☆ junto a un par para añadirlo a tus favoritos.





Si no encuentras el par de divisas que buscas, búscañplo en la barra de búsqueda. Una vez encontrado, haz clic en el icono ☆ junto al par para añadirlo a tus favoritos.

















Abre la aplicación MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Pulsa "Mercados" en la parte inferior de la pantalla de inicio, luego ve a Favoritos > Futuros y pulsa el botón "Añadir a favoritos".





En la barra de búsqueda, introduce el nombre del par de futuros que quieras añadir, como BTC. Luego, pulsa el icono ☆ junto a BTC USDT Perpetual para añadirlo a tu lista de favoritos.

























En la página de trading de futuros donde agregaste pares a tus favoritos, haz clic en "Favoritos" para ver los pares seleccionados. La página muestra información detallada, como el nombre del contrato, el último precio, el porcentaje de variación del precio y el volumen de trading. Puedes ordenar la lista en orden ascendente o descendente según el último precio, la variación del precio o el volumen de operaciones.









También puedes desplazarte hasta la parte inferior de la página y hacer clic en ≡ → Favoritos y populares para mostrar rápidamente tus pares de futuros favoritos en la parte inferior de la pantalla.





Los marcados con ★ son tus pares de futuros favoritos, mientras que los marcados con 🔥 son pares de futuros en tendencia actual.





Puedes hacer clic en las flechas < y > en cualquier lado para desplazarte y ver más pares de futuros.









En la parte inferior derecha de la página, haz clic en el botón "Editar" para reorganizar tus pares de futuros favoritos arrastrándolos con el icono ☰. También puedes marcar la opción "Mostrar precios" para ver los datos de precios antes del porcentaje de variación de precio, tanto para los pares favoritos como para los de tendencia, en la parte inferior de la página. Haz clic en "Confirmar" para guardar los cambios.













En la página Mercados de la app, puedes ver tus pares favoritos en Favoritos → Futuros. La página muestra información detallada, como el nombre del par, el último precio, el porcentaje de variación del precio y el volumen de trading. Puedes ordenar la lista en orden ascendente o descendente según el último precio, la variación del precio o el volumen de trading.





Al pulsar el icono + a la derecha, puedes crear diferentes grupos y categorizar tus pares de futuros favoritos según tus propios criterios. Esto facilita la visualización de datos de tipos específicos de pares de futuros.

















MEXC ofrece el trading de futuros como un tipo de trading de derivados con miles de criptomonedas como objetivos de inversión. Los inversores pueden usar el apalancamiento para ampliar tu capital y obtener las rentabilidades esperadas. Esto también requiere que los inversores seleccionen cuidadosamente los objetivos de trading y el momento de entrada. Por lo tanto, una plataforma de trading de futuros debe ofrecer a los usuarios una amplia gama de pares de trading, una rápida velocidad de listado y una rigurosa verificación de proyectos. Los productos de futuros de MEXC son, sin duda, la primera opción para muchos traders de futuros. A julio de 2025, MEXC ha listado más de 1,300 pares de trading de futuros, incluyendo futuros perpetuos USDT-M, futuros perpetuos USDC-M y futuros Coin-M para satisfacer las diversas necesidades de usuarios con diferentes preferencias de trading.









En MEXC , la tarifa del Creador (Maker, en inglés) para Futuros Perpetuos es del 0.00% y la del Tomador (Taker, en inglés) es del 0.02%. Para más detalles sobre las tarifas de MEXC, consulta la tabla oficial de tarifas . Las tarifas pueden variar según el país y la región; consulta la página de tarifas para obtener la información más precisa.





En comparación con las tarifas de trading de contratos perpetuos con margen USDT disponibles para los usuarios habituales, los productos de futuros de MEXC son altamente competitivos dentro de la industria.





Plataforma de Trading MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Tarifa de tarifa de Maker 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Tarifa de tarifa de Taker 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Los cuatro competidores mencionados anteriormente se encuentran entre los 20 principales exchanges de criptomonedas según CoinMarketCap . Esta sencilla comparación muestra claramente la ventaja de MEXC en cuanto a tarifas. Basándonos únicamente en las tarifas de los Taker, las tasas de los competidores oscilan entre el 0.045 % y el 0.06 %, lo que supone entre 2.25 y 3 veces más que la de MEXC.





Por ejemplo, supongamos que una usuaria llamada Alice planea invertir 10,000 USDT con un apalancamiento de 10x, abriendo una posición como Maker y cerrándola como Taker. Las tarifas que Alice pagaría en estas cinco plataformas (calculadas sobre un valor de posición de 100,000 USDT, sin considerar las fluctuaciones de precio) son:





Plataforma de Trading MEXC Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Tarifa de Maker (USDT) 0 18 20 20 20 Tarifa de Taker (USDT) 20 45 50 60 60 Tarifa total (USDT) 20 63 70 80 80





Esta comparación de tarifas del mundo real resalta la importante ventaja de ahorro de costos que supone operar con futuros en MEXC.





Además, a partir del 22 de julio de 2025, MEXC lanzó un Festival de traders cero tarifas , donde más de 140 pares de futuros disfrutan de tarifas de Maker y Taker cero, lo que ofrece beneficios integrales a los usuarios de todo el mundo.





Si eres usuario del ecosistema Solana , también puedes participar en el evento del Mes del Ecosistema Solana, donde podrás intercambiar tokens del ecosistema Solana sin tarifas de maker ni de taker. También puedes hacer staking de SOL (Token nativo de Solana) para disfrutar de hasta un 999% de APR.









Desde su fundación, MEXC ha sido elogiada por descubrir proyectos de alta calidad y listar rápidamente nuevos tokens. Con años de experiencia en el sector y una sólida reputación, MEXC ha acumulado millones de usuarios y se ha convertido en la primera opción para muchos traders, tanto principiantes como experimentados, operando en más de 170 países y regiones de todo el mundo.





La amplia base de usuarios garantiza una excelente profundidad de mercado para los Futuros de MEXC, niveles de contrato equilibrados y precios justos y transparentes. En las últimas 24 horas, el volumen de trading de Futuros de MEXC superó los 40.6 mil millones de dólares . Esta profundidad garantiza una negociación fluida en condiciones de mercado extremas y ayuda a evitar liquidaciones inesperadas. (Nota: Datos al 22 de julio de 2025 de CoinMarketCap)









Tomando como ejemplo el par BTCUSDT , al calcular el volumen total de órdenes límite con un margen de ±5 puntos básicos en torno al precio medio en el libro de órdenes de futuros de BTCUSDT, MEXC cuenta con aproximadamente 79.57 millones de USDT, mientras que otro competidor, entre los tres principales a nivel mundial, posee aproximadamente 18.42 millones de USDT. La profundidad de MEXC es aproximadamente 4.3 veces mayor que la del líder del sector.









Lecturas recomendadas:







