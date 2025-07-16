¡Comisión de referente aumentada! ¡Obtén aún más recompensas en bonos!





En MEXC, los usuarios pueden ganar un porcentaje de las comisiones de las operaciones spot y de futuros de sus amigos invitándolos a registrarse en MEXC. Para incentivar a los usuarios a invitar a más personas a unirse a MEXC, hemos mejorado y ajustado las tasas de comisión de referente de la siguiente manera:





1) La tasa de comisión para las operaciones de spot y futuros de los referidos se ha ajustado a 40%, con un máximo del 50% en ciertas regiones.

2) Si la referencia es válida, tanto el referente como el referido recibirán recompensas en bonos de Futuros.





Con las tasas de comisión ajustadas, los referentes pueden aumentar significativamente sus ganancias sin necesidad de invitar a más amigos. Además, esta actualización incluye recompensas adicionales en bonos de futuros, ofreciendo beneficios tanto al referente como al invitado.









1) Cada invitado válido debe acumular un depósito de 100 USDT y completar un volumen de trading de futuros superior a 500 USDT (incluyendo apalancamiento) dentro de los 7 días posteriores al registro. Los depósitos válidos se limitan a depósitos en cadena, depósitos en moneda fiat, compras con tarjeta de crédito/débito, transacciones P2P y pagos de terceros. Las transferencias internas y los regalos no se considerarán depósitos válidos.





2) Las comisiones de trading spot se distribuyen alrededor de las 00:00 (UTC) del día siguiente. Las comisiones de trading de futuros se distribuyen alrededor de la 01:00 (UTC) del día siguiente. Los tiempos de distribución reales pueden variar ligeramente. Las comisiones para los referentes se derivan de las tarifas netas de trading de los amigos invitados (Tarifas netas = Tarifas de trading - Bonos - Tarifas descontadas - Otras deducciones de tarifas). Los referentes recibirán sus comisiones en la misma moneda que el amigo invitado utilizó para pagar las tarifas de trading. Por ejemplo, si el amigo invitado usa tokens MX para pagar las tarifas de trading, el referente recibirá su comisión en tokens MX.





3) Las comisiones no aplican a tarifas pagadas con bonos de futuros, tarifas de depósito/retiro o otras promociones. Las tarifas generadas por comportamientos de trading anormales también están excluidas de las recompensas promocionales.





4) La elegibilidad para recibir comisiones del referente dura 1,080 días desde la fecha en que el amigo se registre.





Para más detalles sobre las reglas para ganar recompensas invitando usuarios válidos, consulta la información en la parte inferior de la página de referente . Si no estás seguro de cómo invitar a amigos, puedes leer la guía [ Invitar amigos a registrarse en MEXC ] para obtener instrucciones.









Launchpool y Kickstarter. Si estás interesado en tokens de proyectos populares, también puedes participar en eventos Airdrop+





Airdrop+ es un evento en el que los usuarios pueden dividir tokens de proyectos completando tareas específicas durante las campañas de depósito y trading para proyectos populares. Además, al hacer clic en el botón de invitación en la página del evento y completar las tareas correspondientes, también puedes ganar recompensas en tokens, disponibles por orden de llegada.





MEXC Launchpool es un evento de airdrop en el que los usuarios pueden hacer staking de tokens específicos para recibir airdrops de criptomonedas populares o recién incluidas en la lista. Los tokens en staking se pueden canjear en cualquier momento y los usuarios pueden compartir recompensas de tokens en función de su proporción de staking.





Kickstarter es un evento de airdrop gratuito exclusivo para los holders de MX. Siempre que tengas al menos 5 MX de forma continua durante 24 horas, puedes participar en todos los eventos de airdrop en curso con un solo clic en la página del evento. Cuantos más amigos elegibles invites, mayor será tu coeficiente correspondiente, lo que significa más recompensas en tokens para compartir.





Con esta actualización, MEXC ofrece a los usuarios tasas más altas de comisión de referente, incentivando aún más a los usuarios a invitar a amigos y participar en las actividades de la plataforma. Ya sea que ganes comisiones invitando a amigos o participes en eventos relacionados con tokens de proyectos populares, podrás disfrutar de más recompensas mientras operas. ¡No esperes más! Invita a tus amigos a unirse a MEXC y comiencen juntos su viaje de trading.



