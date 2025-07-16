Unite: la solución blockchain de capa 3 de próxima generación para juegos móviles

Categoría
Asignación
Detalles
Desarrollo de la comunidad
30%
El 30% de los tokens se asigna al desarrollo comunitario, con el fin de mantener un ecosistema activo, atractivo e inclusivo. Estos fondos respaldan diversas iniciativas como eventos comunitarios, airdrops de tokens y campañas de marketing, esenciales para atraer nuevos usuarios y fomentar el sentido de pertenencia entre los miembros actuales.
Ecosistema
25%
Los tokens destinados al ecosistema apoyarán el desarrollo y la expansión de la plataforma Unite, incluidas asociaciones, integraciones y colaboraciones con otros proyectos del espacio Web3. Estos fondos garantizarán que Unite se mantenga a la vanguardia de la innovación, aprovechando el ecosistema descentralizado para seguir generando valor para los usuarios.
Inversionistas
20%
El 20% de los tokens se asignará a inversionistas que respalden la visión y el desarrollo de Unite. Esta asignación proporciona los recursos necesarios para el crecimiento continuo del proyecto y garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
Equipo
19.9%
Esta asignación reconoce el esfuerzo y dedicación de los miembros del equipo del proyecto. Los fondos servirán para motivar al equipo a seguir impulsando la innovación y el desarrollo dentro del ecosistema Unite, asegurando que la plataforma siga siendo competitiva en el dinámico mundo del gaming Web3 y mantenga un enfoque centrado en el usuario.
Reserva del tesoro
5.1%
La reserva del tesoro actúa como fondo de respaldo de Unite, proporcionando flexibilidad y estabilidad frente a fluctuaciones del mercado o circunstancias imprevistas. Estos fondos respaldarán objetivos a largo plazo como investigación y desarrollo (I+D), mejoras de infraestructura e inversiones estratégicas.
