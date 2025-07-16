Unite: la solución blockchain de capa 3 de próxima generación para juegos móviles

1. ¿Qué es Unite? Unite es una solución blockchain de capa 3 creada específicamente para juegos móviles dirigidos al mercado masivo, con el objetivo de transformar el panorama de los juegos Web3 en di1. ¿Qué es Unite? Unite es una solución blockchain de capa 3 creada específicamente para juegos móviles dirigidos al mercado masivo, con el objetivo de transformar el panorama de los juegos Web3 en di
1. ¿Qué es Unite?


Unite es una solución blockchain de capa 3 creada específicamente para juegos móviles dirigidos al mercado masivo, con el objetivo de transformar el panorama de los juegos Web3 en dispositivos móviles. Unite combina la seguridad y descentralización de las redes de capa 1 (L1) y capa 2 (L2) con la velocidad y eficiencia de una blockchain de capa 3, brindando a los desarrolladores un entorno optimizado para ofrecer experiencias de juego escalables e inmersivas, y llevar el gaming en blockchain a un nuevo nivel.

Unite se centra en mejorar la experiencia del jugador a través de funciones de ganancias dentro del juego, ofreciendo una solución integral de capa 3 que abarca la blockchain, el cliente y el ecosistema, al tiempo que establece una infraestructura física descentralizada (DePin) basada en miles de millones de dispositivos móviles activos diariamente en todo el mundo.

Como cadena L3 diseñada para un propósito específico, Unite adopta la tecnología Optimistic Rollup para ofrecer gran escalabilidad, confirmaciones casi instantáneas y tarifas de gas ultra bajas. Gracias a sus tarifas optimizadas, restricciones de contrato inteligentes y compatibilidad con EVM, los desarrolladores pueden crear mundos de juego ricos y complejos, conectándose sin problemas a redes descentralizadas. Con un enfoque "mobile-first" y una arquitectura técnica avanzada, Unite está lista para redefinir el futuro de los juegos Web3 en móviles, ofreciendo a jugadores de todo el mundo una experiencia sin precedentes.

2. ¿Qué es Unite Mainnet?


Unite Mainnet está construida sobre la cadena Base. Es una blockchain de capa 3 de alto rendimiento, diseñada para manejar grandes volúmenes de transacciones con tarifas ultra bajas y alta seguridad, proporcionando una solución de nueva generación especialmente pensada para juegos móviles a gran escala.

Unite Mainnet cuenta con una escalabilidad excepcional, siendo ideal para aplicaciones descentralizadas (dApps) que requieren interacciones frecuentes, como juegos móviles con decenas de millones de usuarios activos diarios. Esta capacidad sienta las bases para la innovación en los juegos blockchain de próxima generación.

  • Tarifas de gas extremadamente bajas: desde tan solo 21,000 Wei (aproximadamente $0.000000000084 por transacción).
  • Alianzas estratégicas: Unite L3 colabora con Alchemy y Syndicate, y forma parte de la comunidad Metabased, construida sobre Arbitrum Orbit. Al utilizar el Metabased Sequencer, Unite puede escalar a una cantidad ilimitada de shards y admitir una cantidad ilimitada de juegos, garantizando que cada juego funcione con alto rendimiento y sea interoperable con Unite Mainnet y los socios dentro del ecosistema Metabased.

3. Tokenómica de Unite


UNITE es el token nativo de la blockchain Unite y el núcleo del ecosistema de juegos móviles Unite. El suministro total de tokens UNITE es de 30 mil millones, con la siguiente distribución:

Categoría
Asignación
Detalles
Desarrollo de la comunidad
30%
El 30% de los tokens se asigna al desarrollo comunitario, con el fin de mantener un ecosistema activo, atractivo e inclusivo. Estos fondos respaldan diversas iniciativas como eventos comunitarios, airdrops de tokens y campañas de marketing, esenciales para atraer nuevos usuarios y fomentar el sentido de pertenencia entre los miembros actuales.
Ecosistema
25%
Los tokens destinados al ecosistema apoyarán el desarrollo y la expansión de la plataforma Unite, incluidas asociaciones, integraciones y colaboraciones con otros proyectos del espacio Web3. Estos fondos garantizarán que Unite se mantenga a la vanguardia de la innovación, aprovechando el ecosistema descentralizado para seguir generando valor para los usuarios.
Inversionistas
20%
El 20% de los tokens se asignará a inversionistas que respalden la visión y el desarrollo de Unite. Esta asignación proporciona los recursos necesarios para el crecimiento continuo del proyecto y garantiza su sostenibilidad a largo plazo.
Equipo
19.9%
Esta asignación reconoce el esfuerzo y dedicación de los miembros del equipo del proyecto. Los fondos servirán para motivar al equipo a seguir impulsando la innovación y el desarrollo dentro del ecosistema Unite, asegurando que la plataforma siga siendo competitiva en el dinámico mundo del gaming Web3 y mantenga un enfoque centrado en el usuario.
Reserva del tesoro
5.1%
La reserva del tesoro actúa como fondo de respaldo de Unite, proporcionando flexibilidad y estabilidad frente a fluctuaciones del mercado o circunstancias imprevistas. Estos fondos respaldarán objetivos a largo plazo como investigación y desarrollo (I+D), mejoras de infraestructura e inversiones estratégicas.




Aviso de riesgos: Este material no proporciona asesoría en materia de inversiones, impuestos, asuntos legales, financieros, contables o de consultoría, ni constituye una recomendación de compra, venta o tenencia de ningún activo. MEXC Learn proporciona esta información únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución, ya que todas las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.


