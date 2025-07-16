El 6 de noviembre, según los datos electorales en tiempo real de Fox News, Trump derrotó a Harris con 67,121,735 votos frente a 62,142,405 votos, asegurando 277 votos electorales, superando el umbral El 6 de noviembre, según los datos electorales en tiempo real de Fox News, Trump derrotó a Harris con 67,121,735 votos frente a 62,142,405 votos, asegurando 277 votos electorales, superando el umbral
Trump asume la presidencia de EE. UU. y abre un nuevo capítulo para la industria cripto

16 de julio de 2025MEXC
0m
El 6 de noviembre, según los datos electorales en tiempo real de Fox News, Trump derrotó a Harris con 67,121,735 votos frente a 62,142,405 votos, asegurando 277 votos electorales, superando el umbral de 270 necesario para ganar, y sellando así su victoria en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2024.


Con el anuncio de los resultados de las elecciones, la industria cripto ha experimentado un nuevo auge de entusiasmo. Sin embargo, el centro de esta ola no está en las elecciones en sí, sino en el hecho de que Trump se ha convertido en el primer presidente en la historia de EE. UU. con una postura extremadamente favorable hacia las criptomonedas. Su elección sin duda abre nuevas oportunidades de desarrollo y posibilidades ilimitadas para la industria cripto.


Bitcoin supera los $75,000 y las monedas meme de Trump se disparan


Según datos oficiales de MEXC, BTC superó la marca de $75,000, alcanzando un pico de $75,404, superando así el récord intradía previo de $73,798 registrado el 14 de marzo.



Al mismo tiempo, el mercado de criptomonedas ha experimentado fluctuaciones significativas estrechamente vinculadas a los resultados electorales. No solo Bitcoin ha mostrado un fuerte impulso, sino que también las monedas temáticas de Trump y Musk han registrado importantes ganancias. En particular, las monedas meme temáticas de Trump, como $TRUMP, que ha visto un aumento en el número de holders, junto con $FIGHT, $MAGAA y $MVP, han mostrado un notable crecimiento. Mientras tanto, las monedas meme de Musk, como $DOGE, $MASK, $PNUT y $PEOPLE, también han experimentado un auge, incrementando aún más la emoción general en el mercado.

En contraste, las monedas meme temáticas de Harris, como $KAMA, han sufrido caídas significativas, creando una fuerte divergencia con el desempeño de las monedas meme de Trump y Musk tras los resultados electorales.

¿Cumplirá Trump sus promesas de campaña?


Para ganar esta elección, Trump se acercó con entusiasmo a la comunidad cripto, incluso se presentó como un defensor de Bitcoin. Durante la conferencia Bitcoin 2024 celebrada en Nashville en julio, pronunció un discurso de casi una hora, haciendo varias promesas beneficiosas para la industria cripto:
  • Se comprometió a terminar con las regulaciones hostiles contra la industria cripto.
  • Prometió proteger el derecho a minar Bitcoin y permitir que los estadounidenses custodiaran sus activos digitales.
  • Se comprometió a liberar a Ross Ulbricht, condenado por crear el mercado negro Silk Road.
  • Prometió alejar a la senadora Elizabeth Warren (quien ha propuesto regulaciones estrictas para las criptomonedas) y a sus aliados de los titulares de Bitcoin.
  • Prometió reemplazar al presidente de la SEC, Gary Gensler, en su primer día en el cargo.
  • Establecería una reserva nacional de Bitcoin sin vender sus participaciones.
  • Se comprometería a formar un comité asesor de Bitcoin.
  • Se opondría a las Monedas Digitales de Banco Central (CBDCs).

El impacto de la elección de Trump en la industria cripto


Desde una perspectiva de políticas y sentimiento del mercado, la elección de Trump podría traer una serie de cambios positivos para la industria cripto. Durante su campaña, Trump expresó en repetidas ocasiones su apoyo a las criptomonedas y se comprometió a impulsar políticas favorables para el sector. Si sus propuestas se materializan, la industria cripto podría ver un entorno regulatorio más flexible y favorable. Esto podría aumentar significativamente la confianza de los inversionistas en las criptomonedas, mejorar el sentimiento del mercado y fomentar la prosperidad del mercado cripto.

Además, desde un punto de vista del desarrollo de la industria, la elección de Trump podría crear tanto nuevas oportunidades como desafíos. Por un lado, sus políticas podrían fomentar la innovación y el avance tecnológico dentro del espacio cripto, impulsando el crecimiento de Bitcoin y la tecnología blockchain. Por otro lado, su elección también podría traer riesgos y desafíos potenciales. Por ejemplo, si sus políticas no se materializan o enfrentan oposición, el mercado cripto podría verse afectado negativamente. Asimismo, la industria cripto podría necesitar abordar la incertidumbre en las políticas regulatorias y la creciente competencia en el mercado.

Conclusión


En medio del fervor de las elecciones presidenciales de EE. UU., MEXC se ha convertido en la plataforma de trading preferida por muchos inversionistas gracias a sus sólidas capacidades técnicas, amplia gama de pares de trading y excelente servicio al cliente. MEXC ofrece pares de trading para criptomonedas principales como Bitcoin y también ha listado varias monedas meme temáticas de Trump, como $TRUMP y $FIGHT, proporcionando a los inversionistas una amplia variedad de opciones de inversión y una experiencia de trading sin interrupciones. Además, MEXC ofrece las tarifas más bajas de la industria, minimizando aún más los costos de trading.

Con Trump llegando a la Casa Blanca como el primer "presidente cripto", la industria cripto está lista para un crecimiento expansivo. MEXC continuará siendo un aliado firme para los inversionistas, acompañando a los usuarios mientras son testigos de cada avance y hito en el mundo cripto. Ya seas un holder de criptomonedas tradicionales como Bitcoin o un explorador de monedas emergentes como las monedas meme temáticas de Trump, MEXC ofrecerá servicios completos y profesionales para ayudar a los inversionistas a aprovechar oportunidades y lograr el crecimiento de su riqueza en el mercado cripto.

Aviso de riesgos:Esta información no proporciona asesoría en inversiones, impuestos, cuestiones legales, financieras, contables, consultas o cualquier otro servicio relacionado, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo para fines de referencia y no constituye un asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y ten precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


