Países con mayor adopción de criptomonedas en 2024: ¿Dónde estará el próximo centro cripto?

Introducción

Con el rápido desarrollo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, cada vez más países están reconociendo las enormes oportunidades que trae esta industria emergente. Como resultado, están ajustando sus marcos regulatorios y atrayendo activamente a empresas y startups cripto. En 2024, la industria global de criptomonedas está floreciendo y la lista de naciones criptoamigables continúa expandiéndose. Para obtener una ventaja competitiva en este mercado tan dinámico, los países están compitiendo por atraer a profesionales e inversionistas cripto globales mediante políticas únicas y condiciones favorables. En este contexto, las criptomonedas no solo están transformando el panorama de la inversión y los activos digitales, sino que también impulsan significativamente la innovación tecnológica y el crecimiento económico regional.





Según la última investigación de SocialCapitalMarkets, Suiza y Singapur han sido considerados durante mucho tiempo como los países con mayor adopción de criptomonedas del mundo. En los últimos años, Estonia, Malta y los Emiratos Árabes Unidos también han logrado avances significativos en este ámbito. A través de un análisis exhaustivo de las políticas regulatorias, los marcos fiscales y los entornos empresariales, se han identificado los 10 países con mayor adopción de criptomonedas de 2024. Estas naciones, con sus políticas abiertas, sistemas fiscales favorables y entornos empresariales innovadores, se han convertido en destinos ideales para empresas e inversionistas en criptomonedas.













Dubái se ha convertido en el principal destino para empresas de criptomonedas gracias a sus políticas regulatorias claras y ventajas fiscales. Como miembro del G20, el Centro de Multi Commodities de Dubái (DMCC) y la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) ofrecen un entorno estable y favorable para los negocios cripto. Una de las características más atractivas para las empresas cripto es que Dubái no impone un impuesto sobre las ganancias de capital, y el impuesto corporativo es solo del 9%. Actualmente, Dubái alberga más de 550 empresas de criptomonedas registradas, consolidando su liderazgo en el mercado cripto global.









Las políticas cripto de Suiza son particularmente favorables, especialmente en Zug, que es conocida como el "Valle Cripto" global. Desde 2018, Suiza ha propuesto la visión de convertirse en una "nación cripto". La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) ofrece un marco regulatorio transparente y de apoyo para las empresas de criptomonedas. La tasa del impuesto sobre las ganancias de capital a largo plazo en Suiza es solo del 7.8%, junto con tasas de impuesto corporativo flexibles que varían entre el 12% y el 21%, lo que la convierte en un refugio para los emprendedores cripto. Hoy en día, más de 900 empresas de criptomonedas se han establecido en Suiza.





Atributos Detalles País miembro del G20 No Marco regulatorio Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (FINMA) Transparencia legal Claro y altamente favorable, especialmente en la región de Zug Impuesto sobre las ganancias de capital 7.8% Impuesto corporativo 12% - 21% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 900+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 74.5/100





Corea del Sur desempeña un papel cada vez más importante en la industria de las criptomonedas, especialmente en la región de Asia Oriental. Aunque la implementación del impuesto sobre las ganancias de capital se ha retrasado, Corea del Sur ya ha establecido un marco legal que mejora gradualmente para las criptomonedas. Actualmente, más de 376 empresas de criptomonedas están registradas en Corea del Sur, con el apoyo regulatorio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC). A medida que la industria cripto continúa creciendo rápidamente, Corea del Sur sin duda será una fuerza poderosa en el mercado cripto global.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KFIU) bajo la Comisión de Servicios Financieros (FSC) Transparencia legal Mejorando gradualmente Impuesto sobre las ganancias de capital Implementación pospuesta (0%) Impuesto corporativo Retrasado hasta 2025 Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 376+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 73.5/100





Singapur ofrece enormes oportunidades para las empresas de criptomonedas, gracias a su sólido entorno empresarial y al apoyo del gobierno. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) proporciona políticas regulatorias claras para las empresas cripto, y la ausencia de impuesto sobre las ganancias de capital, junto con una tasa de impuesto corporativo del 17%, atrae a muchas empresas e inversionistas. Singapur también recibe una financiación significativa para la investigación y desarrollo de tecnología blockchain, lo que refuerza aún más su posición dominante en el mercado cripto del sudeste asiático.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) Transparencia legal Clara y altamente favorable Impuesto sobre las ganancias de capital Ninguno Impuesto corporativo 17% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 100+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 72/100





Estados Unidos se encuentra a la vanguardia de los pagos cripto globales, con más de 5,000 empresas aceptando criptomonedas como método de pago. Aunque las políticas regulatorias varían según el estado, las empresas cripto en EE. UU. se benefician de una alta transparencia legal y tasas impositivas relativamente bajas. Las empresas de criptomonedas están creciendo rápidamente en el país, con más de 474 compañías cripto registradas actualmente.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) Transparencia legal La transparencia varía según el estado Impuesto sobre las ganancias de capital Varía según el estado (generalmente 0%) Impuesto corporativo 21% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 474+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 71/100







Estonia se ha convertido rápidamente en un jugador importante en la industria de las criptomonedas, gracias a su avanzada infraestructura digital y a su estricto marco regulatorio. Aunque el país tiene regulaciones rigurosas contra el lavado de dinero, sus políticas fiscales favorables lo hacen atractivo para las empresas cripto. Sin impuesto sobre las ganancias de capital y con una tasa de impuesto corporativo del 20%, Estonia se ha convertido en una ubicación ideal para las empresas cripto, atrayendo a más de 1,200 firmas cripto registradas.

Atributos Detalles País miembro del G20 No Marco regulatorio Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA) Transparencia legal Clara y altamente favorable Impuesto sobre las ganancias de capital 0% Impuesto corporativo 20% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 1,200+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 69.5/100





Italia lleva un tiempo acogiendo a las empresas de criptomonedas, sin imponer barreras regulatorias significativas. Sin embargo, bajo el reciente impulso del marco de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE, el país ha fortalecido sus regulaciones sobre la industria cripto. Aunque las tasas impositivas son relativamente altas (26% en ganancias de capital y 24% de impuesto corporativo), la postura favorable de Italia hacia las empresas cripto la convierte en un mercado importante para los negocios cripto en Europa.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Comisión Nacional para las Empresas y la Bolsa (CONSOB) Transparencia legal Clara pero en desarrollo Impuesto sobre las ganancias de capital 26% Impuesto corporativo 24% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 73+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 68/100





La aceptación de las criptomonedas en Rusia va en aumento, y el país ha adoptado políticas fiscales favorables que atraen a las empresas cripto. Aunque el entorno regulatorio es relativamente estricto, Rusia no aplica impuesto sobre las ganancias de capital y la tasa de impuesto corporativo es fija al 20%. Con más de 500 empresas que aceptan pagos en criptomonedas, Rusia se ha convertido en una región popular para las transacciones cripto.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Banco Central de Rusia (CBR) Transparencia legal Clara pero altamente restrictivo Impuesto sobre las ganancias de capital Ninguno Impuesto corporativo 20% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 70+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 67/100





Alemania es un actor clave en el mercado cripto europeo. A pesar de sus tasas impositivas relativamente altas, el marco legal transparente y el entorno regulatorio favorable atraen a muchas empresas. El gobierno alemán exime las ganancias de capital a largo plazo de impuestos sobre criptomonedas mantenidas, y el impuesto sobre la renta corporativa varía entre el 15% y el 30%. El crecimiento de las empresas cripto en Alemania es rápido, con más de 300 empresas registradas, lo que sitúa a Alemania en una posición destacada dentro del ecosistema cripto global.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) Transparencia legal Clara y altamente favorable para empresas con licencia Impuesto sobre las ganancias de capital 25% Impuesto corporativo 15%-30% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 300+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 66.5/100





Si bien la posición de Brasil en el mercado cripto global aún está en desarrollo, tiene una influencia significativa en Sudamérica. El marco de servicios cripto establecido por el Banco Central de Brasil proporciona un entorno operativo básico para las empresas, pero los impuestos relativamente altos sobre las ganancias de capital y las empresas limitan su atractivo. Aun así, Brasil sigue siendo un mercado importante para las empresas cripto en Sudamérica.

Atributos Detalles País miembro del G20 Sí Marco regulatorio Banco Central de Brasil Transparencia legal Mejorando gradualmente Impuesto sobre las ganancias de capital 15.0% – 22.5% Impuesto corporativo 0% – 27.5% Cantidad de empresas de criptomonedas registradas 19+ Puntuación general de adopción de negocios cripto 66.5/100













El desempeño de los países con mayor adopción de criptomonedas en 2024 evidencia que las políticas claras, incentivos fiscales y transparencia regulatoria son clave para atraer empresas de criptomonedas. Lugares como Dubái, Suiza y Singapur han captado numerosas empresas de blockchain y cripto gracias a sus políticas transparentes y ventajas fiscales. Asimismo, países como Corea del Sur y Estados Unidos han avanzado significativamente en la adopción práctica de criptomonedas. Por otro lado, mercados emergentes como Brasil, aunque actualmente con atractivo limitado, poseen un gran potencial para la industria cripto en Sudamérica; con políticas que mejoran gradualmente, se espera que atraigan más empresas en el futuro.





A medida que la industria de criptomonedas crece rápidamente, la adopción de políticas más abiertas e inclusivas será determinante para definir qué países liderarán la economía digital futura. Esto plantea la pregunta: ¿qué nación será el próximo gran centro cripto? Este será un asunto a observar de cerca.



