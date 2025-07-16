Auge del ecosistema TON: MEXC lanza un sorteo de un millón de USDT en TON para celebrar el verano

El mundo blockchain está cambiando de nuevo, y el ecosistema TON se está consolidando rápidamente como un punto focal del mercado. Con un aumento repentino en el número de usuarios, la expansión del ecosistema y el aumento del valor del token, cada movimiento de TON atrae la atención de los inversores.









El ecosistema de TON se encuentra actualmente en pleno crecimiento. El precio de TON ha aumentado recientemente, alcanzando un máximo de 3.6 USDT, con un volumen de operaciones en 24 horas que supera los 200 millones de USDT. La actividad y la liquidez del mercado se mantienen sólidas.













MEXC, una plataforma de intercambio de criptomonedas reconocida mundialmente, ha expandido activamente su presencia en el ecosistema TON. En 2023, MEXC Ventures anunció una inversión estratégica en TON para explorar conjuntamente el desarrollo del ecosistema blockchain y construir un circuito cerrado completo, desde el trading hasta la aplicación. Desde entonces, ambas partes han colaborado para impulsar el crecimiento de usuarios de "TON Space", la billetera integrada en Telegram. Paralelamente, MEXC lanzó una zona de trading sin tarifas para TON, lo que redujo significativamente la barrera de entrada y propició la expansión del ecosistema.









Para ayudar a los usuarios a interactuar más fácilmente con el ecosistema TON y beneficiarse de él, MEXC está lanzando múltiples eventos que se realizarán desde el 21 de mayo de 2025 a las 14:00 (UTC) hasta el 20 de junio de 2025 a las 14:00 (UTC).





TON/USDC, Durante el evento, los usuarios de MEXC disfrutarán de cero tarifas por operar en los siguientes pares de Spot: TON/USDT TON/EUR , así como de cero tarifas por operar futuros TONUSDT . Además, los retiros de TON, USDE y otros tokens en la red TON también estarán exentos de tarifas.





Durante el período del evento, los nuevos usuarios que realizen staking de TON podrán desbloquear hasta un 400% de APR.





La cadena TON ahora admite depósitos y retiros en USDE . Durante el evento, los usuarios que tengan al menos 0.1 USDE en su billetera Spot podrán obtener hasta un 8% de APR diario.





Los usuarios que completen tareas de trading spot de TON durante el período del evento serán elegibles para participar por un fondo de recompensas de 32,500 TON en función de su volumen de trading.





Durante el evento, los usuarios que completen al menos una operación de futuros TONUSDT , de cualquier monto, podrán calificar para la tarea "Bono de bienvenida para nuevos usuarios de futuros" y recibir 50,000 USDT en bonos de futuros. Además, podrán competir en la tarea "Clasificación de trading de futuros" para tener la oportunidad de ganar otros 50,000 USDT en bonos.





Únete al evento Júbilo TON y participa en recompensas y tareas exclusivas.





