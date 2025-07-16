Guía de usuario de TON DeFi: cómo obtener rendimientos en criptodólares

Con el lanzamiento oficial de Ethena en la red TON , un protocolo de rendimiento estable de Ethereum , el ecosistema DeFi de TON ha experimentado una expansión significativa. Aprovechando USDe (criptodólares en cadena) y su forma en staking, tsUSDe, los usuarios pueden participar en finanzas descentralizadas (DeFi) y obtener rendimientos considerables sin asumir riesgos severos de volatilidad. Esta innovación no solo reduce la barrera de entrada para los recién llegados, sino que también proporciona a TON una infraestructura clave para una capa de activos estables.





Este artículo explicará de forma completa cómo utilizar DeFi en TON desde cuatro perspectivas: selección de billetera, adquisición de activos, proceso de staking y estrategias de rendimiento, con miras a ayudar al usuario a acceder de forma eficiente a este sistema de rendimiento estable en la cadena.









Antes de participar en el ecosistema DeFi de TON, los usuarios deben seleccionar una de las principales billeteras compatibles con TON. Entre las más utilizadas se incluyen:





TON Space (monedero nativo de Telegram @Wallet) : Se accede a él desde la sección "Wallet" en los ajustes de Telegram o buscando "@Wallet".

MyTonWallet : Disponible mediante descarga de la aplicación o accediendo a la miniaplicación enviando un mensaje a "@MyApp" en Telegram.

TonHub : Descarga directa de la aplicación de la billetera TonHub.

TONKeeper: Acceso a través de la aplicación TONKeeper o enviando un mensaje a @TonKeeper en Telegram.





Todos estas billeteras permiten recibir USDe y tsUSDe, y cuentan con funciones integradas para hacer staking en DeFi.









USDe es un activo en USD on-chain emitido por el protocolo Ethena. Los usuarios pueden adquirir USDe de cualquiera de las siguientes tres formas:





Puenteo entre cadenas: Puedes comprar USDe en la mainnet de Ethereum, Arbitrum, Solana o Base, y transferirlos a la red TON a través de LayerZero y : Puedes comprar USDe en la mainnet de Ethereum, Arbitrum, Solana o Base, y transferirlos a la red TON a través de LayerZero y Stargate





Compra directa en TON: Puedes usar la función de intercambio integrada en las billeteras o conectarte a exchanges descentralizados (como DeDust y StonFi) para intercambiar USDT u otros activos directamente por USDe.





Retiro desde exchanges centralizados: Tras comprar USDe en plataformas compatibles como : Tras comprar USDe en plataformas compatibles como MEXC , puedes retirarlo directamente a tu billetera TON autocustodiada, como TON Space o TONKeeper.





Nota: Asegúrate de tener tokens TON disponibles de antemano para cubrir las tarifas de transacción de la red durante las operaciones.









tsUSDe es un activo certificado con rendimiento que se recibe al hacer staking de USDe en el protocolo Ethena para participar en el mecanismo de rendimiento estable. El proceso de adquisición varía ligeramente según la billetera utilizada:





TON Space : Accede a la sección de USDe dentro del monedero, entra en la sección de staking de Ethena y haz clic en "Stake" o "Start Earning" para convertir USDe en tsUSDe.

MyTonWallet : Haz clic en el saldo de USDe o en el botón "Earn" para acceder a la interfaz de staking y completar la conversión de USDe a tsUSDe.

TonHub : Dentro de la sección "Earnings", haz clic en "Start Earning", selecciona USDe y luego pulsa "Top Up" para hacer staking. : Dentro de la sección "Earnings", haz clic en "Start Earning", selecciona USDe y luego pulsa "Top Up" para hacer staking.

TONKeeper: Los usuarios de : Los usuarios de TONKeeper deben utilizar una aplicación de staking dedicada que proporciona StonFi . Dentro de esta aplicación, puedes hacer staking de USDe ya existente o comprar USDe con USDT directamente en la aplicación y hacer staking para recibir tsUSDe. Una vez completado el staking, los tsUSDe aparecerán automáticamente en la billetera sin pasos adicionales.









El protocolo Ethena en TON ofrece activos estables y una vía completa de generación de rendimiento mediante tsUSDe y módulos de liquidez. Los usuarios pueden elegir entre las siguientes tres estrategias según su perfil de riesgo y la facilidad de operación para obtener rendimientos on-chain:









tsUSDe es un activo nativo generador de intereses que acumula automáticamente recompensas del protocolo:





Los rendimientos se distribuyen cada 8 horas, con una tasa base anualizada actual de aproximadamente el 8 %.

Se pueden obtener incentivos adicionales en Toncoin (TON) mediante la vinculación de la billetera o interacciones incentivadas, lo que eleva el rendimiento anualizado total hasta una tasa del 15 al 20 por ciento.

Las plataformas compatibles incluyen TON Space, MyTonWallet, TonHub y TONKeeper.













Usa la función @Wallet en Telegram para depositar USDT en bóvedas compatibles con Ethena, hacer staking y recibir rendimientos periódicos.

No se requieren conversiones ni intercambios entre cadenas complejos, lo que lo hace apto para principiantes y ofrece rendimientos estables.













Los usuarios pueden emparejar USDe o tsUSDe con USDT y proporcionar liquidez en exchanges descentralizados como StonFi y DeDust para ganar:





Tarifas de trading.

Incentivos del protocolo Ethena.

Incentivos de liquidez en Toncoin (según el calendario de actividades).





Nota: Asegúrate de tener activos equivalentes en tu billetera al añadir liquidez para minimizar el deslizamiento.









Pregunta Respuesta ¿Cómo pueden los usuarios adquirir USDe en la red TON?

Se pueden adquirir USDe mediante retiros desde exchanges centralizados, puentes entre cadenas o intercambios de activos directamente en la red TON. ¿Cuál es el proceso para obtener tsUSDe? tsUSDe se obtiene exclusivamente al hacer staking de USDe dentro de billeteras compatibles con TON; no está disponible la acuñación directa de tsUSDe. ¿Qué métodos califican para obtener recompensas por hacer holding de tsUSDe? Las recompensas por hacer holding de tsUSDe solo aplican a los activos almacenados en las principales billeteras compatibles; los exchanges descentralizados o las direcciones no custodiadas no califican.









El despliegue de Ethena en la red TON marca un paso importante hacia la adopción generalizada de activos con rendimiento estable dentro de los ecosistemas blockchain. A través de USDe y tsUSDe, los usuarios pueden participar en DeFi y obtener rendimientos on-chain sin asumir los riesgos de alta volatilidad. Esto no solo reduce la barrera de entrada, sino que también mejora la componibilidad y el valor práctico de los activos en cadena.





Con las continuas mejoras en la infraestructura de billeteras TON, la tecnología de puentes entre cadenas y los protocolos DeFi, Ethena está posicionada para convertirse en una solución clave de activos estables dentro de la red TON. Para quienes buscan rendimientos estables mediante activos en USD en la cadena, este es un momento clave para interactuar con el ecosistema DeFi de TON.



