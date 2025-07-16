TOKYO BEAST: La nueva era del entretenimiento cripto que fusiona lo virtual y lo real

Tokyo Beast es el primer proyecto de entretenimiento cripto IP creado por un equipo líder japonés de desarrollo de videojuegos. La plataforma integra activos blockchain, creación de IP y contenido de entretenimiento en una experiencia futurista. Aquí, los NFTs se transforman en formas de vida digitales con identidades y destinos propios, en lugar de ser simples coleccionables. Cada jugador contribuye a construir un ecosistema emergente de entretenimiento cripto.





La evolución dentro del juego y la maestría del destino en la cadena marcan el amanecer de una revolución de entretenimiento impulsada por Web3.









TOKYO BEAST es el título principal del proyecto de entretenimiento cripto IP, que fusiona tecnologías Web2 y Web3 para crear un ecosistema que combina potencial de inversión con jugabilidad inmersiva. El proyecto tiene una arquitectura dual: BASE, para el cultivo de activos on-chain, y TRIALS, para la participación en contenido competitivo.





Esta estructura otorga a los jugadores propiedad real sobre activos en blockchain, a la vez que ofrece experiencias de juego de alta calidad. En el corazón del ecosistema está el token TOKYO GAMES TOKEN (TGT) , que conecta todos los componentes de entretenimiento, mecanismos de activos y futuros lanzamientos AAA, creando una plataforma cripto de entretenimiento escalable y sostenible.









TOKYO BEAST es mucho más que un juego. Es un ecosistema completo formado por dos sistemas interconectados:





Sistema BASE: Se centra en la gestión de activos dentro del juego, ofreciendo cultivo de NFTs BEAST, adquisición de recursos y comercio de activos.

Sistema TRIALS: Enfocado en jugabilidad competitiva e interactiva, con batallas PvP, predicciones de partidas y torneos.





Ambos sistemas funcionan de manera independiente pero se integran orgánicamente, brindando a los jugadores una experiencia dual: disfrutar del juego sin poseer tokens, poseer tokens sin jugar activamente, o combinar ambos para maximizar recompensas y diversión.









El equipo de desarrollo de TOKYO BEAST agrupa a miembros clave de los principales estudios de juegos de consola y móviles en Japón, con experiencia en títulos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Cuentan con gran expertise en creación de mundos y contenido. Con un presupuesto de financiación ambicioso, el proyecto busca entregar la primera IP Web3 a gran escala cuya calidad rivalice con las mejores producciones Web2.









TOKYO BEAST busca ir más allá de ser solo un juego Web3, aspirando a ser una IP de entretenimiento auténticamente cripto-nativa. Su misión incluye:





Romper los límites entre Web2 y Web3

Equilibrar entretenimiento inmersivo con retorno de inversión

Ofrecer una experiencia futura donde "el juego es el activo y la IP es la marca"









Como activo principal de TOKYO BEAST y del ecosistema TGT , el token TGT representa el valor intrínseco de la plataforma y habilita diversos casos de uso funcional dentro del ecosistema:









Los jugadores pueden usar TGT para comprar las dos monedas principales del juego, Jewels y Gems, que se usan para mejoras de personajes, compra de ítems, desbloqueo de funciones y otras actividades centrales del gameplay.









Los holders pueden obtener recompensas duales al hacer staking de TGT:





Recompensas en TGT por staking

Oportunidad de recibir NFTs raros BEAST RAWDISK





Este sistema incentiva la tenencia a largo plazo de TGT, aumentando su escasez y valor circulante.









El proyecto destina parte de los ingresos por venta de tokens del juego para recomprar TGT, estableciendo un ciclo de valor cerrado y un modelo deflacionario que respalda el precio de mercado de TGT.





Nota: TGT es emitido por Play3 Ltd.; la empresa desarrolladora de TOKYO BEAST no es responsable directo de aspectos relacionados con TGT.









TOKYO BEAST es la base del ecosistema TGT, que extiende la utilidad del token a través de varios módulos:





CLASH: Interacciones diarias de predicción — además de los "Champion Picks" del fin de semana, los jugadores pueden participar en pronósticos diarios, apostando TGT y combinando contenido con engagement en activos.

FUSION: Colaboraciones NFT co-marcadas — alianzas con proyectos NFT populares, anime e IPs de gaming para lanzar NFTs BEAST colaborativos, aumentando su valor cultural y coleccionable.

ITEMIZE: Merchandising físico — desarrollo de ropa, accesorios y productos temáticos de Tokyo Beast para que los usuarios muestren su identidad virtual en el mundo real.

CARDS: Batallas con cartas coleccionables físicas — transformación de personajes BEAST en cartas físicas para coleccionar y competir en juegos ligeros, uniendo experiencias online y offline.

ANIMATION: Expansión narrativa visual — producción de animaciones y otros contenidos visuales para profundizar la historia de Tokyo Beast, complementando lo que no cubre el gameplay TRIALS.

PARTY: Eventos comunitarios offline — fiestas de visualización y encuentros VIP exclusivos para holders de NFT, fortaleciendo la comunidad y rituales del proyecto.

SPACE: Tiendas conceptuales y colaboraciones — lanzamiento de tiendas temáticas Tokyo Beast y colaboraciones con marcas comerciales, facilitando la entrada al mundo Web3.









TOKYO BEAST combina entretenimiento, cultura y activos cripto en una sola plataforma. No es solo un proyecto IP, sino una demostración de cómo llevar contenido blockchain a audiencias masivas. Mientras muchos juegos blockchain aún dependen del modelo básico de "Play-to-Earn", TOKYO BEAST avanza con un equipo experto, tokenómica sólida y extensiones modulares que integran juego, IP, comercio y blockchain.





A medida que crece la plataforma TGT, TOKYO BEAST aspira a ser un referente en entretenimiento Web3, involucrando creadores y usuarios en una experiencia verdaderamente cripto-nativa.





MEXC ha listado TGT para operar en spot futuros . Para comprar TGT:





Abre e inicia sesión en la app de MEXC o en la página web oficial

En la barra de búsqueda, escribe TGT y selecciona trading Spot o Futuros.

Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y precio, y completa la compra.









Los usuarios también pueden participar en el evento Airdrop+ de MEXC para obtener airdrops y recompensas adicionales de TGT.





TOKYO BEAST representa una revolución en el entretenimiento y la puerta hacia infinitas posibilidades dentro de la plataforma TGT.



