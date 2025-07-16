El superciclo de las memecoins: ¿ya terminó o sigue evolucionando?

En el mundo de las criptomonedas, las memecoins han cautivado a innumerables inversionistas con su encanto único y su potencial ilimitado. Desde sus inicios hasta su gran popularidad actual, las memecoins no solo han sido testigos de la naturaleza cambiante y acelerada del mercado cripto, con sus altibajos, sino que también han liderado la creación de un fenómeno cultural sin precedentes. A medida que el mercado sigue evolucionando, el superciclo de las memecoins parece estar cambiando silenciosamente. Desde los días de gloria de Solana hasta el auge de BNB Chain, ¿qué oportunidades y desafíos esperan a las memecoins?









Solana, conocida por su alto rendimiento y baja latencia, ha atraído una gran atención por parte de desarrolladores y usuarios desde su creación, gracias a sus ventajas tecnológicas únicas. Además de posicionarse como una de las principales blockchains de Capa 1 tanto en términos técnicos como de valoración, Solana también ha dejado una marca importante en el ecosistema de las memecoins. Durante el último año, la emisión de memecoins en la blockchain de Solana ha crecido considerablemente, con plataformas como Pump.fun que han simplificado el proceso de emisión de tokens, facilitando su creación y listado. Como resultado, Solana se ha convertido en el principal centro de lanzamiento de memecoins, con un Valor total bloqueado (TVL, siglas en inglés) que ha aumentado más del 600% en los últimos 12 meses.





En Solana, las memecoins adoptan todo tipo de formas y temáticas, desde perros y gatos hasta conceptos más extravagantes. Según datos de Coinranking , el número de memecoins en Solana ha alcanzado las 1,936, con una capitalización de mercado combinada de 9,130 millones de dólares. Estas memecoins no solo diversifican el mercado cripto, sino que, gracias a sus comunidades, han contribuido al crecimiento del ecosistema de Solana.





En la primera mitad de 2024, el volumen de operaciones en exchanges descentralizados (DEX) dentro de la blockchain de Solana continuó en ascenso, superando a muchas blockchains de referencia y convirtiendo a Solana en un epicentro para el trading de memecoins. En particular, memecoins populares como *URLS-WIF_USDT* y *URLS-BONK_USDT* experimentaron un rápido aumento de precio en poco tiempo, atrayendo una gran atención por parte de los inversionistas.









Sin embargo, a medida que el mercado evoluciona y la competencia se intensifica, las memecoins en Solana también enfrentan varios desafíos. Por un lado, con la aparición constante de nuevos proyectos, la atención del mercado se ha fragmentado, lo que dificulta que algunas memecoins mantengan su popularidad. Por otro lado, la red de Solana sigue enfrentando problemas relacionados con la escalabilidad y la estabilidad, lo que ha afectado en cierta medida el desarrollo de su ecosistema. Recientemente, la fiebre de las memecoins en Solana ha mostrado señales de enfriamiento. Los datos indican que el volumen diario de operaciones de memecoins listadas en Pump.fun y negociadas en Raydium ha disminuido significativamente, alcanzando su nivel más bajo desde la Navidad de 2024.









Mientras la fiebre de las memecoins en Solana comenzó a enfriarse, BNB Chain se convirtió rápidamente en el nuevo epicentro de las memecoins, en gran parte gracias a las estrategias de marketing de CZ (Changpeng Zhao, fundador de Binance).





Para rastrear el origen del actual auge de las memecoins en BNB Chain, primero hay que mencionar TST. Inicialmente creado como un token de prueba y un tutorial sobre cómo emitir memecoins en la plataforma Four.meme, TST rápidamente se convirtió en un activo especulativo después de que su dirección de contrato se filtrara accidentalmente. A medida que creció la atención del mercado, TST pasó de ser un simple token de prueba a convertirse en una de las memecoins más populares.





Si TST fue la chispa que encendió el auge de BNB Chain, entonces el "incidente de la foto del perro" de CZ fue el catalizador que llevó la tendencia de las memecoins en esta blockchain a otro nivel. El perro de CZ, llamado "Broccoli", se convirtió en el centro del frenesí, atrayendo a una oleada de inversionistas ansiosos por participar en esta nueva fiebre de memecoins.









Además de la participación de numerosos desarrolladores anónimos, la intervención oficial de Bounce Brand llevó aún más lejos el furor por "Broccoli". La noche del 13 de febrero, Bounce Brand lanzó un nuevo token inicialmente llamado MAL, en honor al perro Malinois belga de CZ. Sin embargo, tras la revelación del verdadero nombre de su mascota, Bounce Brand renombró el token MAL a BROCCOLI y compartió la dirección del contrato en BNB Chain.





Impulsado por la estrategia de marketing de CZ, el número de memecoins en BNB Chain creció rápidamente, abarcando una amplia variedad de temáticas y casos de uso. Estas memecoins no solo ampliaron la diversidad del mercado, sino que también aprovecharon el poder de sus comunidades para fortalecer el desarrollo del ecosistema.









A medida que el mercado de memecoins sigue evolucionando, la competencia entre BNB Chain y Solana se ha intensificado. Para comprender mejor sus diferencias, podemos comparar aspectos clave como TPS (transacciones por segundo), volumen de operaciones, usuarios activos diarios y la cantidad de tokens creados.





En términos de TPS, Solana destaca por su alto rendimiento y baja latencia. Según datos de exploradores blockchain, su capacidad teórica máxima es de 65,500 TPS, mientras que la de BNB Chain alcanza aproximadamente entre 300 y 400 TPS. En este aspecto, Solana tiene una clara ventaja técnica, permitiendo procesar un gran volumen de transacciones en poco tiempo sin generar cuellos de botella. En contraste, aunque BNB Chain no alcanza el mismo nivel de TPS, sigue ofreciendo velocidades relativamente altas y un procesamiento más estable gracias a su estructura más sencilla.





En cuanto al volumen de operaciones, aunque ambas blockchains tienen cifras similares en términos de transacciones diarias, Solana cuenta con casi el triple de usuarios activos que BNB Chain. Un mayor número de usuarios activos implica una mayor demanda de operaciones y mayor liquidez en la cadena, factores clave para el comercio ágil y la rápida difusión de memecoins. Gracias a esto, Solana ha sido la plataforma principal para el trading PVP (jugador contra jugador) de memecoins durante un tiempo considerable, acumulando una comunidad activa y en constante crecimiento.









En cuanto a la cantidad de tokens creados, los datos muestran que, hasta febrero de 2025, se han generado un total de 31,162 tokens en la plataforma Four.meme, con un promedio diario de 3,947 tokens. Por otro lado, en la plataforma Pump.fun, la cifra asciende a 7,605,186 tokens, con un promedio de 54,368 tokens creados cada día.









En esta competencia, tanto BNB Chain como Solana tienen sus propias fortalezas, lo que hace difícil determinar cuál sobresale sobre la otra. Solana destaca por su alto rendimiento y baja latencia, mostrando un gran potencial para manejar grandes volúmenes de trading. Por su parte, BNB Chain atrae a numerosos inversionistas gracias a su estabilidad en el procesamiento de transacciones y su sólido ecosistema comunitario.





En medio de esta ola de migración, MEXC, como un actor destacado en el mercado de las criptomonedas, ha captado la atención de muchos inversionistas gracias a sus servicios de trading eficientes y convenientes, así como a su rápida velocidad de listado de tokens. Ya sea con memecoins en Solana o con nuevos tokens en BNB Chain, MEXC se adelanta a las oportunidades y ofrece a los usuarios más opciones y posibilidades de trading. En particular, en el ámbito de las memecoins, MEXC ha despertado un gran interés entre los inversionistas gracias a sus listados rápidos y a su servicio profesional Meme+ . De cara al futuro, MEXC seguirá comprometido con ofrecer un servicio eficiente y conveniente, brindando a los usuarios una experiencia de trading más diversificada y de alta calidad, y siendo testigo del prometedor futuro del mercado cripto.



