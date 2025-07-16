El mercado está en expansión: ¿dónde estará la próxima tendencia popular?

Después de seis meses de turbulencias, el mercado de criptomonedas está recuperando su impulso. Muchas proyecciones sugieren que el precio de Bitcoin podría superar los $100,000 en los próximos meses, lo que refleja una recuperación gradual en la confianza de los inversionistas y un aumento del optimismo en el mercado. Este renacimiento está acompañado de sectores e historias que están generando gran interés. ¡Vamos a explorar algunos de los temas y sectores en tendencia actualmente!





Las criptomonedas de meme han ganado popularidad en el ecosistema cripto, basándose en la promoción "viral" y la participación comunitaria. Con los avances tecnológicos, estas monedas están evolucionando mediante la tecnología de agentes de IA, que permite la autopromoción e interacción inteligente, mejorando su difusión y atractivo en el mercado. Este nuevo modelo no solo aumenta la competitividad de las criptomonedas de meme, sino que también fomenta la innovación y el crecimiento en el mercado cripto.





Actualmente, la combinación de memes e IA está atrayendo una atención generalizada. Bittensor (TAO), líder en este campo, se enfoca en proporcionar utilidades de IA y ha ganado el apoyo de múltiples protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Virtuals Protocol, una versión con agente de IA de Pump.fun, tiene como objetivo permitir a los usuarios copropietarios de agentes de IA en los sectores de juegos y entretenimiento, introduciendo un nuevo modelo interactivo en el mercado.





El recientemente popular token GOAT (Goatseus Maximus) es un ejemplo destacado de la fusión perfecta entre la tecnología de agentes de IA y las memecoins. Impulsado por el bot de IA Truth Terminal, puede chatear de manera autónoma y gestionar su propia cuenta de Twitter de forma independiente, generando contenido y aumentando significativamente su atractivo en el mercado. Desde su lanzamiento, la capitalización de mercado del token GOAT ha escalado de cero a 800 millones de dólares en solo una semana, liderando el crecimiento del mercado y desencadenando una nueva ola de entusiasmo en el trading de inversores. Actualmente, el token GOAT está listado en principales exchanges como MEXC, donde los usuarios pueden disfrutar de comisiones ultra bajas al operar $GOAT en la plataforma.





Además, los tokens relacionados con el arte también están demostrando un fuerte potencial de crecimiento. Un ejemplo reciente es el token BAN , que ha atraído una atención significativa. En la tarde del 25 de octubre, el token meme $BAN, inspirado en el "banana con cinta adhesiva" subastado por el Vicepresidente de Sotheby's Michael Bouhanna, se destacó entre muchos tokens con temática de IA, alcanzando una capitalización de mercado de casi 20 millones de dólares en 24 horas. La respuesta del mercado ha sido entusiasta, validando aún más el potencial de combinar memes de IA con arte e indicando que este campo emergente probablemente atraerá aún más atención.





El impulso del mercado de memes de IA probablemente continuará por varias razones clave:





Influencia comunitaria: Truth Terminal tiene más de 100,000 seguidores, lo que genera un fuerte efecto comunitario.

Aparición de nuevos tokens : Tokens como : Tokens como Fartcoin Gnon están buscando ingresar al mercado de memes de IA. A pesar de los riesgos y posibles estafas, su actividad en el mercado subraya el atractivo de este espacio emergente.

Fusión de arte y cultura: Ejemplos como el token BAN y otros destacan el potencial innovador de combinar memes de IA con arte y cultura, lo cual ha captado el interés del mercado.





Para los participantes de la industria, los meme coins generados por IA no solo brindan entretenimiento, sino que también aumentan considerablemente el interés y la participación de los inversionistas, sentando las bases para un crecimiento futuro. A medida que los inversionistas tradicionales y emergentes se centran cada vez más en el espacio de memes con IA, el ecosistema del mercado crypto está evolucionando gradualmente.





Con la mejora en el sentimiento del mercado, Solana está aprovechando una ola impulsada por meme coins y tecnología de IA. Gracias al desarrollo continuo de su ecosistema y al modelo de "emisión de tokens con un clic" lanzado por pump.fun, los precios de los meme coins están en alza. Con un promedio de 96,010 tokens creados diariamente en el cuarto trimestre de 2024, Solana atrae cada vez más actividad en DeFi, como en los protocolos Jupiter y Kamino Finance, atrayendo múltiples proyectos y usuarios interesados.









Una vez una de las blockchains más populares en 2021, Fantom está ahora pasando por una transformación importante, rebranding como Sonic Chain, con una tokenómica renovada que la convierte en una de las actualizaciones más esperadas del cuarto trimestre. Sonic Chain promete velocidades de transacción más rápidas (de hasta 10,000 TPS) y mayor escalabilidad. Hay catalizadores clave en el horizonte para Sonic, incluyendo la introducción del staking de liquidez impulsado por Pendle y la implementación de los principales protocolos DeFi como Curve, KyberSwap y Snapshot. El nuevo modelo de tarifas en Sonic también permite a los desarrolladores ganar hasta el 90% de los ingresos. Para atraer aún más a los desarrolladores, Sonic ha lanzado programas de incentivos como Sonic & Sodas, Sonic Boom y Sonic University. Con el regreso de Andre Cronje, Sonic Chain está lista para recuperar cuota de mercado. En el último trimestre, el valor total bloqueado (TVL) de Sonic Arcade vio un aumento del 20%. Mirando hacia el futuro, Sonic Chain planea lanzar más proyectos innovadores para mejorar aún más el atractivo del ecosistema.









La muy anticipada conferencia SmartCon se está llevando a cabo actualmente en Hong Kong. El Dr. Xiao Feng, presidente y CEO de HashKey Group, ofrecerá un discurso principal en el escenario principal, explorando el papel de las stablecoins reguladas en la nueva red global de pagos. Como figura prominente en el espacio Web3, el enfoque del Dr. Xiao en cuestiones de pago es, sin duda, emocionante. Esto no solo resalta el vasto potencial de la industria de pagos Web3, sino que también sugiere que los pagos Web3 pueden estar al borde de un crecimiento significativo.





PayFi es un concepto único en el espacio Web3, propuesto por primera vez por la presidenta de la Fundación Solana, Lily Liu. Se refiere a métodos de pago basados en blockchain que utilizan criptomonedas, representando una nueva e importante innovación en fintech. A diferencia de los sistemas de pago tradicionales, PayFi no depende de instituciones financieras centralizadas, como bancos, compañías de tarjetas de crédito (como Visa) o procesadores de pagos (como PayPal) para la verificación, compensación y liquidación de transacciones. En su lugar, permite la transferencia de valor directamente entre los usuarios a través de una red descentralizada. Esta solución es más eficiente y transparente que los sistemas de pago tradicionales, ofreciendo transacciones más rápidas y una mayor soberanía económica y autogestión para los usuarios, marcando una frontera de innovación en fintech.





Como dos protocolos clave de DeFi, Aave y Uniswap están trabajando activamente en su resurgimiento. Los ingresos del protocolo de Aave han mostrado un crecimiento constante, alcanzando los $50 millones hasta ahora, lo que lo convierte en el protocolo de préstamos de mayores ingresos. Además, la stablecoin nativa de Aave, GHO, ahora tiene una oferta circulante de $160 millones, mientras que el valor total bloqueado (TVL) en ETH ha aumentado constantemente a 5.1 millones de ETH (más de $11 mil millones), acercándose a un máximo histórico. Grayscale también anunció recientemente el lanzamiento de un Aave Trust, lo que indica un creciente interés institucional en GHO.





Mientras tanto, Uniswap anunció recientemente el lanzamiento de su blockchain desarrollada de forma independiente, Unichain. Se espera que este proyecto impulse una migración de liquidez a gran escala, con un objetivo principal de ayudar a los usuarios a reducir los costos de gas en aproximadamente un 95% y potencialmente introducir un nuevo mecanismo de staking. Además, el modelo de reparto de ingresos de Unichain probablemente aumentará la demanda del token UNI, con el número de billeteras que poseen UNI ahora superando las 400,000. El resurgimiento de DeFi 1.0 puede redefinir la dinámica de las stablecoins y remodelar el panorama del mercado para los intercambios descentralizados (DEX).





Los últimos años han sido desafiantes para el mercado de criptomonedas, marcados por innumerables esquemas Ponzi y grandes incidentes que prolongaron el mercado bajista. Sin embargo, a medida que el sentimiento del mercado cambia, están surgiendo nuevas narrativas y sectores. El auge de los memes de IA, el resurgimiento de Solana, el crecimiento de PayFi y el regreso de DeFi están trayendo nuevas oportunidades al mercado. Los inversionistas deberían seguir de cerca los desarrollos en estas áreas para aprovechar las posibles oportunidades de ganancias.



