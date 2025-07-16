La seguridad siempre ha sido un tema central en el ámbito de las criptomonedas. A pesar del continuo enfoque de la industria en la protección y su búsqueda constante de soluciones más seguras, los delitos en cadena y las estafas en el ecosistema cripto siguen siendo frecuentes. Según el último informe de Immunefi, las pérdidas en el sector de criptomonedas por ataques de hackers y fraudes han superado los $1,4 mil millones en 2024, distribuidos en 179 incidentes.





Si bien algunos usuarios han optado por servicios de custodia de criptoactivos para obtener un perímetro de seguridad más sólido, las garantías reales de seguridad de estos servicios no son infalibles. A finales de octubre, una serie de eventos inesperados expusieron las complejidades y desafíos dentro del sector de custodia de criptoactivos. Primero, se comprometieron direcciones pertenecientes a agencias del gobierno de los Estados Unidos, seguido de una controversia generada por el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, en torno a la "custodia institucional" de Bitcoin.





Estos incidentes han despertado preocupación pública sobre cómo garantizar y mejorar la seguridad de los activos.









El 25 de octubre, Arkham informó en Twitter que algunas direcciones asociadas con el gobierno de los Estados Unidos parecían haber sido comprometidas, al haber transferido aproximadamente $20 millones en USDC, USDT, aUSDC y ETH a la dirección del atacante. Posteriormente, el hacker convirtió estos fondos en ETH, intentando lavarlos a través de plataformas de intercambio centralizado. Aunque el atacante comenzó a devolver parte de los fondos, este incidente reveló importantes desafíos en la seguridad de la custodia de criptoactivos.









Mientras tanto, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, sugirió que el Bitcoin debería ser custodiado de manera similar a las instituciones financieras "demasiado grandes para fracasar", como entidades reguladas como BlackRock y Fidelity. Saylor cree que este enfoque reduciría la volatilidad del Bitcoin y el riesgo de pérdida, mejorando así la seguridad de los activos. Sin embargo, este punto de vista ha enfrentado oposición. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirmó abiertamente que los comentarios de Saylor son simplemente "locos". Argumentó que Michael Saylor parece abogar por la protección de las criptomonedas a través de la captura regulatoria, una estrategia con muchos fracasos históricos que no se alinea con la esencia de las criptomonedas. Jameson Lopp, cofundador y CTO de Casa, también señaló que la autocustodia de Bitcoin no se trata simplemente de ser un ermitaño paranoico; confiar en la custodia de terceros puede llevar a numerosas consecuencias negativas a largo plazo.









La custodia institucional se asemeja a una espada de doble filo: ofrece a los inversionistas un método que parece más seguro para el almacenamiento de activos, pero también genera profundos debates sobre los principios de la descentralización. Los custodios institucionales aprovechan un sólido soporte tecnológico y una amplia experiencia en la industria para mitigar riesgos como ataques de hackers y fraudes internos. Para muchos inversionistas, optar por la custodia institucional significa transferir la responsabilidad de la seguridad de los activos a un tercero más profesional, lo que reduce en cierta medida los riesgos y cargas asociadas a la gestión personal de sus activos.





Sin embargo, la custodia institucional también ha generado intensos debates sobre los principios de descentralización. El valor central de las criptomonedas radica en su naturaleza descentralizada, que rompe las restricciones de los sistemas financieros tradicionales y permite la libre transferencia de activos entre pares. En contraste, la custodia institucional implica que los inversionistas deben renunciar al control de sus activos a instituciones de terceros, lo que socava las características descentralizadas de las criptomonedas y puede incluso llevar a una pérdida total de control sobre sus activos. Además, si una institución de custodia enfrenta una mala gestión, violaciones regulatorias o ciberataques, los activos de los inversionistas estarán expuestos a riesgos significativos. Estos riesgos pueden derivar no solo de la propia institución de custodia, sino también de factores externos como cambios en las políticas regulatorias y disputas legales.









En este contexto sobre la seguridad de los activos, MEXC se destaca por su excepcional desempeño en seguridad, convirtiéndose en la opción preferida para los inversionistas. Al ser una plataforma de intercambio de criptomonedas centralizado que opera a nivel global, MEXC prioriza constantemente la seguridad de los activos de sus usuarios.





Múltiples medidas de seguridad: MEXC emplea diversas medidas, incluyendo autenticación de múltiples factores, cifrado SSL y almacenamiento en billeteras frías, para garantizar la seguridad de las cuentas y los datos de transacciones.

Sistema avanzado de control de riesgos: MEXC cuenta con un sistema avanzado de control de riesgos capaz de monitorear en tiempo real e identificar comportamientos de trading anormales, permitiendo tomar medidas rápidas para prevenir riesgos potenciales.

Cumplimiento regulatorio global: MEXC opera en los principales continentes y jurisdicciones del mundo, y está sujeto a la regulación de varias jurisdicciones de prestigio, ya sea directamente o a través de sus subsidiarias.

Educación y soporte al usuario: MEXC se dedica a mejorar la conciencia de seguridad y las capacidades de prevención de los usuarios mediante la publicación permanente de contenido sobre seguridad, brindando soporte al cliente en línea las 24 horas, lo cual ayuda a los usuarios a proteger mejor sus activos.





La seguridad de los fondos ha sido siempre una preocupación central en la industria de las criptomonedas. Ante los complejos y cambiantes desafíos de seguridad, la innovación continua en los servicios, la mejora de la seguridad y el aumento de la transparencia son esenciales para ganar la confianza y el apoyo de los usuarios, promoviendo así el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas. En este proceso, MEXC continuará liderando el camino, proporcionando a los usuarios servicios de trading más seguros, convenientes y eficientes. Al mismo tiempo, la plataforma insta a todos los inversionistas a mantenerse alerta, comprender plenamente los riesgos involucrados y realizar inversiones con precaución, manteniendo colectivamente un ecosistema cripto seguro, estable y próspero.



