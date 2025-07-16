El impacto combinado del "Big Beautiful Bill", el regreso de los aranceles y la orden ejecutiva sobre criptomonedas de la Casa Blanca

En julio de 2025, tres políticas clave de Estados Unidos avanzan casi simultáneamente: se espera la finalización del presupuesto conocido como el "Big Beautiful Bill" (Gran Proyecto de Ley), termina la suspensión de los aranceles recíprocos y comienza el periodo de implementación de la orden ejecutiva sobre cripto. Aunque estas medidas parecen pertenecer a ámbitos distintos, política fiscal, comercio y tecnología, están profundamente interconectadas, enviando una señal múltiple a la industria cripto que anticipa un cambio profundo.





En un momento en que el capital global es altamente sensible, los criptoactivos, como fuerza financiera emergente, se encuentran en una encrucijada. El impacto combinado de estas tres políticas probablemente provocará una revalorización profunda de los criptoactivos. No se tratará solo de oscilaciones de precio a corto plazo, sino de una redefinición del relato de la industria. El antiguo relato, centrado en el idealismo tecnológico y la descentralización, está desapareciendo, mientras que nuevos discursos girarán en torno a la regulación, la supervisión estatal y los cambios en el orden financiero mundial.









En la primera mitad de 2025, el plan presupuestario " Big Beautiful Bill " avanzó con grandes dificultades en medio de intensos debates. Propone recortes fiscales por 4 billones de dólares en los próximos diez años, compensados con al menos 1.5 billones de dólares en reducciones del gasto federal: una transformación sin precedentes en la historia financiera de EE. UU. En el centro se encuentran inversiones históricas en infraestructura, defensa, innovación tecnológica y desarrollo de inteligencia artificial, todo orientado a estimular el crecimiento y la competitividad a largo plazo.





Aunque el cripto no es el enfoque principal del proyecto, por primera vez se lo menciona explícitamente: el gobierno se compromete a apoyar la infraestructura blockchain y a fortalecer los marcos regulatorios para activos digitales. Esto marca el paso gradual del cripto de un "área gris" a un régimen formalmente regulado.





Si bien el presupuesto no ofrece beneficios fiscales directos al mercado cripto, sus efectos indirectos son significativos. Por un lado, la expansión fiscal puede minar la confianza en el dinero fiduciario tradicional, incentivando a los inversionistas a asignar más fondos a activos "no soberanos" como Bitcoin, como cobertura frente a la inflación y riesgos sistémicos. Por otro lado, los recortes fiscales aumentan el apetito por cripto entre inversionistas institucionales y de alto patrimonio, especialmente a medida que algunos proyectos en cumplimiento comienzan a recibir apoyo gubernamental o se clasifican como inversiones tecnológicas.





Es fundamental destacar que el fuerte respaldo a la inteligencia artificial también impulsará el crecimiento de proyectos "IA + Web3". Con incentivos políticos cruzados entre sectores, los proyectos en cadena que combinen sofisticación tecnológica y cumplimiento normativo podrían convertirse en objetivos clave para el capital institucional en el próximo ciclo.









El 9 de julio, expira el acuerdo de suspensión de aranceles recíprocos entre EE. UU. y las principales economías asiáticas (China, Japón y Corea del Sur). Aunque la Casa Blanca extendió la suspensión hasta el 1 de agosto para cerrar las negociaciones, los mercados ya están anticipando el próximo "shock comercial".





El restablecimiento de aranceles afectará profundamente los patrones de comercio global y las estructuras de arbitraje en cadena de la industria cripto. El arbitraje entre cadenas y plataformas se basa en diferencias de precios y libre circulación de capital global.





Si regresan los aranceles, estos modelos de arbitraje meticulosamente ajustados se verán interrumpidos. Por ejemplo, la entrada de criptomonedas vinculadas al dólar (USDT, USDC ) hacia Asia podría verse limitada, afectando la demanda de liquidez en Japón, Corea y el Sudeste Asiático. A la vez, los fabricantes de equipos de minería en China y Corea enfrentarían mayores costos, lo que encarecería el despliegue de nuevo poder de cómputo y podría amenazar la estabilidad de proyectos con prueba de trabajo (PoW). En un sentido más amplio, esto marcaría el fin de la era del arbitraje global en múltiples etapas. Los proyectos DeFi que se basan en explotar brechas geográficas enfrentarán presiones de revalorización, mientras que los intercambios locales, las redes de pago y los sistemas de liquidación en cadena que cumplan con la normativa podrían ganar estabilidad política.









En marzo de 2025, la Casa Blanca emitió una orden titulada " Establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin y Stock Nacional de Activos Digitales de EE. UU. ", que instruye a los departamentos del Tesoro, Comercio, Energía y otros organismos a completar, en 60 días, la revisión de activos, planificación de reservas, interfaces regulatorias y preparación de infraestructura.





Ahora en su fase final de implementación, la orden se enfrenta a una decisión clave este mes: si EE. UU. adoptará formalmente un modelo de "cripto estatal". Esto significa que el gobierno poseerá directamente una cantidad de Bitcoin y otros activos digitales como parte de sus reservas nacionales.





Estratégicamente, esta es la primera vez que el gobierno de EE. UU. reconoce formalmente el valor de Bitcoin y otras criptos como activos estratégicos, comprometiéndose con un modelo de reserva no custodial: manteniendo directamente las claves privadas o direcciones multisig, en lugar de depender de exchanges. Bajo este modelo, la gestión de activos cripto del país será más transparente y verificable en cadena, lo cual podría establecer un nuevo paradigma para la "tenencia soberana de Bitcoin". Aún más relevante, la orden propone un sistema de "lista blanca" para activos digitales: solo los proyectos aprobados podrán ser incluidos en las reservas federales o en los ecosistemas de pagos. Esto implicaría una validación estatal para los tokens en cumplimiento, impulsando su capitalización de mercado y liquidez. Mientras tanto, las monedas anónimas, proyectos sin entidades legales o sin auditorías quedarían marginados o incluso deslistados.









Estas tres políticas no son solo cambios macroeconómicos de fondo: son catalizadores directos de una revalorización estructural del mercado cripto.





Evento Impacto en la industria Volatilidad a corto plazo Oportunidad a mediano/largo plazo "Big Beautiful Bill" Alcista para proyectos en cumplimiento y con IA en cadena Alta Crecimiento de ecosistemas en cadena centrados en EE. UU. Fin de la suspensión arancelaria Disrupción de modelos de arbitraje transfronterizo Media-alta Transformación de cadenas asiáticas / migración de stablecoins Ejecución de la orden ejecutiva Se implementó el sistema de reserva nacional de EE. UU. Alta Activos estratégicos en cadena / "nacionalización" del Bitcoin





Juntas, estas medidas están redefiniendo el mapa de poder del cripto: cambian la lógica de inversión y obligan a los actores del mercado a reposicionarse en términos de cumplimiento, tecnología y geopolítica.









El crecimiento explosivo pasado del cripto se alimentó de políticas de tipos de interés cero y del idealismo tecnológico. Hoy, el impulso político de la Casa Blanca marca no solo un nuevo ciclo fiscal y regulatorio, sino también la reintegración de la innovación tecnológica en el marco de gobernanza estatal. Web3 ya no será una utopía anti-sistema, sino una nueva plataforma financiera moldeada por el gobierno, el capital industrial y las comunidades técnicas en conjunto.





Aunque este nuevo ciclo presenta desafíos, también recompensará a los proyectos con verdadera profundidad tecnológica, capacidad de adaptación regulatoria y tracción en el ecosistema. En este contexto, el papel de las plataformas de trading se vuelve aún más crítico. Como uno de los principales exchanges de activos digitales del mundo, MEXC está aprovechando sus fortalezas de producto y su ecosistema para ayudar a los usuarios a navegar estos ciclos políticos y aprovechar las oportunidades que trae el cambio de narrativa.





Ya sea a través de su mecanismo de listados rápidos, que permite acceder anticipadamente a conceptos emergentes y en cumplimiento, o mediante sus bajas tarifas y alta liquidez, que mejoran la eficiencia operativa y reducen costos para los usuarios, MEXC está construyendo activamente un nuevo entorno de trading adaptado a la era de la regulación. Especialmente en un mercado definido por el control estatal y la lógica basada en auditorías, los exchanges no solo brindan herramientas, sino puentes estratégicos.




