El hito de la década de Tether: USDT como ancla, construyendo una capitalización de mercado de $100 mil millones

Con el continuo desarrollo del mercado de criptomonedas, el papel de las stablecoins se ha vuelto cada vez más relevante. Tether, como la primera stablecoin del mundo vinculada al dólar estadounidense, ha recorrido una década desde su creación. En la actualidad, Tether, con una capitalización de mercado de casi 120 mil millones de dólares y más de 350 millones de usuarios a nivel global, ejerce una influencia significativa en el desarrollo de la industria de las criptomonedas.













En 2014, Tether lanzó USDT, la primera stablecoin vinculada al dólar estadounidense. La aparición de las stablecoins resolvió de manera efectiva el problema de la extrema volatilidad de precios en el mercado tradicional de criptomonedas, proporcionando a los inversores una reserva de valor confiable y fortaleciendo la estabilidad del mercado.





Desde su creación, USDT ha mostrado un crecimiento constante. En agosto de 2021, la capitalización de mercado del sector de stablecoins superó por primera vez los $100 mil millones, con USDT liderando con más de $65 mil millones en valor de mercado. Según los últimos datos de IntoTheBlock, la capitalización total de mercado de USDT ha superado los $126 mil millones, alcanzando un máximo histórico. En términos de participación de mercado y capitalización, USDT mantiene una posición dominante en el sector de stablecoins.









Además, la base de usuarios activos de USDT sigue en expansión. Durante los últimos doce meses, el número de nuevos usuarios creció un 24%. Aunque esta tasa de crecimiento se ha desacelerado en comparación con el incremento del 50% registrado en los doce meses anteriores, aún mantiene una tendencia al alza. Según las declaraciones oficiales de Tether, actualmente cuentan con más de 350 millones de usuarios a nivel mundial.





Tether, que comenzó con la stablecoin USDT, ahora está aprovechando su visión estratégica única para expandirse más allá del sector de las criptomonedas. Desde sus inicios como emisora de stablecoins, Tether ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor integral de servicios financieros digitales, incursionando en múltiples áreas. Cada paso que da Tether está marcado tanto por desafíos como por oportunidades.





Portafolio diversificado de Stablecoins

Tras el éxito de USDT, Tether comenzó a desarrollar una línea diversificada de productos stablecoin para satisfacer las necesidades de diversos mercados y usuarios. Desde stablecoins vinculadas a monedas importantes como el euro, el yuan chino y el peso mexicano, hasta la exploración de productos ligados al oro y la planificación del lanzamiento de una stablecoin vinculada al dirham de los EAU, cada uno de los pasos estratégicos de Tether ha respondido a la demanda del mercado. La introducción sucesiva de estos productos no solo ha enriquecido significativamente el ecosistema de stablecoins de Tether, sino que también ha consolidado una posición más fuerte en el altamente competitivo mercado de las criptomonedas.





Ingreso a nuevos campos y expansión de inversiones diversificadas

En 2023, Tether logró un progreso significativo en el sector de la minería de criptomonedas al participar en las operaciones de minería de Bitcoin geotérmica en El Salvador, invirtiendo $1 mil millones en este proyecto. Además, Tether estableció una instalación de minería de Bitcoin en Uruguay.





Además, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, reveló en una entrevista que Tether está bien financiado y está ingresando activamente en múltiples nuevos campos, incluida la inteligencia artificial, con planes de desafiar a gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon. En el ámbito de la inteligencia artificial, Tether ya ha logrado avances significativos. La empresa adquirió una participación mayoritaria en la startup de tecnología de implantes neuronales Blackrock Neurotech e invirtió en el operador de centros de datos Northern Data Group. Además, el portafolio de inversiones de Tether se extiende a otros sectores. Por ejemplo, la compañía invirtió $100 millones en el gigante agrícola latinoamericano Adecoagro y también ha expandido sus operaciones en áreas como programas educativos.





Cabe destacar que los datos indican que Tether posee más de $97 mil millones en bonos del Tesoro de EE. UU., alcanzando un máximo histórico.





Desarrollo de cumplimiento

El desarrollo de cumplimiento siempre ha sido un tema central en la industria de las criptomonedas, especialmente con la introducción de la Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act y la legislación MiCA, que imponen requisitos adicionales a Tether. Tether ha estado respondiendo activamente a estos cambios, fortaleciendo continuamente su marco de cumplimiento. Anteriormente, a medida que aumentaba el escrutinio regulatorio, Tether intensificó sus esfuerzos de cabildeo y anunció en agosto de este año planes para duplicar su fuerza laboral en el próximo año, con el objetivo de reforzar sus capacidades en áreas clave como el cumplimiento.









Después de diez años enfrentando desafíos y aprovechando oportunidades, Tether se ha transformado en un gigante financiero diversificado. Según el informe de auditoría del segundo trimestre de Tether, Tether Holdings logró una ganancia neta de $5.2 mil millones en la primera mitad de 2024, estableciendo un récord histórico. Cabe destacar que la ganancia neta operativa del segundo trimestre fue de $1.3 mil millones, marcando la mayor ganancia trimestral hasta la fecha.





