Term Finance (TERM): Mecanismo innovador de subasta a plazo fijo que redefine el paradigma del préstamo a tasa fija en DeFi

Term Finance es un protocolo de préstamos a tasa fija basado en la blockchain de Ethereum, diseñado para ofrecer servicios de préstamo a tasa fija de forma transparente, segura y eficiente mediante un mecanismo de subasta programada.









Las plataformas tradicionales de préstamos en finanzas descentralizadas (DeFi), como Maker, Compound y Aave, adoptan principalmente modelos de tasas de interés variables, donde las tasas de préstamo fluctúan según la oferta y la demanda del mercado. Esta volatilidad puede generar incertidumbre en los costos de los préstamos, lo que dificulta la planificación financiera para los usuarios. En respuesta a esto, el mercado ha visto un aumento de los protocolos de préstamos a tasa fija, entre los cuales Term Finance ha surgido como un ejemplo destacado.









Term Finance es un protocolo de préstamos a tasa fija, no custodial y escalable, que utiliza un modelo de subasta único para ofrecer préstamos a tasa y plazo fijos a gran escala. Los usuarios pueden acceder a liquidez con un costo de interés fijo, sin hacer concesiones en términos de tarifas, deslizamiento, custodia ni confianza.









Al igual que los protocolos de préstamos DeFi existentes, Term Finance almacena el colateral en contratos inteligentes on-chain y no custodiales. Los activos son verificables en tiempo real y no están sujetos al riesgo de contraparte. Lo que distingue a Term Finance de otras plataformas de préstamos DeFi es su uso innovador de subastas programadas en la cadena (o subastas dobles) para determinar tasas de interés fijas en las transacciones entre prestatarios y prestamistas. Los prestamistas envían ofertas para prestar, mientras que los prestatarios realizan pujas para pedir prestado. Al final de la subasta, el protocolo determina una tasa de mercado de equilibrio. Todos los prestatarios que hayan pujado igual o por encima de esta tasa reciben los préstamos, y todos los prestamistas que hayan ofertado igual o por debajo de la tasa prestan a esa misma tasa. Dado que la subasta programada se liquida con una única tasa de mercado de equilibrio, Term Finance evita los amplios márgenes de tasas de interés que se observan comúnmente en los protocolos tradicionales de préstamos DeFi.









Tasas de interés y plazos fijos : Term Finance establece las tasas de préstamo mediante subastas programadas, lo que garantiza que tanto prestatarios como prestamistas disfruten de tasas predecibles durante un plazo fijo, eliminando así la incertidumbre asociada a las tasas de interés variables.

Mecanismo de subasta programada : El proceso de subasta de Term Finance consta de tres fases: la fecha de anuncio, la ventana de subasta y el período de revelación. Una semana antes del inicio de la subasta, se anuncian detalles como los tipos de garantía, los activos del préstamo y otros parámetros de la subasta. Durante la ventana de subasta, tanto prestatarios como prestamistas envían ofertas cifradas utilizando un algoritmo hash para permitir pujas selladas antes de la liquidación de la tasa. En la fase de revelación, todas las ofertas se hacen públicas en la cadena, y una tasa de equilibrio final es determinada por un algoritmo on-chain. Este algoritmo está diseñado para encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que maximiza el volumen total del préstamo.

Modelo de recompra tripartito: Los prestatarios deben proporcionar una garantía suficiente antes de solicitar un préstamo. Esta garantía es gestionada por contratos inteligentes y permanece bloqueada durante todo el plazo del préstamo, lo que asegura que los prestatarios se mantengan responsables.









Proceso de préstamo : Los prestatarios envían solicitudes de préstamo especificando el monto deseado, el plazo y la tasa de interés máxima aceptable. Los proveedores de liquidez envían ofertas que incluyen el monto que están dispuestos a prestar y su tasa de interés mínima aceptable. Al finalizar la subasta, el sistema determina una tasa de equilibrio de mercado y empareja a prestatarios y prestamistas en consecuencia. Los prestatarios deben proporcionar una garantía suficiente, la cual es gestionada por contratos inteligentes. Los préstamos deben ser devueltos al finalizar el plazo o la garantía será liquidada.

Proceso de inversión : Los prestamistas depositan fondos y especifican su tasa de interés mínima aceptable. Durante la subasta, sus fondos se emparejan con prestatarios elegibles. Una vez que el préstamo se empareja con éxito, el prestamista recibirá tanto el capital como los intereses al vencimiento.

Mecanismo de liquidación: Si el prestatario no paga el préstamo al vencimiento, el contrato inteligente inicia automáticamente la liquidación. La garantía del prestatario se liquida para compensar al prestamista por cualquier pérdida. El proceso de liquidación es transparente y se ejecuta según reglas predefinidas.









Term Finance, a través de su innovador modelo de préstamos a tasa fija, ofrece una experiencia de trading segura, eficiente y fácil de usar gracias a su implementación multicadena, diseño modular, motor de compensación eficiente y mecanismos de aislamiento de riesgos. También, proporciona al ecosistema DeFi una herramienta financiera más estable. A medida que el mercado DeFi continúa evolucionando, Term Finance está bien posicionado para convertirse en una de las principales plataformas de préstamos a tasa fija, ofreciendo a los usuarios servicios de préstamo y endeudamiento fiables y eficientes.



