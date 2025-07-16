TEN: Una solución revolucionaria de Capa 2 para la privacidad y escalabilidad de Ethereum





TEN es una solución revolucionaria de Capa 2 encriptada dentro del ecosistema de Ethereum, diseñada para transformar la privacidad y escalabilidad de la blockchain a través de encriptación de grado hardware. Al igual que el protocolo HTTPS revolucionó la seguridad en la Web 2.0, TEN está construyendo la infraestructura de próxima generación para Web3, ofreciendo encriptación de extremo a extremo de los datos de transacciones, estados de contratos inteligentes y procesos de ejecución, todo mientras hereda las garantías de seguridad de la red principal de Ethereum. Esta innovación mejora la velocidad de las transacciones más de 10 veces y reduce las tarifas de gas en un 90%, sentando una base sólida para la adopción masiva de aplicaciones descentralizadas (dApps).













TEN integra de manera única la tecnología Trusted Execution Environment (TEE) en su arquitectura blockchain, proporcionando encriptación a nivel de chip para garantizar:





1) Transacciones encriptadas de extremo a extremo: Desde la iniciación hasta la confirmación en la cadena, todos los datos permanecen encriptados y solo son visibles para las partes autorizadas.

2) Ejecución privada de contratos inteligentes: El código y los estados de los contratos se procesan dentro del TEE, evitando que los nodos vean la lógica del negocio o los parámetros sensibles.

3) Resistencia cuántica: Incorpora algoritmos criptográficos avanzados para proteger contra amenazas futuras de computación cuántica.









Como un protocolo descentralizado de Rollup, TEN alcanza millones de TPS mediante varias innovaciones técnicas:





1) Protección MEV: Un algoritmo propietario de "ordenación justa" elimina el valor extraíble por mineros (MEV), asegurando la equidad en las transacciones.

2) Aleatoriedad sin confianza: El VRF (Verifiable Random Function) basado en TEE genera aleatoriedad a prueba de manipulaciones en la cadena, ideal para la acuñación de NFT, juegos, entre otros.

3) Puentes de alta velocidad: Las transferencias de activos entre Ethereum y TEN son 5 veces más rápidas que los Rollups Optimistas tradicionales.









1) Interacción a nivel Web2: Los usuarios pueden acceder a dApps encriptadas sin instalar plugins; la protección de privacidad es completamente transparente en el frontend.

2) Amigable para los desarrolladores: Totalmente compatible con EVM y admite la migración con un solo clic de contratos inteligentes Solidity, reduciendo drásticamente el tiempo de incorporación y la curva de aprendizaje.





TEN sirve como el token de utilidad nativo de la red, apoyando la gobernanza, el staking, las operaciones del ecosistema y los incentivos en etapas tempranas:





1) Gobernanza de la red: Los holders de tokens pueden participar en la votación sobre mejoras del protocolo, hojas de ruta técnicas y la asignación de fondos del ecosistema.

2) Incentivos de staking: Los validadores deben hacer staking de tokens TEN para ganar derechos de producción de bloques, mientras que los stakers comparten los ingresos de las tarifas de transacción.

3) Combustible del ecosistema: Todas las operaciones en la cadena—como transacciones privadas y transferencias cruzadas—consumen tokens TEN como gas.

4) Minería de liquidez: Los primeros adoptantes son recompensados con tokens TEN por proporcionar liquidez o participar en programas de testnet.









TEN es desarrollado por un equipo de clase mundial con una profunda experiencia en seguridad blockchain y criptografía. El equipo principal reúne talento tanto de blockchain empresarial como de proyectos líderes en Web3:





Comité Técnico: Dirigido por un ex arquitecto de R3 Corda, el equipo incluye veteranos con experiencia en la construcción de plataformas blockchain de nivel empresarial, con un enfoque fuerte en TEE y pruebas de conocimiento cero.

Expertos en criptografía: El diseño del protocolo está dirigido por un investigador del Technion – Instituto de Tecnología de Israel, con múltiples patentes internacionales en sistemas criptográficos.

Ecosistema y operaciones: Los miembros del equipo anteriormente desempeñaron roles en proyectos líderes como ConsenSys y Aave, aportando experiencia en relaciones con desarrolladores, crecimiento del ecosistema y marcos regulatorios.













Q3 2024: Lanzamiento de Mainnet con zkBridge integrado, habilitando interoperabilidad cruzada con zkSync, StarkNet y otras redes basadas en zk.

Q1 2025: Lanzamiento de plantillas de protocolos DeFi que preservan la privacidad, soportando préstamos anónimos y comercio de derivados.

Q4 2025: Lanzamiento de soluciones de nodos TEE de grado empresarial, expandiendo los casos de uso a industrias de alta sensibilidad como la salud y la gestión de la cadena de suministro.









Programa de subvenciones para desarrolladores: Fondo de incentivos de $100 millones para apoyar el desarrollo de dApps centradas en la privacidad.

Asociaciones de cumplimiento: Colaboraciones con reguladores en la UE y Singapur para explorar estándares de privacidad de datos en la cadena.

Alianza con hardware: Alianzas con Intel, AMD y otros fabricantes para optimizar la integración de hardware TEE y reducir la barrera de operación de nodos.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.