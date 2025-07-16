Tanssi Network: Protocolo de infraestructura Appchain y visión general completa del token TANSSI

La industria de blockchain ha pasado de sistemas de una sola cadena a un ecosistema de múltiples cadenas con blockchains especializadas para aplicaciones específicas. Respaldado por el marco de seguridad compartida de Polkadot, Tanssi es un protocolo de infraestructura de cadena de aplicación que aprovecha la tecnología ContainerChain para habilitar implementaciones de blockchain más rápidas y seguras. Este enfoque supera los desafíos de escalabilidad y costos de las blockchains de propósito general, mientras otorga a los desarrolladores flexibilidad para personalizar la infraestructura según sus necesidades.













Las ContainerChains de Tanssi se construyen utilizando el marco Substrate, conocido por su arquitectura modular que soporta personalización avanzada. Si bien la versatilidad de Substrate es una fortaleza, puede presentar una curva de aprendizaje empinada. Tanssi reduce la barrera técnica para la implementación de blockchain al ofrecer plantillas con componentes básicos preinstalados.





Ventajas clave del marco Substrate incluyen:





Arquitectura modular: Los desarrolladores pueden integrar solo los componentes relevantes para su caso de uso específico, reduciendo la redundancia y mejorando el rendimiento. Substrate es un potente SDK modular usado dentro del ecosistema Polkadot, ofreciendo un conjunto completo de herramientas y bibliotecas que abstraen funcionalidades complejas de blockchain, permitiendo que los desarrolladores se enfoquen en la innovación.





Flexibilidad en el Runtime: El marco soporta actualizaciones de runtime sin necesidad de hard forks, garantizando que las cadenas de aplicaciones desplegadas puedan seguir evolucionando y mejorando. Los componentes de la red, como modelos de gobernanza, máquinas virtuales o transiciones de estado, pueden actualizarse independientemente, manteniendo la red adaptable sin restricciones rígidas.





Herencia de seguridad: Las cadenas de aplicaciones desplegadas a través de Tanssi se benefician del modelo de seguridad comprobado del ecosistema Substrate, eliminando la necesidad de que cada cadena inicialice su propio conjunto de validadores de manera independiente.









A través del protocolo ContainerChain, Tanssi permite la creación de runtimes completos de Substrate encapsulados dentro de parachains existentes. Este enfoque innovador permite que múltiples cadenas de aplicaciones coexistan dentro de un solo slot de parachain, reduciendo significativamente los costos y la complejidad de la implementación.





Características clave de la arquitectura ContainerChain incluyen:





Eficiencia en recursos: Varias cadenas de aplicaciones comparten la infraestructura subyacente mientras mantienen aislamiento lógico y capacidades de personalización.

Implementación simplificada: Los desarrolladores pueden enfocarse en la lógica de la aplicación sin gestionar las complejidades de la infraestructura blockchain, redes de validadores o mecanismos de consenso.

Modelo de seguridad compartida: Todas las ContainerChains se benefician de la seguridad colectiva del parachain principal, que se extiende a las garantías de seguridad de la Polkadot Relay Chain.









La integración de Tanssi con el ecosistema Polkadot ofrece varias ventajas estratégicas:





Comunicación entre cadenas: Tanssi soporta la comunicación directa con otras cadenas dentro del ecosistema Polkadot, habilitando la interoperabilidad y transferencia de valor entre redes de manera fluida.

Seguridad compartida: El mecanismo de consenso Nominated Proof of Stake (NPoS) de Polkadot proporciona una seguridad robusta para todas las parachains conectadas y sus ContainerChains.

Ruta de actualización: El sistema de subasta de parachain y los mecanismos de renovación de slots ofrecen una ruta clara para el crecimiento del ecosistema y la sostenibilidad a largo plazo.













Tanssi permite una integración rápida mediante una red simbiótica asegurada por restaking de grado Ethereum, permitiendo un despliegue en minutos en lugar de meses. Esta velocidad es impulsada por varias innovaciones clave:





Plantillas preconfiguradas: Los repositorios oficiales de Tanssi ofrecen plantillas de cadenas de aplicaciones listas para usar que agilizan el desarrollo y despliegue. Estas incluyen componentes esenciales de blockchain como mecanismos de consenso, procesamiento de transacciones y marcos de gobernanza.





Configuración automatizada: La plataforma automatiza los procesos de configuración complejos típicos en el despliegue de blockchain, incluidos la configuración de nodos, inicialización de red y configuración de parámetros de seguridad.





Hub de integración: Una vez a bordo como una ContainerChain de Tanssi, los proyectos obtienen acceso a un conjunto completo de herramientas y servicios—producción de bloques, disponibilidad de datos, mensajería cross-chain y puenteo con redes externas—junto con billeteras, indexadores, puntos finales RPC, exploradores y otros componentes esenciales de infraestructura.









Tanssi ofrece un flujo de trabajo automatizado y sin permisos que simplifica el desarrollo sin depender de protocolos off-chain. Esta automatización abarca capas operativas clave:





Producción de bloques: La producción automatizada de bloques garantiza la operación continua de la red sin intervención manual ni coordinación de validadores. Disponibilidad de datos: Las soluciones integradas aseguran que los datos de las transacciones permanezcan accesibles y verificables dentro de la red. Mensajería entre cadenas: Los protocolos automatizados permiten una comunicación fluida entre diferentes cadenas, soportando aplicaciones complejas de múltiples cadenas.









Construido sobre el robusto marco de trabajo Substrate en Rust, Tanssi ofrece un alto rendimiento para aplicaciones blockchain exigentes. Su arquitectura modular permite la fácil personalización de los contenedores de la cadena de aplicaciones, que incluyen:





Módulos de ejecución: Los desarrolladores pueden agregar, eliminar o modificar módulos de ejecución para implementar características específicas que requiere su aplicación.

Mecanismos de consenso: Aunque hereda la seguridad de la cadena principal, cada cadena de aplicación puede definir reglas de consenso personalizadas para el orden y validación de transacciones internas.

Modelos económicos: Cada cadena de aplicación puede diseñar su propia tokenómica y estructuras de tarifas, manteniendo la interoperabilidad con el ecosistema más amplio.













La industria del videojuego es uno de los casos de uso más prometedores para la infraestructura de cadenas de aplicaciones de Tanssi. Ajuna desplegó una cadena de aplicación en la testnet Dancebox, enfocándose en optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario, demostrando la idoneidad de la plataforma para mecánicas de juego personalizadas, con alta capacidad de transacciones y baja latencia.





Las cadenas de aplicaciones para juegos permiten:

Sistemas de activos personalizados para ítems y monedas dentro del juego

Mecanismos de consenso especializados adaptados para jugabilidad en tiempo real

Integración con infraestructura de juegos tradicionales y sistemas de pagos

Portabilidad e interoperabilidad de activos entre juegos









Con requisitos específicos para el rendimiento de transacciones, previsibilidad de tarifas y cumplimiento regulatorio, las aplicaciones DeFi se benefician enormemente de una infraestructura dedicada a cadenas de aplicaciones. Tanssi permite que los proyectos DeFi:





Implementen estructuras de tarifas personalizadas y protección contra MEV

Se integren con sistemas financieros tradicionales mientras mantienen la descentralización

Se optimicen para instrumentos financieros específicos y modelos de riesgo

Mejoren la experiencia del usuario a través de una finalización más rápida y una latencia reducida









D.E.B.T. desplegó su cadena de aplicación en la testnet Dancebox de Tanssi, abriendo nuevos caminos en la tokenización de RWA y destacando la fortaleza de Tanssi en este ámbito. Los principales beneficios incluyen:





Características de cumplimiento regulatorio adaptadas a jurisdicciones específicas

Integración con la infraestructura financiera tradicional

Mecanismos de gobernanza personalizables para la gestión de activos

Mejora de la privacidad y capacidades de informes de cumplimiento









La cadena de aplicación planificada de VWBL en el ecosistema Tanssi tiene como objetivo mejorar la encriptación de NFTs, escalabilidad e integración comunitaria, demostrando la idoneidad de la plataforma para casos de uso de NFTs y arte digital. Los beneficios incluyen:





Características avanzadas de encriptación y privacidad para activos digitales

Mecanismos optimizados de almacenamiento y recuperación de contenido multimedia

Funciones personalizadas para mercados y sistemas de distribución de regalías

Compatibilidad e interoperabilidad entre plataformas













TANSSI es el token nativo de la red Tanssi. Como un protocolo de infraestructura sin permisos para lanzar cadenas de aplicaciones descentralizadas, Tanssi aprovecha la seguridad respaldada por Ethereum, secuenciación descentralizada, disponibilidad de datos (DA) y mensajería entre cadenas. TANSSI sirve como la columna vertebral económica del ecosistema, apoyando funciones clave en seguridad, operaciones y gobernanza.









Staking y seguridad: Distribuido a todos los restakers, incluidos operadores y secuenciadores, TANSSI ayuda a asegurar la red Tanssi y sus cadenas de aplicaciones. El staking incentiva un comportamiento honesto y alinea los intereses de validadores y operadores con el éxito de la red. Los participantes deberán hacer staking de TANSSI para participar en la producción de bloques y consenso.





Pagos por servicios: TANSSI es necesario para desplegar cadenas de aplicaciones, producir y finalizar bloques, y procesar mensajes entre cadenas. A medida que más aplicaciones se lancen en Tanssi, esto crea una demanda sostenida. Su modelo de tarifas está diseñado para ser predecible y escalable, permitiendo a los desarrolladores prever con precisión los costos operacionales.





Participación en gobernanza: Los poseedores de tokens pueden votar sobre decisiones de gobernanza y asignaciones del tesoro, asegurando que la red evolucione de acuerdo con los intereses de desarrolladores, validadores y usuarios.





Incentivos para operadores y secuenciadores: Los operadores y secuenciadores hacen staking de TANSSI para ganar recompensas y asegurar posiciones activas en la red, creando un ambiente competitivo para ofrecer servicios de alta calidad y mantener la fiabilidad de la red.













El suministro inicial de TANSSI es de 1,000 millones de tokens, diseñado para garantizar la descentralización, incentivar la participación y financiar el crecimiento a largo plazo. La estrategia de asignación equilibra múltiples prioridades:





Descentralización: Una distribución amplia previene la centralización del control.

Incentivización: Los participantes son recompensados por asegurar y contribuir al ecosistema.

Financiamiento para el crecimiento: Reservas estratégicas que impulsan el desarrollo a largo plazo y la expansión del ecosistema.









La asignación del token refleja una estrategia integral para el desarrollo del ecosistema:





Iniciativas para la comunidad y ecosistema (39.7%): Apoya el crecimiento sostenible a través de airdrops para contribuyentes (por ejemplo, recompensas de mainnet y LFL), incentivos de liquidez, creación de mercado, I+D, asociaciones, subvenciones y programas basados en actividad, demostrando un fuerte compromiso con la comunidad y la expansión del ecosistema.





Primeros inversores (24%): Asignado a los inversores iniciales que financiaron el desarrollo temprano, distribuido en dos rondas con horarios de bloqueo idénticos. Diseñado para recompensar las contribuciones tempranas mientras mitiga el impacto en el mercado mediante el vesting.





Contribuidores clave (22%): Reservado para los primeros creadores y contribuyentes al protocolo, asegurando un fuerte alineamiento con el éxito a largo plazo.





Reserva de la fundación (10%): Administrado por la fundación para financiar el desarrollo, las operaciones y la sostenibilidad, ofreciendo estabilidad financiera y apoyo a iniciativas estratégicas de crecimiento.





Venta comunitaria (2.3%): Venta pública de tokens antes del TGE, con un precio que representa el 5% del suministro total y un FDV de $45 millones, coincidiendo con la valoración de la ronda privada reciente de Moondance Labs.





Comunidad temprana (2%): Distribuido a los contribuyentes de la testnet Let’s Forkin’ Dance para recompensar la participación temprana y fortalecer el crecimiento de la comunidad.









El calendario de liberación de tokens está diseñado para equilibrar la liquidez y la estabilidad a largo plazo:





Iniciativas comunitarias: 30% desbloqueado en el TGE; el 70% restante liberado mensualmente durante tres años.





Venta comunitaria: Totalmente desbloqueado 40 días después del TGE para permitir la estabilización de precios y una participación accesible.





Comunidad temprana: 20% desbloqueado en el TGE, el 80% liberado de manera lineal durante 60 días para recompensar a los participantes de la testnet mientras se gestionan las dinámicas del mercado.





Reserva de la fundación: 30% desbloqueado en el TGE; el 70% restante liberado mensualmente durante tres años para asegurar financiamiento operativo continuo.





Primeros inversores: Bloqueo de un año, seguido de un desbloqueo del 40%, con el resto liberado mensualmente durante un año, asegurando un alineamiento con los objetivos a largo plazo.





Contribuidores clave: Bloqueo de un año, desbloqueo del 30%, con el 70% restante liberado mensualmente durante dos años, promoviendo el compromiso a largo plazo de los creadores.









La tokenomics de TANSSI están diseñadas para crear un ciclo autorreforzante de crecimiento de la red y creación de valor:





Demanda impulsada por el uso de la red: A medida que se lanzan más cadenas de aplicaciones, la demanda de TANSSI aumenta a través de pagos por servicios y requisitos de staking.





Recompensas por staking fomentan la participación: Los poseedores son incentivados a hacer staking, reduciendo el suministro circulante y contribuyendo a la seguridad de la red.





Participación en gobernanza: Los poseedores de tokens dan forma a la dirección del protocolo y el gasto del tesoro, alineando la evolución de la red con los intereses de los actores involucrados.





Mecanismo deflacionario: Las tarifas de transacción se redirigen al tesoro del protocolo para bienes públicos y desarrollo. A medida que aumenta el uso, esto podría generar presión deflacionaria.













Tanssi opera dentro del creciente mercado de infraestructura para application chains, compitiendo con varios actores ya establecidos:





Parachains de Polkadot : Aunque Tanssi se construye sobre Polkadot, aborda las barreras de complejidad y costo asociadas a la adquisición de un slot de parachain, facilitando el despliegue de blockchains.

Cosmos SDK : Cosmos ofrece capacidades similares para blockchains dedicadas, pero la tecnología ContainerChain de Tanssi permite un uso más eficiente de recursos y seguridad compartida.

Soluciones Layer 2 de Ethereum : Las L2 mejoran la escalabilidad, pero carecen de la personalización completa que permiten las cadenas de aplicaciones.

Subnets de Avalanche: Avalanche ofrece una funcionalidad comparable, pero la integración de Tanssi con el ecosistema Polkadot brinda una interoperabilidad superior y seguridad compartida.









Las ventajas competitivas de Tanssi incluyen:





Despliegue rápido: El setup de una blockchain se puede completar en minutos en lugar de meses, en comparación con los ciclos tradicionales de desarrollo.





Modelo de seguridad compartida: La seguridad a nivel empresarial lista para usar, sin necesidad de lanzar una red independiente de validadores.





Eficiencia de ContainerChain: Múltiples application chains pueden compartir costos de infraestructura sin perder capacidad de personalización.





Integración completa: Acceso nativo a infraestructura blockchain esencial como wallets, indexadores, endpoints RPC y puentes entre cadenas.













La hoja de ruta de Tanssi se enfoca en las siguientes áreas clave:





Compatibilidad EVM mejorada: Mejorar la integración con Ethereum Virtual Machine para soportar más aplicaciones y facilitar la migración desde proyectos existentes de Ethereum.

Interoperabilidad entre cadenas: Ampliar la capacidad de conexión con redes fuera del ecosistema Polkadot.

Optimización de rendimiento: Mejorar continuamente el rendimiento de las transacciones, los tiempos de finalización y la eficiencia de los recursos.

Herramientas para desarrolladores: Mejorar los frameworks, herramientas de depuración y entornos de pruebas para reducir aún más la barrera al desplegar las cadenas de aplicaciones.









Desarrollo de socios: Forjar alianzas estratégicas en gaming, DeFi y adopción empresarial de blockchain para impulsar casos de uso reales.

Programas de subvenciones: Brindar apoyo financiero a proyectos innovadores construidos sobre la infraestructura Tanssi.

Recursos educativos: Ofrecer documentación, tutoriales y materiales de aprendizaje completos para acelerar la incorporación de desarrolladores.

Construcción de comunidad: Lanzar iniciativas para atraer y hacer crecer una comunidad vibrante de desarrolladores y usuarios alrededor del ecosistema Tanssi.







