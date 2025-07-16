Cambio en el panorama de las stablecoins: USDC se dispara, y USDe surge como nuevo contendiente

En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y DeFi, las stablecoins se han convertido en una parte cada vez más importante del sistema financiero global. Según el informe State of Stablecoins 2025, publicado por Dune y Artemis, el mercado de las stablecoins experimentó un crecimiento sin precedentes en el último año, con cambios significativos en la estructura del mercado. En particular, el aumento del 100% en la cuota de mercado de USDC y el rápido ascenso de USDe indican una mayor diversificación dentro del ecosistema de stablecoins.













A partir de febrero de 2025, el mercado de las stablecoins alcanzó un capital de mercado de $214,000 millones, con un volumen de transacciones anual de $35 billones. USDC USDT siguen dominando, pero USDC ha destacado, con su capitalización de mercado duplicándose a $56,000 millones, lo que la convierte en una de las stablecoins de más rápido crecimiento en el mercado.





El crecimiento de USDC ha sido impulsado en gran parte por el alineamiento regulatorio, especialmente bajo marcos como MiCA en la UE y DIFC en los EAU. La incorporación de socios clave como Stripe y MoneyGram también ha ampliado sus casos de uso globales, especialmente en pagos y remesas transfronterizas.





Este impulso refleja la preferencia institucional por las stablecoins que cumplen con la normativa, y a medida que la regulación global de cripto se vuelve más clara, la transparencia y el posicionamiento regulatorio de USDC la han convertido en una opción preferida para los usuarios institucionales.









A diferencia del éxito impulsado por el cumplimiento de USDC, USDe , una nueva stablecoin descentralizada, también ha mostrado un fuerte crecimiento en el mercado. Lanzada por Ethena Labs , la capitalización de mercado de USDe ha aumentado de $146 millones a $6,200 millones desde su debut, lo que la convierte en la tercera stablecoin más grande por capitalización de mercado.





El crecimiento de USDe se debe en gran parte a su modelo único respaldado por rendimiento y su mecanismo de cobertura neutral delta, que le permite mantener un valor relativamente estable sin depender del sistema financiero tradicional.





Impulsada por el crecimiento del ecosistema DeFi, la influencia de USDe sigue en aumento. A diferencia de las stablecoins centralizadas, USDe pone mayor énfasis en la descentralización y los mecanismos innovadores, lo que la hace particularmente atractiva para los usuarios de DeFi. A medida que el mercado de DeFi sigue madurando y expandiéndose, USDe está bien posicionada para fortalecer aún más su presencia en el mercado de las stablecoins.









Aunque USDT sigue siendo la stablecoin más grande por capitalización de mercado, alcanzando los $146,000 millones, su cuota de mercado ha comenzado a disminuir, siendo cada vez más evidente.





El crecimiento de USDT se ha desacelerado en parte debido a la adopción reducida entre los usuarios institucionales, ya que más personas e instituciones se están inclinando hacia opciones más compatibles como USDC, o están cambiando su enfoque hacia las stablecoins descentralizadas.





La estrategia de USDT también ha cambiado, alejándose gradualmente del mercado institucional y enfocándose más en remesas P2P y pagos globales. Si bien USDT sigue siendo ampliamente utilizado en mercados emergentes, especialmente en remesas transfronterizas y pagos de bajo valor, su cuota en el espacio de las finanzas institucionales ha estado bajo presión. Este cambio resalta la creciente diversificación y la competencia intensificada dentro del mercado de las stablecoins.









La evolución del mercado de las stablecoins refleja no solo la competencia entre stablecoins centralizadas y descentralizadas, sino también una interacción más amplia entre la innovación financiera y el cumplimiento regulatorio.

Las stablecoins centralizadas tradicionales como USDC, con sus estrechos lazos con el sistema financiero tradicional, tienen claras ventajas en áreas como el cumplimiento regulatorio y los pagos transfronterizos. Mientras tanto, las stablecoins descentralizadas como USDS y USDE han demostrado un fuerte potencial dentro del ecosistema DeFi, atrayendo una base de usuarios creciente a través de mecanismos innovadores y una arquitectura descentralizada.





Detrás de esta competencia se encuentra la integración más profunda de la tecnología blockchain y los mercados financieros tradicionales.





A medida que las finanzas descentralizadas (DeFi) siguen creciendo, se espera que las stablecoins descentralizadas ganen aún más cuota de mercado. Al mismo tiempo, los desafíos de cumplimiento y regulación están empujando a las stablecoins centralizadas a adaptarse e innovar continuamente para cumplir con las demandas de un panorama regulatorio global en constante cambio.









Las stablecoins se han convertido en una parte esencial de la infraestructura central del mercado cripto y están desempeñando un papel cada vez más importante en impulsar la innovación dentro de las finanzas tradicionales. Los expertos de la industria tienen una visión generalmente optimista sobre su futuro, creyendo que las stablecoins no solo avanzan en soluciones de pagos transfronterizos, sino que también traen oportunidades más amplias a los mercados financieros globales.





Rob Hadick, socio en Dragonfly, dijo: "Las stablecoins son la columna vertebral del mercado cripto y un superconductor para el sistema financiero. Abren nuevas oportunidades para los mercados globales, especialmente en áreas de innovación a las que las finanzas tradicionales aún no han llegado".





Neodaoist, jefe de producto en Base, destacó las claras ventajas de las stablecoins en los pagos transfronterizos, diciendo: "Esperamos que Base pueda apoyar a más stablecoins de monedas locales, permitiendo que los usuarios de todo el mundo realicen transacciones en la cadena utilizando las monedas con las que están familiarizados, lo que a su vez impulsará una mayor adopción de la tecnología blockchain".





Además, "Las nuevas stablecoins deben ser más robustas frente a la volatilidad del mercado," dijo Conor Ryder, jefe de investigación en Ethena Labs. "La principal ventaja de USDe radica en su mecanismo de estabilidad respaldado por rendimiento, asegurando que los usuarios tengan acceso a una alternativa confiable al dólar".





Para Andrew Hong, fundador y analista de datos en Herd, la clave radica en la infraestructura: "La liquidez de las stablecoins depende de la calidad de la infraestructura subyacente: bajo costo, ejecución rápida y demanda real. En cadenas públicas como Solana, la necesidad de pares de trading de memecoins líquidos y liquidación instantánea ha convertido a las stablecoins en un componente esencial".





La adopción de stablecoins también está creciendo en diferentes blockchains. Según Sam Elfarra, portavoz de la comunidad TRON DAO, "TRON se ha convertido en la blockchain líder para transacciones de stablecoins, con volúmenes diarios en miles de millones. La adopción de USDT en TRON está impulsando la actividad económica a nivel global, especialmente en mercados emergentes, donde se utiliza cada vez más para pagos y ahorros".





Con el creciente apoyo de cadenas como Solana y TRON, se espera que las stablecoins vean una mayor liquidez y eficiencia comercial, posicionándolas como un puente crucial entre DeFi y las finanzas tradicionales.









El panorama de las stablecoins está pasando por una transformación importante. Desde la duplicación de la cuota de mercado de USDC, el rápido ascenso de USDe, hasta el cambio estratégico continuo de USDT, la evolución de las stablecoins está remodelando de manera constante el sistema financiero global. En general, la tendencia hacia la diversificación es clara: ya sea centralizadas o descentralizadas, las stablecoins están destinadas a jugar roles cada vez más importantes en el futuro de las finanzas globales.





Con innovación continua y mayor claridad regulatoria, las stablecoins servirán como herramientas financieras eficientes, seguras y compatibles, impulsando avances en pagos transfronterizos, gestión de activos y más. A largo plazo, las stablecoins formarán un puente crítico entre el ecosistema cripto y las finanzas tradicionales, ayudando a acelerar el crecimiento económico global.





