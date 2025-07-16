Ley STABLE de 2025: Estableciendo el marco regulatorio de EE. UU. para stablecoins de pago

A medida que los activos digitales evolucionan rápidamente, las stablecoins han ganado una creciente prominencia dentro del sistema financiero. Estos activos digitales respaldados por fiat ahora juegan un papel vital en los pagos transfronterizos, las transferencias de fondos y la innovación financiera. Sin embargo, la rápida expansión del mercado de stablecoins también ha resaltado desafíos, incluidos la falta de transparencia y las brechas regulatorias.





Para abordar estos problemas, el Representante de EE. UU. Bryan Steil, presidente del Subcomité de Activos Digitales de la Cámara, y French Hill, presidente del Comité de Servicios Financieros, introdujeron la Ley STABLE de 2025 (titulada oficialmente Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025) en marzo de 2025. Esta legislación tiene como objetivo establecer un marco legal claro para la emisión, circulación y supervisión de las stablecoins de pago en los Estados Unidos. Este artículo ofrece un desglose detallado de las principales disposiciones del proyecto de ley, ayudando a los lectores a entender sus objetivos, importancia e impacto potencial en el mercado.













La Ley STABLE de 2025 tiene como objetivo garantizar la transparencia, la responsabilidad y la prevención de actividades financieras ilícitas (como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) en el mercado de stablecoins de pago de EE. UU. Al implementar un marco regulador estricto, el proyecto de ley busca:





Salvaguardar la estabilidad financiera.

Proteger los intereses de los consumidores.

Promover la adopción de activos digitales conforme a la normativa.





Dado que el sistema financiero depende cada vez más de la tecnología, el proyecto de ley también pone énfasis en la interoperabilidad y la estandarización del mercado para las stablecoins de pago, sentando las bases para el crecimiento económico digital global estable.









El proyecto de ley proporciona una definición clave de las stablecoins de pago:





Se definen como activos digitales diseñados para pagos o liquidaciones, generalmente vinculados a monedas fiat (por ejemplo, el dólar estadounidense).

Incluyen stablecoins que pueden ser canjeados, intercambiados o recomprados a una tasa fija.

A diferencia de los valores, las stablecoins de pago funcionan principalmente como herramientas transaccionales, no como instrumentos de inversión, y por lo tanto están excluidas de la regulación de valores.













La Ley STABLE de 2025 impone estrictos requisitos para la emisión de stablecoins de pago:





Solo las entidades aprobadas a nivel federal o estatal podrán emitir stablecoins.

Los emisores elegibles incluyen:

Subsidiarias de instituciones depositarias aseguradas por la FDIC.

Emisores de stablecoins de pago no bancarios certificados a nivel federal.

Emisores de stablecoins de pago certificados a nivel estatal.









Requisitos de reserva : Cada stablecoin debe estar completamente respaldada 1:1 por efectivo o activos altamente líquidos (por ejemplo, bonos del Tesoro de EE. UU., depósitos bancarios).

Requisitos de transparencia : Los emisores deben publicar informes mensuales de reservas auditados por firmas CPA independientes. Los informes deben estar firmados por el CEO y el CFO para garantizar su exactitud.

Mecanismo de redención: Los emisores deben divulgar públicamente los procedimientos de redención, permitiendo que los poseedores conviertan las stablecoins en fiat a la tasa vinculada.













La Ley STABLE de 2025 asigna la autoridad regulatoria a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Específicamente:





Bancos y subsidiarias : Sujetos a regulación federal.

Cooperativas de crédito y subsidiarias : Supervisadas por la NCUA.

Emisores de stablecoins de pago no bancarios: Regulados por la OCC.









La Ley STABLE de 2025 también detalla los requisitos regulatorios para las stablecoins extranjeras en el mercado de EE. UU.:





Los emisores extranjeros deben cumplir con los estándares de EE. UU., someterse a auditorías y alinear sus operaciones con la ley estadounidense.

El Departamento del Tesoro puede publicar una lista de emisores extranjeros calificados para facilitar la cooperación internacional.









Las violaciones de la Ley STABLE de 2025 pueden dar lugar a:





Penalidades civiles : Hasta $100,000 por día por la emisión no autorizada de stablecoins de pago.

Penalidades criminales : 20 años de prisión y multas de hasta $5 millones por falsificación de informes de reservas.

Acciones regulatorias: Las agencias federales pueden suspender o revocar la licencia de un emisor por violaciones de la ley.









La Ley STABLE de 2025 establece un marco regulatorio integral para las stablecoins de pago, con las siguientes disposiciones adicionales:





Clasificación como no valores

Las stablecoins de pago están excluidas de la regulación de valores, evitando las complejidades de las leyes de valores.

Requisito de interoperabilidad

Las agencias federales deben desarrollar estándares técnicos para garantizar la compatibilidad entre plataformas para las stablecoins de pago.

Períodos de transición y cumplimiento:

Emisores: Deben comenzar a cumplir dentro de los 12 meses posteriores a la promulgación.

Custodios: Se les da 2 años para cumplir con los requisitos regulatorios.

Prohibición de stablecoins algorítmicas: Entra en vigor inmediatamente, con la implementación gradual en 2 años.









La Ley STABLE de 2025 establece un robusto marco regulatorio para las stablecoins de pago, mejorando la transparencia, la protección del consumidor y la estabilidad del mercado. A medida que el proyecto de ley avance, se espera que proporcione reglas más claras y directrices operacionales, reforzando la confianza en el ecosistema de activos digitales de EE. UU. y fomentando el crecimiento económico global.





