Skate: Revolucionando la infraestructura entre cadenas para la interoperabilidad multicadena









Skate (anteriormente Range Protocol) es una innovación revolucionaria en infraestructura blockchain, posicionada como la primera capa de aplicación universal que admite la interacción fluida entre múltiples máquinas virtuales (VM). El proyecto aborda directamente uno de los problemas centrales en el ecosistema blockchain actual: la fragmentación de la liquidez y la experiencia de usuario en distintas cadenas. Al construir una capa de orquestación que conecta máquinas virtuales principales como la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), la Máquina Virtual de Solana (SVM), la Máquina Virtual de TON (TVM) y Move VM, Skate pretende remodelar de forma fundamental la experiencia de usuario y el flujo de trabajo de los desarrolladores dentro del sector de finanzas descentralizadas (DeFi).









La misión principal de Skate es eliminar las barreras entre distintos ecosistemas blockchain. Aunque varias máquinas virtuales (VM) ofrecen ventajas técnicas específicas, la fragmentación de las aplicaciones y de la liquidez ha limitado significativamente la experiencia tanto de los usuarios como de los desarrolladores. La solución de Skate consiste en construir una capa de infraestructura unificada que permita a las aplicaciones ejecutarse en miles de blockchains manteniendo un único estado de la aplicación, para hacer realidad el "desarrollar una vez, desplegar en múltiples cadenas".









Experiencia de usuario degradada: Las máquinas virtuales emergentes como SVM, TVM y Move VM ofrecen ventajas únicas, pero las operaciones entre cadenas a menudo requieren puentes complejos, configuraciones de múltiples billeteras y la comprensión de diferentes arquitecturas técnicas, lo que las hace difíciles de gestionar de forma eficiente para el usuario medio.





Mayor complejidad en el desarrollo: Crear aplicaciones entre cadenas requiere adaptarse a distintos stacks técnicos, lenguajes de contratos inteligentes y una lógica de integración entre cadenas. Esto conduce a ciclos de desarrollo más largos, costes más elevados y mayores riesgos de seguridad.





Fragmentación de la liquidez: Aunque Ethereum posee la liquidez más profunda, las blockchains tienen dificultades para acceder a esta liquidez e integrarla sin soluciones de puente eficientes. Esto a menudo provoca una experiencia de usuario degradada y una seguridad comprometida.









Skate introduce una capa de orquestación innovadora que permite una conectividad fluida entre múltiples máquinas virtuales (VM) sin exigir a los usuarios que abandonen sus entornos nativos. Por ejemplo, los usuarios en la red TON pueden interactuar directamente con aplicaciones en EVM, Solana y otras cadenas, preservando las características distintivas de cada cadena y eliminando la fricción habitual de las operaciones entre cadenas.









Sirviendo como el núcleo central que conecta varias máquinas virtuales, esta capa abstrae la complejidad de la comunicación entre cadenas, el enrutamiento de transacciones y la sincronización de estados. Los usuarios pueden acceder sin problemas a aplicaciones multicadena sin necesidad de comprender la infraestructura técnica subyacente ni de interactuar con ella.









Compatibilidad con EVM: Compatibilidad completa con Ethereum y sus redes de capa 2, lo que permite una integración fluida con el ecosistema DeFi establecido.

Integración con SVM: Aprovecha el alto rendimiento y los bajos costes de transacción de Solana para mejorar el desempeño.

Acceso a la TVM: Se conecta con la amplia base de usuarios dentro del ecosistema TON.

Soporte para Move VM: Extiende la compatibilidad a cadenas como Aptos y Sui, que priorizan la seguridad de los contratos inteligentes.









Al combinar mecanismos de creadores de mercado automatizados (AMM) con un marco de trading on-chain, Skate establece un fondo de liquidez único accesible desde cualquier cadena conectada. Esto elimina la necesidad de que los usuarios gestionen activos entre cadenas, al tiempo que ofrece a los desarrolladores acceso a una liquidez profunda y consolidada.





Skate redefine el modelo convencional de "estado aislado por cadena" al permitir que las aplicaciones mantengan un estado unificado en todas las cadenas conectadas. Esto reduce significativamente la complejidad del desarrollo y mitiga los riesgos de seguridad asociados con las inconsistencias de estado.













Como núcleo central del ecosistema, Skatepark ofrece a los usuarios una interfaz unificada para explorar aplicaciones entre VM, redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con los DEX y los servicios on-chain. La plataforma admite:





Acceso a aplicaciones en todas las máquinas virtuales conectadas.

Ejecución de operaciones DeFi entre cadenas, en los entornos nativos de cada cadena.

Participación en actividades del ecosistema para ganar recompensas.

Detección de protocolos y aplicaciones multicadena emergentes.









Como núcleo del mecanismo de incentivos del ecosistema, Ollies recompensa a los usuarios que participan activamente en aplicaciones entre VM y contribuyen al crecimiento del ecosistema. Esto crea un bucle de retroalimentación positiva: una mayor participación conduce a recompensas más grandes, lo que a su vez atrae a más usuarios, fortaleciendo en última instancia tanto el compromiso de la comunidad como los efectos de red.













SKATE sirve como el token nativo del ecosistema, cumpliendo múltiples funciones críticas de gobernanza, seguridad e incentivos económicos:





Gobernanza: Los holders de SKATE pueden votar en decisiones estratégicas clave, como actualizaciones del protocolo y cambios de parámetros.

Mecanismo de staking: Hacer staking de SKATE refuerza la seguridad de la red, y quienes lo hacen obtienen recompensas.

Tarifas de transacción: Se utiliza como token de pago para transacciones entre cadenas en la plataforma.

Incentivos de liquidez: Se distribuyen recompensas a los contribuyentes del fondo de liquidez unificado.









Éxito en la ronda semilla: Se recaudaron 3.75 millones de dólares de inversores institucionales, incluidos HashKey Capital, Mirana Ventures y Spark Digital Capital, asegurando tanto respaldo financiero como apoyo estratégico.

Planes de ICO: Se lanzará una oferta inicial de tokens de 1 millón de dólares a través de Legion Launchpad, lo que equilibrará la inversión institucional con la participación de la comunidad.













Yield farming entre cadenas: Participa en minería de liquidez multicadena con un solo clic, lo que elimina la necesidad de gestionar posiciones manualmente entre cadenas.

Protocolos de préstamo unificados: Agrega liquidez de múltiples cadenas para ofrecer mejores tasas de interés y opciones de colateral diversificado.

Agregación DEX multicadena: Ejecuta operaciones mediante enrutamiento inteligente hacia los precios más favorables y los fondos de liquidez más profundos en todas las cadenas.









Juegos entre cadenas: Aprovecha el alto rendimiento de Solana para la ejecución de juegos mientras gestionas la propiedad de activos en Ethereum.

Mercado NFT unificado: Agrega activos NFT de múltiples cadenas para ampliar el alcance de la recopilación y el trading.

Activos de juego interoperables: Permite el movimiento fluido de objetos y personajes de juegos a través de diferentes blockchains.









Gestión de la cadena de suministro: Coordina diferentes niveles de la cadena de suministro en múltiples blockchains mientras mantienes una visibilidad y un control unificados.

Sistemas de identidad entre cadenas: Construye una identidad digital unificada que abarque múltiples redes blockchain.

DeFi empresariales: Accede a servicios financieros multicadena a través de una única interfaz, agilizando la gestión de capital.













Puentes entre-cadenas tradicionales: Requieren transferencias de activos, a menudo lentas, costosas y propensas a riesgos de seguridad. En contraste, Skate permite interacciones nativas entre cadenas sin puentes.

Protocolos multicadena: Mantienen la gestión de estados aislados para cada cadena, mientras que Skate logra un estado de aplicación unificado en todas las cadenas.

Soluciones de capa 2: Se centran en mejorar el rendimiento dentro de una sola cadena, sin abordar la interoperabilidad. Skate, en cambio, conecta tanto entornos Layer-2 como mainnet.









Experiencia nativa de la cadena: Los usuarios interactúan directamente dentro de su entorno de cadena de origen sin cambiar de red.

Gestión de estado unificado: Garantiza un estado de aplicación consistente en todas las cadenas conectadas.

Compatibilidad integral con VM: Compatible con todas las máquinas virtuales principales (EVM, SVM, TVM, Move VM).

Arquitectura amigable para desarrolladores: Simplifica el proceso de desarrollo entre cadenas.

Respaldo institucional: Validación sólida a través de inversiones de VC líderes, lo que refuerza la credibilidad en la industria.













Ampliar el soporte para máquinas virtuales (VM) emergentes,

Optimizar la velocidad de transacción, la eficiencia de costes y la experiencia del usuario.

Mejorar las auditorías de seguridad y la gestión de estado entre cadenas.

Mejorar los kits de desarrollo, incluidos los SDK y las API.









Establecer asociaciones estratégicas con proyectos líderes de DeFi, gaming y blockchain empresarial.

Lanzar programas de incentivos y recursos educativos para desarrolladores.

Centrarse en la expansión de mercado en regiones con alta adopción de blockchain.









Skate, a través de su innovadora arquitectura de capa de aplicación universal, aborda el problema central de la fragmentación en los ecosistemas blockchain. Al combinar la experiencia nativa en la cadena, la gestión de estado unificada y la compatibilidad total con todas las máquinas virtuales (VM), ofrece a usuarios y desarrolladores un paradigma completamente nuevo para la interacción entre cadenas. Su tokenómica está estrechamente alineada con la participación en el ecosistema, mientras que el respaldo institucional y una hoja de ruta clara apoyan su desarrollo a largo plazo. A medida que los ecosistemas multicadena continúan convergiendo, Skate avanza de forma constante hacia convertirse en un actor clave en la infraestructura entre cadenas, abriendo nuevas vías para la adopción masiva de la blockchain.





El token SKATE ya está disponible en MEXC . Para comprar SKATE, sigue estos pasos:





1) Abre la app o visita el sitio web oficial de MEXC, e inicia sesión.

2) En la barra de búsqueda, ingresa "SKATE" y selecciona la opción de trading en Spot

3) Elige el tipo de orden, introduce la cantidad y el precio, y completa la transacción.







