Sign Protocol: redefiniendo la confianza y conectando Web3 con el mundo real

Sign Protocol, el primer protocolo de atestación verificable para todo el ecosistema de blockchain, tiene como objetivo resolver el problema central de la falta de autenticidad y validez legal de la información en la cadena. Al integrar almacenamiento descentralizado y tecnología de credenciales verificables (VC), Sign Protocol construye una infraestructura de atestación confiable de extremo a extremo para escenarios como auditorías de protocolos DeFi, votaciones de gobernanza en DAO y declaraciones de derechos de autor de NFT.





Sobre esta base, Sign, a través de Sign Protocol, proporciona una capa global de verificación de datos que respalda numerosos productos del ecosistema como EthSign, TokenTable y SignPass, con lo que construye gradualmente un ecosistema de confianza que conecta Web3 con el mundo real.









La autenticidad y la verificabilidad de la información constituyen la base de la confianza. Sin embargo, los métodos tradicionales de verificación centralizada presentan ineficiencias, altos costos y riesgos de confianza. Sign Protocol introduce un protocolo de certificación descentralizado que aprovecha la transparencia e inmutabilidad de la tecnología blockchain, ofreciendo una nueva solución que permite a los usuarios probar y verificar información on-chain, lo que crea un mundo digital más fiable.









2.1 EthSign: EthSign es la aplicación de Sign Protocol en el ámbito de los acuerdos electrónicos. Supera las limitaciones de las plataformas tradicionales de firma electrónica al permitir el almacenamiento y el cifrado descentralizados de documentos, además de ofrecer servicios de verificación global gratuitos. En comparación con plataformas tradicionales como DocuSign y Adobe Sign, EthSign atrae a muchos usuarios gracias a su modelo sin suscripción, la eliminación de correos no deseados y el almacenamiento de documentos cifrados de forma permanente.





2.2 TokenTable: TokenTable es una herramienta de gestión de ciclo completo diseñada específicamente para la distribución de tokens. Ofrece una solución estandarizada que abarca desde la definición de reglas de bloqueo y asignaciones de periodos de vesting hasta la ejecución automática de penalizaciones por incumplimientos.





2.3 SignPass: SignPass está enfocado en construir un nuevo sistema de verificación de identidad. Al incorporar tecnologías que mejoran la privacidad, como las pruebas de conocimiento cero (zero-knowledge proofs), SignPass minimiza la divulgación de información sensible de los usuarios. Además, admite una configuración modular para cumplir con los requisitos normativos de distintos países y regiones, proporcionando una solución de gestión de identidad altamente personalizada.









3.1 Confianza programable: Al aprovechar tecnologías como los contratos inteligentes, el mecanismo de confianza se vuelve programable. Esto significa que los usuarios pueden personalizar las reglas y condiciones de confianza según sus necesidades, garantizando la fiabilidad y seguridad de las transacciones.





3.2 Almacenamiento descentralizado: A diferencia del almacenamiento centralizado tradicional, este enfoque utiliza almacenamiento descentralizado. La información de las credenciales de los usuarios se distribuye entre múltiples nodos, por lo que ningún nodo individual puede controlar o alterar los datos, lo que incrementa considerablemente su seguridad y fiabilidad.





3.3 Interoperabilidad entre cadenas: Puede interactuar y comunicarse con múltiples redes blockchain. Esto permite a los usuarios utilizar su información de credenciales en diferentes blockchains, habilitando la verificación de identidad y la gestión de credenciales entre cadenas.









Dentro de Sign Protocol, el token SIGN no solo se utiliza para pagar tarifas de servicio, sino que también es un elemento central del ecosistema con múltiples funciones. Los usuarios deben utilizarlo para cubrir las tarifas asociadas a los servicios, y como token de gobernanza, sus holders pueden participar en decisiones de gobernanza del proyecto para impulsar conjuntamente su desarrollo.





5.Cómo comprar SIGN en MEXC

MEXC ha reconocido el potencial del proyecto SIGN y se ha ganado la confianza generalizada de los inversores a nivel global gracias a sus bajas tarifas, transacciones ultrarrápidas, amplia cobertura de activos y excelente liquidez. Además, su aguda visión y sólido respaldo a proyectos emergentes lo convierten en una plataforma ideal para impulsar iniciativas de calidad. Si estás buscando una plataforma de trading con liquidez alta, tarifas bajas, trading apalancado flexible y una experiencia fluida, segura y confiable, MEXC es una opción ideal.

MEXC listará SING tanto en Spot como en Futuros. Puedes comenzar a operar SIGN en MEXC siguiendo estos tres sencillos pasos:

1) Abre la app de MEXC o accede a su sitio web oficial, e inicia sesión. 2) Busca el token SIGN usando la barra de búsqueda y selecciona el par de trading de Spot o de Futuros. 3) Elige tu tipo de orden, e introduce la cantidad, el precio y otros parámetros para completar la transacción.