Sei integra USDC nativo y CCTP V2 para acelerar la adopción de stablecoins













La red Sei es una blockchain de capa 1 de nueva generación construida sobre Cosmos SDK, desarrollada por el equipo de Sei Labs desde 2021 y lanzada oficialmente en 2023. Desde sus inicios, Sei atrajo inversiones estratégicas de instituciones de primer nivel como Jump Crypto, Multicoin Capital y Coinbase Ventures, lo que le ha permitido ganar un fuerte impulso.





Sei tiene un enfoque central claramente definido: construir una infraestructura DeFi de alta frecuencia y baja latencia. Está especialmente diseñada para intercambios descentralizados (DEX), libros de órdenes on-chain (CLOB), mercados de NFT y GameFi; es una cadena hecha a medida para el trading de alta frecuencia con transparencia y uso eficiente del capital.













La innovación técnica más destacada de Sei es su mecanismo de Consenso Twin‑Turbo, una optimización basada en Cosmos Tendermint. Introduce dos mejoras clave: propagación inteligente de bloques y ejecución en paralelo optimista. Estas mejoras reducen el tiempo de finalización al rango de 380 a 400 milisegundos, mucho más rápido que Ethereum (que tarda minutos) y que el Tendermint tradicional (cuyo tiemp de finalización es de segundos).









Desde la actualización Sei V2, la cadena admite la EVM paralelizada, lo que hace que Sei sea compatible con las herramientas de desarrollo de Ethereum (como Solidity, Remix, Hardhat, etc.) y permite la ejecución de transacciones en paralelo. Pruebas internas realizadas por el proyecto Sei Giga demostraron un rendimiento superior a cientos de miles de TPS, lo que mantiene una latencia de finalización inferior a 400 ms, un potencial de rendimiento excepcional demostrado.









A diferencia de la mayoría de las cadenas que dependen de los creadores de mercado automatizados (AMM), Sei ofrece soporte nativo a nivel de protocolo para libros de órdenes y un motor de emparejamiento, lo que permite a los DEX implementar CLOB en la cadena. Esto permite una fijación de precios más precisa, mayor eficiencia de capital y menor deslizamiento, mientras que las subastas por lotes frecuentes ayudan a mitigar el front-running y la manipulación.









Como miembro del ecosistema Cosmos , Sei es compatible con IBC (comunicación interblockchain) y con contratos inteligentes CosmWasm, lo que anima a los desarrolladores en Rust a construir aplicaciones interoperables y entre cadenas en Sei que puedan migrar entre las distintas cadenas de Cosmos.









Gracias a la eficiencia de Sei y sus capacidades de ejecución en paralelo, las comisiones por transacción son significativamente más bajas que en Ethereum Solana y otras L1 similares. El equipo también destaca su compromiso con la neutralidad de carbono, lo que resulta atractivo para usuarios e instituciones con conciencia medioambiental.













Impulsado por la noticia positiva del lanzamiento de USDC nativo y CCTP V2, el token SEI se disparó con fuerza en la semana posterior al anuncio, alcanzando un máximo de 0.39 USD, su nivel más alto en casi cinco meses. Esto refleja el fuerte reconocimiento del mercado hacia el potencial del ecosistema de Sei.

















El ecosistema de Sei sigue ganando impulso. Según los datos, su valor total bloqueado (TVL) creció de menos de $10 millones en octubre de 2023 a $700 millones en julio de 2025, lo que representa un aumento del 188% en lo que va del año. El número total de DApps del ecosistema ya supera las 200, abarcando una amplia gama de sectores como préstamos, trading, pagos, NFT y videojuegos, lo que conforma una comunidad de desarrolladores vibrante y en plena expansión.









En particular, en el sector DeFi, varios proyectos destacados han surgido en Sei. Por ejemplo, Takara Lend ha superado los 100 millones de dólares en TVL, con los que está construyendo una “capa de crédito” para DeFi que permite utilizar los criptoactivos no solo como inversión, sino también para pagos en el mundo real. Por su parte, Yei Finance , el mayor protocolo de préstamos en Sei, ha alcanzado un TVL de 380 millones de dólares, lo que lo consolida firmemente en el primer puesto del ecosistema. El éxito de estos proyectos no solo ha enriquecido el panorama DeFi de Sei, sino que también ha impulsado significativamente su presencia en el mercado.









Con el lanzamiento de USDC nativo y CCTP V2 en la red principal de Sei por parte de Circle, Sei ha evolucionado de ser una “capa 1 de alto rendimiento” a convertirse en una “capa de liquidación de stablecoins entre cadenas”. El lanzamiento de USDC nativo mejora significativamente la calidad de la liquidez y la eficiencia del capital en Sei, mientras que CCTP V2 amplía aún más la interoperabilidad entre cadenas, sentando las bases para que Sei se convierta en un hub de stablecoins. A mediano plazo, a medida que el TVL siga creciendo, el ecosistema de aplicaciones madure y se perfeccionen las capacidades de ejecución EVM, Sei estará bien posicionada para competir como una blockchain de capa 1 de referencia.





Para los desarrolladores y los inversores que buscan participar en la próxima ola de crecimiento en infraestructura de capa 1, Sei se ha convertido sin duda en una fuerza emergente imposible de ignorar. Con la creciente demanda de stablecoins, interoperabilidad entre cadenas, integración institucional y escenarios de trading de alta frecuencia, el futuro de Sei se perfila como altamente prometedor.









