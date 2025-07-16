Recientemente, la postura de Rusia sobre la blockchain y las criptomonedas se ha vuelto más clara. Según CoinDesk, Rusia está lista para realizar pruebas de transacciones con criptomonedas y pagos traRecientemente, la postura de Rusia sobre la blockchain y las criptomonedas se ha vuelto más clara. Según CoinDesk, Rusia está lista para realizar pruebas de transacciones con criptomonedas y pagos tra
El camino financiero de Rusia: de rechazar a abrazar las criptomonedas

16 de julio de 2025MEXC
Recientemente, la postura de Rusia sobre la blockchain y las criptomonedas se ha vuelto más clara.

Según CoinDesk, Rusia está lista para realizar pruebas de transacciones con criptomonedas y pagos transfronterizos de tokens digitales. Fuentes indican que Rusia utilizará su Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NPCS) para facilitar los intercambios entre rublos y criptomonedas. El NPCS, establecido por el banco central de Rusia en 2014, gestiona los pagos interbancarios nacionales y opera la tarjeta de pago Mir.

Si la prueba piloto tiene éxito, esta iniciativa podría eludir los canales financieros tradicionales, promover la liberalización de los flujos de capital transfronterizos y convertirse en una fuerza importante en la adopción global de criptomonedas.

Esto marca un avance estratégico para Rusia al navegar por el complejo panorama de las sanciones internacionales.

Del rechazo al despertar: el cambio en la actitud de Rusia


En el pasado, el gobierno de Rusia y su banco central fueron cautelosos o incluso hostiles hacia las criptomonedas, principalmente debido a preocupaciones sobre sus riesgos y su uso en actividades ilícitas.

Sin embargo, el 24 de febrero de 2022, estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que llevó a la escalada de sanciones internacionales y severas restricciones sobre los canales financieros tradicionales de Rusia. Según la BBC, desde el inicio del conflicto, EE. UU., el Reino Unido, la UE y países como Australia, Canadá y Japón han impuesto más de 16,500 sanciones a Rusia.

Según los datos del Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento del PIB de Rusia en 2022 fue del -2.1%; y en 2023, del 3.6%. En comparación, antes de la guerra, en 2021, el crecimiento del PIB de Rusia registro un 4.7%.

Esto demuestra que cuando las sanciones financieras occidentales golpearon, la infraestructura financiera tradicional de Rusia colapsó, lo que llevó a una recesión económica.

Ante esta situación, Rusia tuvo que reevaluar el valor y el potencial de las criptomonedas. Bajo la presión económica y los desafíos del sistema financiero internacional, las criptomonedas se convirtieron en un "Plan B". Las stablecoins como el USDT comenzaron a utilizarse para los pagos internacionales, y Rusia exploró la posibilidad de usar las criptomonedas como una herramienta financiera alternativa para mantener la estabilidad económica nacional y el desarrollo continuo.

Rusia necesita criptomonedas


A diferencia de muchos otros países, dado que Rusia posicionó las criptomonedas como un "Plan B" en su sistema económico, las instituciones oficiales han expresado activamente sus opiniones y planes respecto al sector de las criptomonedas, lo que ha impulsado el desarrollo y la implementación de marcos legales relacionados:

  • El 13 de febrero de 2022, Rusia restringió a los inversores no cualificados la compra de criptomonedas, exigiendo que aprobaran un examen antes de poder comprarlas. Los inversores cualificados podían comprar hasta 7,000 USD en criptomonedas anualmente, mientras que los inversores no cualificados estaban limitados a 600 USD.
  • En noviembre de 2023, Rusia desarrolló una herramienta para ayudar a los mineros de criptomonedas a eludir las sanciones, lo que permitió a las empresas rusas realizar pagos transfronterizos.
  • El 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Finanzas de Rusia propuso un nuevo proyecto de ley que busca legalizar la minería de Bitcoin y establecer un mecanismo para la venta de las criptomonedas minadas.
  • El 6 de mayo de 2024, el diputado de la Duma Estatal de Rusia Anton Gorelkin afirmó que no apoya una prohibición total de la circulación de criptomonedas en Rusia.
  • En julio de 2024, Rusia consideró añadir stablecoins a la legislación futura, permitiendo su uso oficial para pagos transfronterizos. Alexey Guznov, Vicegobernador del Banco de Rusia, anunció que se había presentado una propuesta.
  • El 30 de julio de 2024, la Duma Estatal de Rusia aprobó una ley en sus segundas y terceras lecturas que permite el uso de criptomonedas, incluidas Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y stablecoins como USDT, en transacciones transfronterizas y en intercambios a partir del 1 de septiembre de 2024.
  • El 08 de agosto de 2024, el presidente Putin firmó una ley que legaliza oficialmente la minería de Bitcoin y otras criptomonedas.
  • A finales de agosto de 2024, Rusia anunció planes para crear al menos dos nuevos intercambios de criptomonedas. Se espera que uno de los intercambios se situé en la Bolsa de Valores de San Petersburgo, enfocado en actividades de comercio exterior, mientras que el otro se establecerá en Moscú. La idea principal es crear una stablecoin vinculada al yuan chino y la cesta de monedas BRICS.

Se puede decir que Rusia ahora ha establecido una relación simbiótica cercana y mutuamente dependiente con las criptomonedas.

MEXC y el futuro financiero de Rusia


La actitud de Rusia hacia las criptomonedas ha experimentado un cambio significativo, pasando de cautela y restricciones iniciales a verlas ahora como una parte esencial de su sistema económico. Este cambio refleja no solo la evolución del panorama económico internacional, sino también las consideraciones estratégicas de Rusia en el espacio cripto.

A medida que la actitud de Rusia hacia las criptomonedas se vuelve cada vez más clara, esta tendencia está impulsando a cada vez más usuarios hacia el mercado cripto, inyectando vitalidad y potencial sin precedentes en la industria. Esta tendencia también presenta mayores desafíos y expectativas más altas para MEXC, una plataforma de intercambio líder a nivel global.

Esperamos que MEXC se expanda aún más en el mercado internacional, fortalezca la cooperación estratégica con socios globales y promueva conjuntamente el desarrollo saludable de la industria de las criptomonedas.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversiones, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC ofrece información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


