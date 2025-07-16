Aumento de las expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed: un doble pulso entre los mercados y la economía

Al comenzar el segundo trimestre de 2025, los mercados de capital globales atraviesan una etapa de alta tensión. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha superado el 4.5 %, y el de 30 años incluso ha rebasado el 5 %. El índice del dólar estadounidense ha caído de forma sostenida, mientras que tanto las acciones como los bonos de EE. UU. han retrocedido, dejando ineficaces las estrategias tradicionales de asignación de activos. Este escenario de “espiral entre activos” es extremadamente raro en la historia y está impulsado por un aumento simultáneo en la ansiedad de los inversionistas y la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la política monetaria de la Reserva Federal.









Durante mucho tiempo, los bonos del Tesoro estadounidense han sido considerados un refugio seguro para el capital global, pero la fuerte liquidación actual ha sacudido por completo esa percepción. Los credit default swaps (CDS) sobre bonos de alto rendimiento se han disparado, reflejando un estrés sistémico en el mercado crediticio. Boaz Weinstein, fundador de Saba Capital, advirtió: “Los bonos corporativos están sufriendo ventas concentradas, y las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas”. Si las condiciones de financiamiento continúan endureciéndose, podría haber una nueva ola de impagos. No se trata simplemente de tasas de interés: esto refleja una ruptura en los mecanismos de fijación de precios del riesgo en todo el sistema financiero. En un entorno de altas tasas y elevado endeudamiento, la tolerancia del mercado hacia la Fed se reduce rápidamente.













Junto con la agitación en el mercado de bonos, el dólar estadounidense también enfrenta fuertes presiones. A medida que aumentan las expectativas de recorte de tasas, el índice del dólar ha caído a nuevos mínimos, impulsando al capital global a moverse hacia activos alternativos como el oro, mercados emergentes, criptomonedas y protocolos DeFi. Este proceso de reequilibrio indica que la confianza de los inversionistas en que la Fed mantendrá tasas altas está disminuyendo rápidamente. Mientras tanto, la liquidez en el mercado cripto está creciendo, y los inversionistas están saliendo de asignaciones tradicionales en busca de nuevas reservas de valor. Por ejemplo, el crecimiento de Bitcoin Ethereum y nuevos proyectos en blockchain refleja el creciente interés por los criptoactivos.









Justo cuando el foco del mercado estaba en la política monetaria, un giro en la política comercial volvió a agitar las aguas. El gobierno estadounidense reinstauró recientemente su política de "aranceles recíprocos", imponiendo fuertes tarifas a los principales países exportadores con el objetivo de proteger las industrias nacionales. Sin embargo, esta medida podría tener efectos adversos:





Aumento en los precios de bienes manufacturados y de consumo, provocando una segunda oleada inflacionaria en el IPC.

Reducción de márgenes de ganancia en las empresas, disminuyendo su disposición a invertir.

Posibles ventas de bonos del Tesoro por parte de bancos centrales internacionales para defender sus propias monedas.





La incertidumbre política se intensifica rápidamente, y los objetivos duales de controlar la inflación y mantener el crecimiento económico se vuelven cada vez más incompatibles. La Fed se enfrenta a decisiones extremadamente difíciles en medio de este choque de políticas.









El economista Peter Schiff advirtió que, si no se recortan las tasas de forma inmediata y no se reanuda la flexibilización cuantitativa (QE), los mercados podrían repetir el escenario del "Lunes Negro". Bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley han adelantado sus previsiones del primer recorte de tasas a mediados de 2025.





Según la última proyección de Goldman Sachs, como parte de un ciclo de flexibilización preventiva, la Fed podría iniciar su primer recorte en junio, antes de lo previsto inicialmente (julio). En un escenario base sin recesión, se espera que el banco central reduzca la tasa de referencia tres veces en el año, con recortes de 25 puntos básicos cada uno, dejando la tasa de fondos federales entre 3.5 % y 3.75 % a finales de 2025. No obstante, si la economía entra en recesión, Goldman Sachs anticipa medidas más agresivas, con recortes que podrían alcanzar los 200 puntos básicos. Con base en los datos actuales y el análisis de riesgos, la previsión ponderada de la firma apunta a un recorte total de 130 puntos básicos este año, superior a los 105 puntos previstos anteriormente. Al 4 de abril, las expectativas del mercado ya se alinean en gran medida con este pronóstico.





El llamado a una combinación de “recortes de emergencia + nuevo QE” refleja la creciente alerta ante el riesgo sistémico financiero. Para muchos inversionistas, la flexibilización monetaria ya se percibe como la única vía realista para evitar una crisis crediticia y un colapso de los precios de los activos. Sin embargo, la Fed enfrenta una encrucijada compleja:





Presiones inflacionarias persistentes : el IPC subyacente de marzo de 2025 sigue muy por encima del objetivo del 2%, limitando el margen para estímulos.

Ventana de política estrecha : si se pierde el momento adecuado, la efectividad de los recortes se verá seriamente comprometida.

Efectos colaterales incontrolables: tanto mantener tasas altas como recortarlas traerá impactos duraderos sobre el tipo de cambio, los flujos de capital y la estabilidad de mercados emergentes.





En resumen, la Fed enfrenta su escenario más complicado y peligroso desde la pandemia. Cada decisión tendrá repercusiones en los mercados globales. Con el mandato dual de frenar la inflación y sostener el crecimiento, los responsables de política enfrentan una presión sin precedentes ante las fuerzas del mercado.









Aunque las expectativas de recorte de tasas se han convertido en el tema central del mercado, no hay garantías de un "aterrizaje suave". Desde los bonos hasta los tipos de cambio, desde materias primas hasta acciones tecnológicas, los activos globales están reaccionando con rapidez inusitada a los movimientos de la Fed. La gran duda es si la Fed aún puede “marcar el ritmo”. Para los inversionistas, esta fase es crucial para la gestión del riesgo y representa una ventana clave para revaluar activos. Los activos no tradicionales, con alta liquidez, seguridad sólida y resistencia a la inflación, están surgiendo como nuevos refugios del capital institucional.





El año 2025 marca un giro macroeconómico sin precedentes. Con políticas monetarias, comerciales y riesgos geopolíticos entrelazados, cada movimiento de la Fed podría convertirse en el punto de inflexión de las tendencias del mercado. Los inversionistas deben mantenerse lúcidos, comprender la lógica de fondo, identificar las señales clave y distribuir sus activos con cautela. En una era donde coexisten “rinocerontes grises” y “cisnes negros”, solo el juicio certero y las decisiones racionales permitirán resistir los ciclos y salir adelante.



