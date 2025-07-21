Revolving Games: un pionero del ecosistema blockchain Triple-A impulsando la revolución del gaming Web3

Revolving Games es una fuerza innovadora en el espacio de juegos Web3, posicionándose como una compañía de juegos blockchain de nivel Triple-A con una visión audaz: cerrar la brecha entre el gaming tradicional y las tecnologías descentralizadas. Respaldada por un sólido apoyo financiero y alianzas estratégicas, RG apunta a construir un ecosistema de juegos integral impulsado por su token nativo, RCADE. Hasta la fecha, la empresa ha recaudado más de 25 millones de dólares de inversores privados, incluyendo Pantera Capital, asegurando un papel fundamental en el sector de juegos Web3 en rápido crecimiento.





El ambicioso objetivo de Revolving Games va mucho más allá del desarrollo de títulos individuales. Está construyendo un ecosistema completo que incluye infraestructura blockchain, una red descentralizada de nodos y una economía unificada de tokens. Como editora con amplios recursos, RG opera dos estudios de juegos independientes con más de 150 veteranos experimentados de la industria. Esto refleja el compromiso profundo de la empresa para ofrecer experiencias de juego premium, al tiempo que lidera un nuevo paradigma de propiedad y participación de los jugadores en la era Web3.













Desde su inicio, Revolving Games ha operado con una misión clara: construir un ecosistema de juegos descentralizado que sea propiedad y esté impulsado por la comunidad. Esta visión ha sido el principio guía detrás de las decisiones estratégicas y la hoja de ruta de desarrollo de productos. Revolving Games aborda el gaming Web3 con una perspectiva integral, enfocándose no solo en el gameplay, sino también en la infraestructura subyacente, modelos económicos y estructuras de gobernanza que definirán el futuro del entretenimiento digital.









Revolving Games se posiciona como un puente entre el gaming Web2 y Web3, reconociendo que la adopción masiva requiere una transición fluida y no un cambio abrupto. Esta filosofía se refleja en su enfoque de desarrollo, que prioriza la experiencia del usuario y la accesibilidad, integrando la tecnología blockchain de forma significativa para mejorar el juego sin añadir complejidad innecesaria.









Revolving Games reúne un equipo de más de 150 veteranos experimentados de la industria tradicional de videojuegos, conformando un banco profundo de talento en todas las disciplinas principales. La empresa opera dos estudios independientes, permitiendo el desarrollo simultáneo de múltiples títulos de calidad Triple-A. En un mercado donde muchos proyectos Web3 sufren por la calidad de producción y largos ciclos de desarrollo, este nivel de escala y experiencia brinda a Revolving Games una ventaja competitiva clara.













El ecosistema RCADE es una plataforma altamente integrada compuesta por múltiples componentes interconectados, diseñada para entregar una experiencia de juego integral y centrada en el jugador. La creación de la Fundación RCADE refleja una visión a largo plazo para descentralizar el desarrollo de juegos y empoderar a las comunidades de jugadores, actuando como el organismo de gobernanza que supervisa el crecimiento e implementación del ecosistema.





El ecosistema se construye sobre cuatro pilares fundamentales:





Token RCADE: La criptomoneda nativa que impulsa todas las transacciones y gobernanza dentro del ecosistema.

Cadena RCADE: Infraestructura blockchain diseñada específicamente para aplicaciones de gaming.

Nodos RCADE: Una red descentralizada que provee la infraestructura base y soporte operativo.

Alianzas de Gaming: Alianzas estratégicas con desarrolladores y editoras para impulsar la expansión y adopción del ecosistema.









La Fundación RCADE ha establecido asociaciones clave con proveedores tecnológicos y de contenido para asegurar una cobertura integral del ecosistema. Socios destacados incluyen:





Starlings Network : Socio tecnológico que provee infraestructura blockchain y capacidades de red de nodos.





Estas colaboraciones establecen una base sólida para el crecimiento del ecosistema, manteniendo los principios de gobernanza descentralizada.













La Cadena RCADE representa un gran avance técnico en infraestructura blockchain para gaming. Codesarrollada por Revolving Games y Starlings Network, la cadena está diseñada para resolver los principales cuellos de botella que frenan la adopción masiva de juegos Web3, especialmente en velocidad de transacciones, eficiencia de costos y experiencia de usuario.









Alta capacidad de transacciones: La blockchain está diseñada con el objetivo principal de alcanzar un alto número de transacciones por segundo (TPS) para garantizar una experiencia de juego fluida incluso durante los períodos de mayor actividad. Esta capacidad es fundamental para admitir a miles de jugadores interactuando simultáneamente en múltiples juegos.





Baja latencia de finalización: La cadena ha sido optimizada para permitir confirmaciones de transacciones rápidas, asegurando que las acciones dentro del juego se registren y reconozcan con un retraso mínimo. Esto es esencial para mantener la naturaleza dinámica y altamente interactiva de las experiencias modernas de juegos multijugador.





Procesamiento paralelo avanzado: Construida con una arquitectura innovadora, la blockchain admite procesamiento paralelo avanzado, una característica indispensable para gestionar las complejidades de un ecosistema con múltiples juegos y múltiples usuarios. Esto permite que la cadena administre numerosas instancias de juego e interacciones entre jugadores de manera simultánea, sin comprometer el rendimiento.









Para acelerar la adopción de la RCADE Chain entre desarrolladores de juegos, la empresa está construyendo una completa gama de herramientas de desarrollo y kits de desarrollo de software (SDKs). Estas herramientas están diseñadas para admitir las siguientes capacidades:





Integración Web3 sin complicaciones: Permite a jugadores tradicionales acceder a funcionalidades Web3 sin lidiar con la complejidad de blockchain, incluyendo creación simplificada de wallets, procesamiento de transacciones y gestión de activos.





Integración backend: Servicios backend completos como gestión de jugadores, soporte LiveOps, herramientas económicas y de monetización, y procesamiento de pagos, eliminando la necesidad de que desarrolladores creen infraestructura blockchain desde cero.





Contratos inteligentes optimizados: Smart contracts preconstruidos y optimizados para gaming, reduciendo tiempos de desarrollo y minimizando vulnerabilidades.





Interoperabilidad multichain: Soporte integrado para conectar con otras redes blockchain, permitiendo que activos y monedas del juego funcionen sin problemas a través de múltiples cadenas.





Compatibilidad con motores de juego: Integración nativa con motores populares como Unity y Unreal Engine, facilitando a los desarrolladores incorporar funciones blockchain sin alterar sus flujos de trabajo habituales.













Almacenamiento descentralizado: En su fase inicial, la red ofrecerá servicios de almacenamiento descentralizado, alineados con los principios fundamentales de blockchain: descentralización, seguridad y transparencia. Esta capa de almacenamiento soportará la retención de activos de juegos, datos de jugadores y registros de transacciones.





Computación descentralizada (planificada): En el futuro, se planea extender las capacidades hacia la computación descentralizada, permitiendo el procesamiento distribuido de la lógica de juegos y cálculos complejos a través de la red de nodos.





Alojamiento descentralizado de servidores de juegos (planificado): Eventualmente, la red soportará el alojamiento descentralizado de servidores de juegos, reduciendo la dependencia en infraestructura centralizada y mejorando la accesibilidad global.









La red de nodos está diseñada para distribuir los costos de manera más equitativa compensando a los operadores de nodos y permitiendo que los miembros de la comunidad compartan las recompensas. Este modelo fomenta un entorno más inclusivo y participativo, donde quienes contribuyen al crecimiento de la red también se benefician de su éxito.













RCADE es el token nativo que impulsa todo el ecosistema RCADE, abarcando todos sus componentes, juegos, productos presentes y futuros, integraciones y alianzas. Juega un papel central para habilitar un modelo económico unificado en la plataforma, soportando una variedad de funciones esenciales en todo el ecosistema.









Moneda del ecosistema para juegos: RCADE es la moneda principal para todas las transacciones dentro de los juegos del ecosistema. Se usa para comprar ítems, desbloquear funciones premium y facilitar transacciones entre usuarios. Incluye gobernanza, recompensas a jugadores activos, pago de tarifas y funciona como medio de intercambio en todos los componentes.





Token nativo de la cadena: Como token nativo de la cadena RCADE, alimenta todas las transacciones blockchain y actúa como el token “gas” principal para las operaciones de la red, garantizando la ejecución fluida de contratos inteligentes e interacciones blockchain.





Token de gobernanza: Los holders tienen derecho a participar en decisiones clave, como actualizaciones del protocolo, aprobaciones de alianzas y asignación de recursos, reforzando el desarrollo liderado por la comunidad y la toma de decisiones descentralizada.





Recompensas e incentivos: RCADE se usa para incentivar a jugadores activos, operadores de nodos y colaboradores comunitarios, creando un ciclo positivo que impulsa la participación y crecimiento del ecosistema.





Activación de nodos: Mantener RCADE es requisito para activar un nodo y ser elegible para la generación y distribución de recompensas. Este mecanismo genera demanda del token y asegura la seguridad de la red mediante incentivos económicos.









Diseño de la oferta: El modelo de suministro de tokens RCADE está cuidadosamente diseñado para equilibrar las necesidades operativas del ecosistema con la preservación de valor a largo plazo. El suministro total está limitado a 1,000 millones de tokens, con 422 holders actualmente en la Binance Smart Chain (BSC). Se consideran despliegues adicionales multi-cadena.





Mecanismos de distribución:





Programa Airdrop: Estrategia robusta dirigida a miembros existentes de la comunidad, holders de NFT y participantes activos, con distribución basada en un sistema de puntos llamado “Quest Points.”





Recompensas para nodos: Los operadores reciben tokens RCADE por proveer servicios esenciales a la infraestructura, generando ingresos sostenibles para colaboradores.





Recompensas basadas en juegos: Los jugadores son incentivados mediante logros, eventos competitivos y participación comunitaria, traduciendo la actividad en beneficios económicos.





Acceso a preventas: Holders de NFT y miembros de la comunidad obtienen acceso a preventas exclusivas para adquirir tokens con condiciones preferenciales antes del lanzamiento público.









Economía unificada en juegos: RCADE es la moneda principal para transacciones, compras y recompensas en todos los juegos del ecosistema, creando una experiencia económica consistente e interoperable que permite transferencias de valor entre títulos.





Integración en mercados: Como medio de intercambio central en marketplaces integrados, facilita el comercio de activos dentro del juego, NFTs y otros ítems digitales, fomentando un mercado secundario vibrante para jugadores y desarrolladores.





Participación en ingresos: Una parte significativa de los ingresos generados por juegos se destina a pools de recompensas. Por ejemplo, juegos como Hatchlings aportan hasta un 30% de sus ganancias a estos fondos, garantizando que los jugadores se beneficien del éxito comercial.













Skyborne Universe es la IP principal de Revolving Games, diseñada para mostrar las capacidades del ecosistema RCADE a través de diversos formatos y plataformas de juegos. Esta estrategia de IP expansiva incluye múltiples juegos interconectados que comparten activos, tramas y un sistema económico integrado.









Skyborne Genesis Immortals es el núcleo de la narrativa Skyborne Legacy y sirve como colección NFT fundacional del universo. Estos NFTs otorgan a sus holders diversos beneficios dentro del ecosistema, como airdrops de tokens, acceso a preventas y ventajas exclusivas en los juegos.





La colección Immortals cuenta con seis personajes míticos: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani y Yozzer Brighthide, quienes tendrán roles importantes en próximos juegos, asegurando continuidad en la narrativa del ecosistema.









Hatchlings: Juego de simulación de mascotas en navegador donde los jugadores pueden incubar, cuidar y criar dragones únicos. Ambientado en el Universo Skyborne, combina mecánicas de crianza, personalización de hábitats y elementos competitivos. Ofrece recompensas duales en USDC y moneda interna, fusionando gameplay tradicional con modelos de incentivos basados en blockchain.





Phoenix Flight: Juego de simulación social y aventura fantástica donde los jugadores pueden crear y diseñar sus propias islas. Enfatiza creatividad, interacción social y construcción de mundos dentro del Universo Skyborne.





Skyborne Legacy: MMORPG insignia que integra exploración, creación, personalización y combate en un mundo abierto socialmente dinámico. Busca realizar plenamente el Universo Skyborne en un entorno multijugador persistente.









Nexus Nodes (antes Nexian Gems): Cada NFT Nexus Node representa la propiedad de un nodo avanzado “Interceptor”, que jugará un papel significativo en el ecosistema RCADE. Otorgan acceso a infraestructura de nodos de alto rendimiento, multiplicadores y mecánicas de recompensa mejoradas, participación en gobernanza de red, así como airdrops y staking de tokens RCADE.





RG Bytes: Elementos fundamentales que conectan todo el ecosistema Revolving Games. Estos NFTs brindan recompensas por lealtad, activación de nodos y beneficios exclusivos, reflejando el compromiso de la empresa con NFTs útiles diseñados para mejorar la experiencia del jugador sin complicarla.









Revolving Games y el ecosistema RCADE representan un avance importante en el sector de juegos Web3, combinando innovación tecnológica con aplicación real para construir una plataforma integral. Con un fuerte enfoque en experiencias de juego premium, infraestructura robusta y utilidad significativa del token, el proyecto está bien posicionado en el panorama del entretenimiento digital en evolución.





La integración de blockchain con mecánicas de juego tradicionales abre nuevas oportunidades para la participación, propiedad y economía de los jugadores. A medida que el ecosistema crece y se expande, está listo para tener un impacto duradero en el futuro de la industria del gaming.





RCADE ya está disponible para trading en MEXC . Los usuarios pueden comprar RCADE siguiendo estos pasos:





Futuros. 2) En la barra de búsqueda, escribe “RCADE” y selecciona trading Spot

3) Elige el tipo de orden, introduce la cantidad y precio, y completa la transacción.







