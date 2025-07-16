Resolv Labs redefine las stablecoins con un diseño delta-neutral y el token RESOLV

Resolv Labs está impulsando la innovación tecnológica en las finanzas descentralizadas (DeFi) al redefinir el diseño de las stablecoins mediante una estrategia de cobertura delta-neutral. Su producto principal, USR (Resolv USD), está respaldado por Ethereum (ETH) y elimina por completo la dependencia de activos del mundo real (RWA), convirtiéndose en la primera stablecoin en lograr tanto estabilidad de precio como generación de rendimiento exclusivamente a través de mecanismos en cadena (on-chain). Tras una ronda de financiación semilla de 10 millones de dólares liderada por cyberFund y Maven 11 en abril de 2025, Resolv ha consolidado su posición como pionera en la evolución de las stablecoins algorítmicas. USR no solo mantiene una paridad precisa con el dólar estadounidense, sino que también genera rendimiento sostenible utilizando mecanismos nativos del mercado cripto, abordando directamente las vulnerabilidades de riesgo de las stablecoins tradicionales.













Resolv Labs se fundó con el objetivo de construir una infraestructura de stablecoin más resiliente. USR está colateralizada con ETH y emplea una estrategia de delta neutral para protegerse de la volatilidad de precios, combinando la colateralización en cadena con la cobertura de futuros perpetuos. Este diseño integrado rompe con la dependencia tradicional de activos reales como depósitos bancarios y bonos, eliminando el riesgo crediticio de terceros y la incertidumbre regulatoria. Ofrece a los usuarios de DeFi una reserva de valor verdaderamente descentralizada y estable.









Como el primer protocolo de moneda estable en lograr una neutralidad delta total en cadena, Resolv se destaca con tres diferenciadores clave:





Mecanismo de aislamiento de riesgos: Los tokens RLP (Resolv Liquidity Pool) actúan como una capa de amortiguación para absorber pérdidas potenciales y proteger la paridad del USR.

Compatibilidad integral: Es compatible tanto con exchanges centralizados (CEX) como descentralizados (DEX), adaptándose a una amplia variedad de escenarios de uso.

Generación de rendimiento nativo: Genera rendimientos directamente a partir del staking de ETH y las tasas de financiación de futuros, sin depender de activos externos, ofreciendo un APY significativamente más alto en comparación con productos similares.













En el núcleo de la tecnología de Resolv se encuentra una estrategia delta-neutral equilibrada dinámicamente:





Posición long en ETH: El protocolo holdea ETH spot como colateral base.





Cobertura de posiciones short en futuros: Abre posiciones short en mercados de futuros perpetuos de ETH, con tamaños de posición ajustados con precisión al valor del ETH en posesión.





Doble fuente de ingresos:





Capta tasas de financiación positivas de los mercados de futuros (históricamente, quienes suelen invertir en corto suelen ser los receptores de la financiación).





Obtiene recompensas por staking de ETH (mediante protocolos de staking líquido como Lido).

Este mecanismo desvincula completamente la USR de la volatilidad del precio de ETH, manteniendo su paridad de $1 independientemente de las fluctuaciones del mercado.









Para mitigar riesgos como incumplimientos por parte de exchanges o fluctuaciones en las tasas de financiación, Resolv ha construido un marco de defensa integral:





Amortiguador de riesgo RLP: Un fondo de alta liquidez compuesto por tokens RLP actúa como un "fondo de seguro", absorbiendo pérdidas potenciales para evitar que el USR pierda su paridad.

Diversificación de exchanges: Las posiciones en futuros se distribuyen entre múltiples plataformas (por ejemplo, OKX y Bybit) para reducir la dependencia de un solo exchange.

Auditorías de contratos inteligentes: Firmas de seguridad de primer nivel como MixBytes y Sherlock auditan el código para garantizar que sea sólido y esté libre de vulnerabilidades.













RESOLV funciona como token de gobernanza y utilidad, con cinco propuestas de valor principales:





Derechos de gobernanza: Participar en decisiones clave como ajustes en el ratio de colateral, integraciones de nuevos protocolos y asignación de fondos.

Distribución de ingresos: Elegible para compartir las comisiones del protocolo y beneficiarse del crecimiento del ecosistema en el futuro.

Incremento por staking: Hacer staking con RESOLV aumenta los rendimientos de USR/RLP, creando incentivos positivos.

Privilegios en el ecosistema: Desbloqueo de funciones avanzadas como pruebas anticipadas, pools de liquidez exclusivos y más.

Participación en riesgos: Votar sobre parámetros de riesgo para equilibrar la seguridad y la optimización de rendimiento.









Aunque los detalles completos de la tokenómica aún no se han publicado, el marco actual de distribución se enfoca en la alineación con la comunidad:

Incentivos para la comunidad: Una parte de los tokens se asigna para minería de liquidez, airdrops y programas de recompensas por detección de errores (bug bounty).

Equipo y ecosistema: Asignaciones reservadas para apoyar el desarrollo técnico y las asociaciones dentro del ecosistema.

Mecanismo deflacionario: Una parte de las tarifas del protocolo se utilizará para recomprar y quemar tokens RESOLV regularmente, reforzando el valor a largo plazo.









Corto plazo: Despliegue en redes Layer-2 como Arbitrum y Optimism para reducir costos de transacción; introducción de productos vinculados a BTC para diversificar el colateral. Mediano plazo: Lanzamiento de recompensas por staking de RESOLV y activación de la gobernanza DAO; integración con protocolos de préstamo como Aave y Compound para ampliar casos de uso. Largo plazo: Construcción de un agregador de rendimiento entre cadenas (cross-chain) y establecimiento de canales conformes para atraer instituciones financieras tradicionales, posicionando a RESOLV como un puente clave de stablecoins entre CeFi y DeFi.





En comparación con stablecoins como Ethena, que usan modelos de riesgo híbridos, Resolv adopta un diseño de doble pool físicamente separado (USR/RLP), lo que permite a los usuarios elegir de manera independiente entre estrategias de "estabilidad pura" y "alto rendimiento". Esta arquitectura modular satisface mejor las necesidades de los inversores institucionales para una gestión de riesgos por capas e introduce un nuevo paradigma en el sector de stablecoins cripto.

