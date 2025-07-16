En el mundo de blockchain, los oráculos juegan un papel crucial al transmitir de forma segura datos fuera de la cadena a la blockchain para respaldar las finanzas descentralizadas (DeFi) y otras aplicEn el mundo de blockchain, los oráculos juegan un papel crucial al transmitir de forma segura datos fuera de la cadena a la blockchain para respaldar las finanzas descentralizadas (DeFi) y otras aplic
RedStone (RED): Un oráculo modular de nueva generación impulsando el crecimiento del ecosistema blockchain

En el mundo de blockchain, los oráculos juegan un papel crucial al transmitir de forma segura datos fuera de la cadena a la blockchain para respaldar las finanzas descentralizadas (DeFi) y otras aplicaciones. RedStone, un innovador oráculo modular, ha ganado rápidamente aceptación en el mercado con sus métodos únicos de transmisión de datos y su arquitectura flexible.

1. ¿Qué es RedStone?


RedStone es un oráculo descentralizado de blockchain enfocado en proporcionar servicios de datos precisos y confiables en múltiples blockchains. A diferencia de los oráculos tradicionales como Chainlink, RedStone adopta un diseño modular, permitiendo que las aplicaciones elijan el método de recuperación de datos más adecuado según sus necesidades. Este enfoque reduce las tarifas de gas y mejora la eficiencia.

Desde su fundación en 2020, RedStone ha apoyado más de 60 blockchains, incluidas Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB), Base y Optimism (OP).

2. Ventajas técnicas de RedStone


Los oráculos tradicionales suelen usar un modelo push, en el que los datos se escriben automáticamente en la cadena, garantizando accesibilidad, pero incurriendo en altas tarifas de gas. RedStone ofrece alternativas más flexibles con tres modelos de transmisión de datos:

2.1 Modelo Pull:
  • Los datos se obtienen fuera de la cadena solo cuando se necesitan, lo que reduce los costos de gas.
  • Ideal para protocolos DeFi que buscan reducir costos, como el comercio de derivados y proyectos de monedas estables.

2.2 Modelo Push:
  • Adecuado para aplicaciones que requieren actualizaciones en tiempo real, como los mercados de predicción de precios.
  • Garantiza que los datos más recientes se actualicen automáticamente en la cadena para un acceso inmediato.

2.3 Modelo X:
  • Combina las ventajas de los modelos Pull y Push, ajustando dinámicamente la transmisión de datos según las necesidades de la aplicación.

3. Ecosistema y financiamiento


Con el explosivo crecimiento del mercado DeFi, la demanda de oráculos eficientes y confiables ha aumentado, atrayendo a inversores importantes a RedStone.

En julio de 2024, RedStone recaudó $15 millones en una ronda de financiamiento Serie A de inversores clave, incluidos Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures y Coinbase Ventures. Este financiamiento se utilizará para expandir los servicios de oráculo de RedStone, fortalecer su ecosistema y apoyar más blockchains de Capa 1 y Capa 2.

Además, RedStone planea lanzar su token nativo, RED, que se usará para:
  • Incentivar a los proveedores de datos a mantener alimentaciones de oráculo precisas y actualizadas.
  • Apoyar el crecimiento del ecosistema para fomentar la integración de dApps.
  • Gobernanza descentralizada para permitir que los holders participen en las decisiones del protocolo.

El suministro total de tokens RED es de mil millones, con el 48.3% asignado al ecosistema y la comunidad de RedStone, cubriendo categorías como distribución de la comunidad y génesis, incentivos para proveedores de datos y apoyo al desarrollo del protocolo.

4. Perspectivas futuras


A medida que la tecnología blockchain continúa evolucionando, la demanda de soluciones de oráculo eficientes y flexibles solo aumentará. Con su arquitectura modular, RedStone tiene el potencial de convertirse en el estándar de próxima generación para oráculos DeFi.

Planes futuros de RedStone:
  • Ampliar el soporte para más blockchains, como Berachain y Monad.
  • Lanzar el token RED y programas de incentivos comunitarios para atraer a más desarrolladores.
  • Asociarse con más protocolos DeFi para mejorar la precisión y seguridad de las aplicaciones descentralizadas.

RedStone ya se ha integrado con TON (The Open Network) para apoyar productos de predicción de precios y DeFi dentro del ecosistema TON. Este movimiento marca un paso significativo en la expansión de la influencia de RedStone y el fortalecimiento de su posición en el mercado.

5. Conclusión


En el panorama DeFi y Web3 en rápido crecimiento, los oráculos son más críticos que nunca. RedStone está creciendo rápidamente con su innovador diseño modular, modelos flexibles de transmisión de datos y un fuerte respaldo de inversores. A medida que continúa integrándose con más blockchains y lanzando el token RED, RedStone está bien posicionado para convertirse en una infraestructura clave para el futuro de los oráculos DeFi.


