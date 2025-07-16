MEXC ha lanzado operaciones Spot y de Futuros con PUMP, y también ha habilitado el canal de depósitos para el token PUMP. Además, puedes visitar la página del evento Airdrop+ de MEXC para participar eMEXC ha lanzado operaciones Spot y de Futuros con PUMP, y también ha habilitado el canal de depósitos para el token PUMP. Además, puedes visitar la página del evento Airdrop+ de MEXC para participar e
PumpBTC: la innovadora solución de staking de liquidez que lidera una nueva era en DeFi

MEXC ha lanzado operaciones Spot y de Futuros con PUMP, y también ha habilitado el canal de depósitos para el token PUMP. Además, puedes visitar la página del evento Airdrop+ de MEXC para participar en las actividades de depósito y trading de PUMP y compartir un fondo de 150,000 USDT.

PumpBTC (PUMP) es una solución de staking de liquidez basada en la plataforma Babylon, diseñada para ayudar a los holders de BTC a mantener la liquidez de sus activos mientras participan en actividades de finanzas descentralizadas (DeFi).

1. Visión general del proyecto: el camino innovador de PumpBTC


A diferencia de los métodos tradicionales de staking que suelen requerir bloquear los activos durante un periodo prolongado, PumpBTC simplifica el proceso permitiendo a los usuarios hacer staking de BTC en Babylon con un solo clic y recibir tokens de liquidez de forma inmediata.

PumpBTC no solo amplía las oportunidades de participación en DeFi dentro del ecosistema de Bitcoin, sino que también supera los desafíos de las cadenas tradicionales de prueba de participación (PoS), como las altas tasas de inflación y la complejidad de la distribución inicial de tokens, al usar BTC como activo en staking. Este modelo ofrece a los holders de BTC una nueva forma de generar rendimientos confiables, y crea un ciclo positivo de estabilidad y crecimiento para todo el ecosistema DeFi al convertir el BTC en un activo generador de ingresos.

2. Cuatro ventajas clave de PumpBTC


Staking de liquidez: PumpBTC permite a los usuarios hacer staking de sus BTC en contratos inteligentes designados, recibiendo tokens PumpBTC en una proporción 1:1. Estos tokens pueden usarse libremente en redes blockchain compatibles, manteniendo la liquidez de los activos y permitiendo obtener recompensas mediante el staking.


Compatibilidad cross-chain: PumpBTC es compatible con múltiples redes blockchain, incluidas Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum y Base. Esta compatibilidad permite a los usuarios aprovechar sus activos en distintos ecosistemas DeFi, maximizando sus oportunidades de inversión.


Seguridad garantizada: Para proteger los activos de los usuarios, PumpBTC colabora con instituciones de custodia como Cobo y Coincover, responsables de delegar los BTC nativos de los usuarios al Proveedor de Finalidad del protocolo Babylon. Además, los contratos inteligentes de PumpBTC se someten a rigurosas auditorías de seguridad para reducir riesgos técnicos.


Puntos de recompensa: La plataforma PumpBTC permite a los usuarios ganar puntos al participar en protocolos L2/L3 y otras actividades en cadena. Estos puntos pueden desbloquear recompensas adicionales dentro del ecosistema, fomentando la participación y fidelización del usuario.

3. Dos servicios principales de PumpBTC


3.1 Staking líquido de PumpBTC


Este servicio permite a los usuarios hacer staking de BTC y recibir una cantidad equivalente de tokens PumpBTC. Estos tokens están vinculados 1:1 con BTC, son líquidos y pueden generar rendimientos dentro del ecosistema DeFi.

3.2 Bóveda de rendimiento en BTC (BTC Yield Vault)


Esta función está diseñada para ofrecer a los holders de BTC una seguridad comparable a la de las finanzas centralizadas, junto con rendimientos escalables similares a los de las finanzas descentralizadas.

4. Panorama general de la tokenómica de PUMP


PUMP es el token nativo de la plataforma PumpBTC, con un suministro total de 1.000 millones de tokens. Dentro del ecosistema, el token PUMP cumple múltiples funciones:


  • Gobernanza: los holders pueden participar en decisiones clave mediante votaciones, influyendo en la dirección del desarrollo del proyecto.
  • Staking: los usuarios pueden hacer staking de tokens PUMP para obtener recompensas adicionales.
  • Pago de comisiones: PUMP se utiliza para pagar tarifas al interactuar con protocolos asociados o al participar en programas de fidelidad.
  • Recompensas comunitarias: se utiliza para recompensar a los usuarios que participan en airdrops, programas de referidos y otras actividades de la comunidad.

5. ¿Cómo participar en PumpBTC (PUMP) en MEXC?


MEXC ha reconocido el potencial de PumpBTC y ha ganado la confianza de inversionistas globales gracias a sus bajas tarifas, transacciones ultrarrápidas, amplia cobertura de activos y excelente liquidez. Además, su visión estratégica y sólido respaldo a proyectos emergentes convierten a MEXC en una plataforma ideal para impulsar proyectos de alta calidad.

Si buscas una plataforma de trading con alta liquidez, bajas tarifas, apalancamiento flexible y una experiencia fluida, segura y confiable, MEXC es tu mejor opción. Actualmente, MEXC ya ha listado *URLS-PUMP_USDT*, así que puedes comenzar a operar ahora mismo.

Aviso de riesgos: Este material no constituye asesoría en materia de inversiones, impuestos, asuntos legales, financieros, contables o de consultoría, ni representa una recomendación de compra, venta o tenencia de ningún activo. MEXC Learn proporciona esta información únicamente con fines informativos y no debe interpretarse como asesoría de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución, ya que todas las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del usuario.


