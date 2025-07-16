Pump.fun vs. Raydium: el duelo definitivo en el campo de batalla de las memecoins

En el mundo de las criptomonedas, las memecoins siempre han captado la atención del mercado gracias a su atractivo cultural único y su carácter especulativo. Dentro del ecosistema de Solana , pump.fun y Raydium están enfrascados en una intensa competencia por el dominio en la emisión y el trading de memecoins. Por un lado está pump.fun, una plataforma de lanzamiento de memecoins que alimenta la euforia de base con cientos de nuevos tokens lanzados cada día. Por el otro, Raydium , un gigante tradicional de los DEX que mantiene el orden en el ecosistema de Solana gracias a su profunda reserva de liquidez.













Como un producto revelación dentro del ecosistema de Solana, pump.fun ha escalado rápidamente gracias a su proceso minimalista de lanzamiento de tokens y su innovador mecanismo de curva de vinculación (bonding curve). La idea central es la descentralización total de la emisión de tokens: los usuarios simplemente ingresan datos básicos como el nombre y el símbolo del token, y en menos de 2 minutos pueden desplegar un contrato y crear un pool de trading. Este modelo de "lanzamiento de tokens con un solo clic" atrae directamente al instinto especulativo de los inversionistas minoristas, lo que ha permitido a pump.fun acumular rápidamente una gran base de usuarios activos y volumen de operaciones en poco tiempo.









Como uno de los principales exchanges descentralizados en Solana, Raydium está profundamente integrado con Serum, ofreciendo una amplia variedad de pares de trading y pools de liquidez. Su dominio no solo se refleja en la profundidad de sus operaciones, sino también en su riguroso proceso de evaluación de proyectos. Los listados de tokens en Raydium requieren auditorías, liquidity staking y otros procedimientos de incorporación, con un ciclo promedio de revisión de 7 días. Esta alta barrera de entrada lo convierte en un punto de acceso clave para el capital institucional, reforzando su posición como guardián de la calidad dentro del ecosistema.









La divergencia estratégica entre las dos plataformas ha dado lugar a dinámicas de mercado completamente distintas.









Creación de t okens sin b arreras: Con plantillas de contratos inteligentes preconstruidas, los costos de creación de tokens se reducen a solo 1 SOL, eliminando por completo las barreras técnicas.

Mecanismo de p recios d inámico: Utiliza un modelo híbrido de bonding curve que recompensa a los primeros participantes y limita algorítmicamente la especulación excesiva.

Cambio en la migración de liquidez: El 21 de marzo, El 21 de marzo, Pump.fun anunció el lanzamiento de su propio DEX con AMM, PumpSwap . Desde entonces, los nuevos tokens ya no migran liquidez a Raydium al ingresar a mercados externos; en su lugar, la liquidez se redirige a PumpSwap.













Ventaja en t arifas: Raydium ofrece una estructura de comisiones muy competitiva, con tarifas de trading fijadas en solo un 1%, significativamente inferiores al 2% de pump.fun. Además, las comisiones por migración de liquidez están totalmente exoneradas, reduciendo los costos operativos tanto para los equipos de proyectos como para los traders.

Paquete de i ncentivos: Los proyectos lanzados a través de LaunchLab se benefician de un modelo de reparto de ingresos, recibiendo el 10% de las comisiones generadas por su token. También disfrutan de recompensas de staking mejoradas mediante incentivos en tokens RAY, brindando oportunidades adicionales de rendimiento tanto para los equipos de proyectos como para los participantes de la comunidad.

Mecanismo de migración de liquidez: Raydium emplea un modelo de AMM de liquidez concentrada, diseñado para optimizar la eficiencia del capital. Una vez que la liquidez de un token alcanza los 85 SOL, el sistema la migra automáticamente al AMM de Raydium, facilitando la transición hacia una integración más profunda en el mercado.









Metrica pump.fun Raydium Volumen diario de Trading Pico de $3,130 millones Promedio de $3,600 millones en Q1 2025 Usuarios activos Más de 388,000 Mantiene la posición líder a largo plazo en el mercado DEX de Solana Volumen de emisión de tokens Casi 80 millones de tokens lanzados hasta la fecha Crecimiento rápido de tokens a través de LaunchLab Participación de mercado En su pico, representó el 20% del volumen DEX en Solana Líder histórico en el mercado DEX de Solana Innovaciones clave PumpSwap LaunchLab









La competencia entre pump.fun y Raydium ha trascendido las iteraciones de producto. Ahora es una lucha por la influencia en el ecosistema y el control de la narrativa. El lanzamiento de PumpSwap por parte de pump.fun ha ganado rápidamente tracción dentro del ecosistema de Solana, capturando aproximadamente el 15% de la cuota de mercado en volumen de trading. Mientras Raydium sigue liderando en dominio general del mercado, enfrenta una creciente presión por parte de este competidor en rápido ascenso.









La contraofensiva de Raydium a través de LaunchLab también ha comenzado a dar frutos: el día de su lanzamiento, la cuota de volumen de trading de Raydium rebotó hasta el 60%, lo que indica fuertes entradas de capital y un renovado interés. Para consolidar aún más su posición, Raydium implementó una estrategia de "presión a la baja". Bajó el umbral de graduación de proyectos a 85 SOL, incentivando a los proyectos de primer nivel a migrar antes. Además, utiliza los ingresos de la plataforma para recomprar y quemar tokens RAY, estableciendo un ciclo deflacionario donde el crecimiento del volumen impulsa el aumento del valor del token.









En respuesta a la ofensiva de Raydium, el 12 de mayo pump.fun anunció una serie de contramedidas . Están destinando el 50% de las comisiones de trading a los emisores de tokens, incentivando la retención de proyectos de alta calidad. Asimismo, están implementando un mecanismo de quema de tokens LP que ha reducido el riesgo de rug pull en un 47%. Y, finalmente, lanzan comunidades y eventos específicos por región en Telegram, fortaleciendo la retención de usuarios mediante un sistema de defensa multifacético centrado en incentivos para usuarios, control de riesgos y operaciones comunitarias.









Más allá de la prosperidad superficial, tanto pump.fun como Raydium enfrentan desafíos estructurales profundos.





La rápida expansión de pump.fun está cada vez más bajo el escrutinio regulatorio. La SEC de EE. UU. ha señalado múltiples tokens en su plataforma como valores no registrados, y un exploit en un contrato por $2.3 millones en marzo de 2024 expuso vulnerabilidades críticas de la plataforma, especialmente su calificación de seguridad C+. Además, su fuerte dependencia de narrativas de memecoins hace que su ecosistema sea inherentemente frágil. Una caída del mercado podría desencadenar una amplia pérdida de usuarios.





Raydium, aunque parece más robusto, no está exento de problemas. Su largo proceso de evaluación de tokens ha sido criticado por la comunidad como la "versión Solana de un comité de listado". Además, el modelo CLOB genera spreads superiores al 15% para tokens de baja capitalización, comprometiendo gravemente la experiencia de trading. La tasa de inflación anual del 22% de los tokens RAY sigue erosionando su posición como reserva de valor. Lo que parece una competencia equilibrada es, en realidad, una batalla de alto riesgo llena de vulnerabilidades ocultas.









Esta rivalidad no es simplemente un concurso de suma cero, sino que acelera la evolución estructural del mercado cripto. Los datos on-chain muestran que el 19% de los proyectos que "se graduaron" de pump.fun y migraron a Raydium recibieron flujos de liquidez sostenidos. Esto revela una visión ecológica más profunda: la innovación desenfrenada y la rigurosa formación de valor no son mutuamente excluyentes, sino que conforman una nueva división del trabajo en la economía cripto. Mientras pump.fun utiliza la democratización algorítmica para desmantelar monopolios en la emisión de tokens, Raydium construye un foso impulsado por la liquidez para la retención de valor. Su choque está, en esencia, catalizando la evolución fractal del mercado.





Aunque la dinámica de poder futura aún está por revelarse completamente, una cosa es segura: el mercado cripto está escribiendo un nuevo capítulo. Cuando la revolución en la emisión de tokens se encuentra con la reconstrucción de la liquidez, la narrativa va más allá de la competencia, se convierte en una carrera por la eficiencia del mercado y el descubrimiento de valor. De cara al futuro, es probable que el ecosistema cripto evolucione hacia una estructura en capas de "capa de tráfico" versus "capa de valor”. Como un exchange líder a la vanguardia de la transformación tecnológica, MEXC continúa empoderando a usuarios globales con una infraestructura de trading de baja barrera, alta eficiencia y alta seguridad, ayudándolos a navegar los ciclos del mercado y ser testigos del viaje de la economía cripto del caos al orden.





Aviso Legal: La información proporcionada en este material no constituye asesoría en inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



