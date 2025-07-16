PicWe (PIC): Pionero en stablecoins entre cadenas y liquidez multired

En plena ola de la DeFi 2.0, PicWe está redefiniendo el futuro de la liquidez entre cadenas. Como el primer protocolo de liquidez omnichain del mundo con un diseño modular tipo “rompecabezas”, PicWe busca eliminar las barreras entre blockchains y permitir transferencias fluidas de activos sin necesidad de puentes, brindando a los usuarios una experiencia de trading más segura y eficiente.









PicWe es una plataforma de protocolo Web3 que integra creación de contenido, incentivos de memecoins e interacción social en cadena. Mediante un innovador mecanismo que combina NFTs de identidad, niveles dinámicos y minería interactiva, construye un ecosistema cerrado centrado en el usuario para una economía de contenido. Los usuarios pueden ganar recompensas en tokens PIC al participar en actividades sociales como publicar, dar “me gusta” y comentar. Al mismo tiempo, la comunidad impulsa el desarrollo del ecosistema a través de la gobernanza por propuestas y la evaluación de contenido. El nombre PicWe proviene de “Picture + We” ("Imagen + Nosotros", en inglés), lo que significa “Nuestras imágenes, nuestro contenido, nuestro valor”.





Características clave:





Intercambio entre cadenas sin puentes: Permite el intercambio directo de activos entre blockchains a través de contratos inteligentes, sin depender de puentes de terceros.

Alta seguridad: Evita puntos únicos de falla que suelen presentar los puentes, reduciendo los riesgos de ataques.

Facilidad de uso: Compatible con múltiples billeteras populares, sin necesidad de cambiar de billetera.













El motor CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) de PicWe permite a los usuarios intercambiar activos directamente entre distintas blockchains sin usar mecanismos tradicionales de puente. Este enfoque mejora la eficiencia de las transacciones y aumenta notablemente la seguridad de los activos.









WEUSD es la stablecoin en cadena de PicWe. Los usuarios pueden acuñar o canjear WEUSD en una proporción 1:1 con USDT, lo que proporciona un medio estable para el intercambio de activos entre cadenas.









Los usuarios pueden hacer staking de tokens PIC para participar en minería de liquidez y recibir rendimientos, así como dividendos de la plataforma. Este mecanismo incentiva la participación activa y fortalece la liquidez del protocolo.









PicWe ha desarrollado su propio sistema de oráculo descentralizado para proporcionar datos en cadena en tiempo real, asegurando la precisión y seguridad de las transacciones. En caso de fallo, los contratos inteligentes reembolsan automáticamente los activos al usuario, protegiendo sus fondos.









PIC es el token nativo de utilidad de PicWe y se usa principalmente como mecanismo de incentivos, gobernanza comunitaria y soporte operativo del ecosistema. PicWe tiene previsto distribuir un total de 300 millones de tokens PIC a la comunidad de forma gradual, en cinco hitos clave del proyecto. Cada hito representa un avance significativo hacia la construcción de una liquidez omnichain sin puentes. Los tokens se distribuirán mediante airdrops y otros métodos para recompensar a los usuarios activos en cada etapa.





Principales usos del token:





Incentivos del ecosistema: Fomentar la participación en la provisión de liquidez, actividad de trading y promoción de la plataforma.

Gobernanza comunitaria: Otorgar derechos de voto a los holders sobre propuestas y decisiones clave.

Pagos del sistema: Medio de pago para funciones y servicios dentro del ecosistema.









Desde su lanzamiento, PicWe ha atraído la atención del ecosistema y del mercado, mostrando un crecimiento rápido y avances tecnológicos notables. A finales de 2024, PicWe destacó en el hackatón “Battle of Olympus” organizado por Movement Labs, donde ganó el primer lugar en la categoría DeFi entre aproximadamente 2 100 proyectos, obteniendo amplio reconocimiento en la industria.





Según ChainCatcher y otros medios, para finales de 2024 la plataforma de PicWe había logrado atraer a unos 727,000 usuarios, generar aproximadamente 221,000 interacciones en cadena, alcanzar 163,000 direcciones de billetera únicas y registrar un volumen total de transacciones de aproximadamente 326 millones de dólares.





PicWe está comprometido con la construcción de un ecosistema de liquidez omnichain sin puentes. Hasta ahora, esta arquitectura ha sido implementada con éxito en la red principal de Movement, demostrando una gran eficiencia y escalabilidad. Entre los planes futuros destacan:





Ampliar el soporte a más blockchains para una interoperabilidad más amplia

Lanzar un mercado IRO , introduciendo activos del mundo real para su tokenización

Mejorar los sistemas de oráculos , para una mayor precisión y capacidad en tiempo real

Fomentar la gobernanza comunitaria descentralizada, para aumentar la participación del ecosistema



