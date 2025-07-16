OpenSea lanza la plataforma OS2 y planea airdrops del token SEA para recompensar a su comunidad





OpenSea, el primer y mayor marketplace de coleccionables digitales Web3 del mundo, se especializa en el trading de NFTs (tokens no fungibles). Comenzó con coleccionables como CryptoKitties, pero ha evolucionado hasta convertirse en un marketplace integral que abarca arte, música, deportes y videojuegos.





Con el lanzamiento de su plataforma mejorada OS2, OpenSea está optimizando su infraestructura principal, ofreciendo funciones de búsqueda mejoradas, mejor soporte para trading entre cadenas y mayor compatibilidad con activos multichain, brindando así una experiencia de usuario más fluida. Además, OpenSea se prepara para lanzar su token nativo, SEA, que será distribuido mediante airdrops a los usuarios según sus contribuciones históricas. Los usuarios de EE. UU. también podrán participar en este evento.













Nueva categorización inteligente y herramientas de exploración : mejorando la experiencia de búsqueda y navegación para los usuarios con funciones mejoradas de categorización y exploración.

Agregador de liquidez integrado : permite trading fluido entre NFTs y tokens al agregar liquidez desde múltiples fuentes.

Expansión a 15 blockchains principales : ahora se admiten compras cross-chain con un solo clic, incluyendo Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana, entre otras.

Escaneo de profundidad de mercado : función automática que empareja a los usuarios con el mejor precio en tiempo real.

Panel de control en tiempo real con métricas mejoradas: nuevos indicadores de rareza codificados por color y estadísticas dinámicas.









Diseño de página de inicio renovado con administración de billetera en la barra lateral : ofreciendo un diseño más intuitivo y accesible, ahora con la gestión de billetera integrada en la barra lateral para una navegación fluida.

Programa de recompensas por XP : presentamos un sistema de recompensas basado en XP para incentivar la participación de los usuarios en el crecimiento y desarrollo del ecosistema.

Notificaciones instantáneas y confirmación rápida de operaciones: mejoramos la experiencia del usuario con alertas en tiempo real y confirmaciones de transacciones más rápidas para un proceso de trading más fluido.









SEA es el token nativo de gobernanza e incentivos dentro del ecosistema OpenSea. Como activo digital del primer marketplace de NFTs cross-chain en Web3, su objetivo principal es profundizar la participación de los usuarios mediante un sistema económico basado en tokens y fortalecer el crecimiento del protocolo Seaport.









Concepto central: El token SEA está diseñado para establecer un ecosistema sostenible dentro de OpenSea. Mediante incentivos en tokens, mejora la liquidez de los NFT, impulsa la economía de los creadores y respalda la gobernanza de la plataforma. Su valor se sustenta principalmente en el marco de transacciones cross-chain de la plataforma OS2, que facilita interacciones fluidas entre 15 blockchains principales, como Ethereum, Polygon y otras.





Ecosistema:

Capa de infraestructura: Permite transferencias y transacciones NFT entre cadenas basadas en el protocolo Seaport.

Capa de aplicación: Integra un agregador de liquidez para soportar intercambios instantáneos entre NFTs y tokens.

Capa de gobernanza: Derechos de voto potenciales para futuras propuestas DAO, permitiendo que los holders de tokens participen en la toma de decisiones de la plataforma.





Beneficios prácticos

Descuentos en tarifas de trading

Elegibilidad para airdrops exclusivos de NFTs

Acceso prioritario a proyectos del ecosistema





Criterio de distribución : Basado en la actividad histórica del usuario (no en acciones recientes); los usuarios de largo plazo tienen prioridad.

Elegibilidad : Incluye a usuarios de EE. UU. y no requiere verificación KYC.

Rol en el ecosistema: Fortalece el protocolo Seaport y contribuye a una economía sostenible de activos digitales.













OpenSea fue fundada en 2017 por Devin Finzer (graduado de la Universidad de Brown, exingeniero de Google y Pinterest) y Alex Atallah (Ciencias de la Computación en Stanford, exmiembro de Y Combinator y Palantir). Es el primer protocolo de trading de NFTs del mundo que admite los estándares ERC-721/1155. Actualmente, el equipo está compuesto por aproximadamente 21 miembros, entre ellos el ingeniero técnico Taylor J. Dawson y el miembro temprano Joshua Wu. La innovación de OpenSea radica en la creación del primer marketplace de NFTs con interoperabilidad entre cadenas, OS2, que admite 15 blockchains como Ethereum y Polygon. El volumen diario de operaciones en la plataforma llegó a superar los 350 millones de dólares (según datos de 2021).









Devin Finzer lideró la estrategia de producto y anteriormente fundó Claimdog, una app de finanzas personales que fue adquirida por Credit Karma.

Alex Atallah estuvo a cargo de la arquitectura subyacente, y su desarrollo del protocolo Wyvern se convirtió en el estándar técnico para el trading de NFTs.

Juntos, guiaron a OpenSea a través de rondas de financiación exitosas, asegurando cientos de millones en inversiones de firmas como a16z y Coinbase Ventures. Para 2021, la valoración de OpenSea alcanzó los 1.5 mil millones de dólares.









Socios de inversión : Andreessen Horowitz (a16z), Y Combinator, 1confirmation.

Socios técnicos : Chainlink (integración de oráculos), Filecoin (almacenamiento descentralizado).

Alianzas del ecosistema: Asociación con Art Blocks para lanzar un programa de residencia para creadores, integración profunda del protocolo Seaport con la billetera BitKeep.









Un cambio inicial en la política cripto de EE. UU. ha sido positivo para el sector, con una estrategia para fomentar el liderazgo global en cripto. Esto brinda respaldo político para que plataformas como OpenSea innoven. El CEO Devin Finzer declaró: “Esta mejora marca la evolución de OpenSea, de un marketplace NFT a una plataforma integral de trading de activos digitales, donde los tokens y los NFTs estarán profundamente integrados en un ecosistema unificado.”









Con la combinación de la mejora tecnológica de OS2 y los incentivos del token SEA, OpenSea busca consolidar su liderazgo en el espacio de activos digitales. A medida que el entorno regulatorio mejora, la plataforma seguirá profundizando el compromiso de los usuarios y explorando nuevas posibilidades en Web3.





