Un año de los ETF spot de Bitcoin: ¿cuánto potencial y especulación quedan?

Desde su lanzamiento el 11 de enero de 2024, los ETF spot de Bitcoin han mostrado un notable crecimiento en volumen de operaciones y expansión en activos bajo gestión (AUM). Este progreso ha ofrecido nuevas oportunidades a los inversionistas e inyectado energía al futuro del mercado cripto.





Sin embargo, este solo es el comienzo. El futuro de los ETF spot de Bitcoin presenta vastas oportunidades y un potencial ilimitado.









Al analizar los datos, es evidente que el lanzamiento de los ETF spot de Bitcoin ha sido un éxito notable. Solo en su primer mes, el volumen acumulado de trading superó los 38 mil millones de dólares, alcanzó alrededor de 323 mil millones en seis meses y, para finales de 2024, sobrepasó los 660 mil millones de dólares.









Los ETF de Bitcoin spot han logrado resultados sobresalientes y han demostrado un crecimiento excepcional en los activos bajo gestión (AUM). Al 15 de enero de 2025, los ETF de Bitcoin spot registraron un flujo neto acumulado de $36,486 millones. Entre ellos, el IBIT de BlackRock tuvo el mayor flujo neto de entrada con $37,508 millones, seguido por el FBTC de Fidelity con un flujo neto de entrada de $12,506 millones. Mientras tanto, el GBTC de Grayscale experimentó un flujo neto de salida de $21,605 millones, siendo el único ETF de Bitcoin spot en registrar un flujo neto de salida.









El IBIT de BlackRock se ha destacado como un rendimiento sobresaliente entre los ETF spot de Bitcoin. En solo un año desde su lanzamiento, el fondo ha acumulado más de $50 mil millones en activos bajo gestión (AUM). En términos de volumen de comercio diario, el IBIT captura más del 50% del mercado. Con su AUM sustancial y una tasa de comisión del 0.25%, se proyecta que sus ingresos anuales por comisiones de gestión alcancen los $112 millones. Sumando a su éxito, el AUM del IBIT ha superado al del ETF de oro de BlackRock, el segundo fondo de oro más grande del mundo. Además, su producto de opciones también cuenta con un volumen de comercio diario promedio de $1.7 mil millones, notablemente superior al de otros productos similares.









Al revisar la introducción de los ETF de oro, se pueden trazar paralelismos con el éxito temprano de los ETF de Bitcoin sSpot. Los ETF de oro experimentaron un aumento significativo en el volumen de comercio y una rápida expansión de AUM en sus primeras etapas. Antes del lanzamiento de los ETF de oro en 2004, el precio promedio del oro oscilaba entre $300 y $400 por onza. Tras el lanzamiento del ETF, el oro entró en un dramático mercado alcista, con los ETF canalizando un capital nuevo sustancial al mercado. En los años siguientes, los precios del oro se dispararon de $420 a $440 por onza hasta alcanzar un pico de $1,900, un asombroso aumento del 330% desde que comenzaron las operaciones de ETF. El impacto de los ETF en los precios del oro fue inmediato y transformador, al igual que el efecto que los ETF de Bitcoin spot están teniendo en el mercado de criptomonedas hoy en día.









Si bien el aumento en los precios del oro durante este período estuvo estrechamente vinculado al lanzamiento de los ETFs, también estuvo influenciado por factores como las condiciones económicas globales, eventos geopolíticos y el sentimiento de los inversores. No obstante, la introducción de los ETFs de oro sin duda brindó a los inversionistas una forma más conveniente y eficiente de invertir en este activo, impulsando un crecimiento rápido en el mercado del oro.





Aunque Bitcoin y el oro difieren significativamente en sus características y casos de uso, la exitosa experiencia de los ETF de oro puede ofrecer paralelismos significativos para los ETF de Bitcoin spot. En particular, la introducción de los ETF de oro atrajo importantes flujos de capital al mercado del oro, lo que impulsó un rápido aumento en los precios. De manera similar, el lanzamiento de los ETF spot de Bitcoin trajo una inversión significativa al mercado de criptomonedas, lo que podría llevar a un aumento abrupto en los precios de Bitcoin durante los dos ciclos de mercado iniciales (de 4 a 8 años). Si bien los datos de los ETF de oro no pueden utilizarse directamente para predecir el rendimiento futuro de los ETF spot de Bitcoin, es posible anticipar un crecimiento sustancial en el precio de Bitcoin a medida que estos ETF continúan desarrollándose en los próximos años.









Desde su lanzamiento, los ETF spot de Bitcoin han logrado un éxito notable, impulsado en gran medida por la creciente aceptación del mercado de criptomonedas entre los inversionistas. Este entusiasmo ha generado discusiones en toda la industria, con Nate Geraci, presidente de The ETF Store, prediciendo en su perspectiva sobre criptomonedas para 2025 que las políticas de criptomonedas de la administración Trump podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo para los ETF de criptomonedas.





A medida que la confianza de los inversionistas en el mercado de criptomonedas se profundiza, es probable que esta tendencia impulse un crecimiento constante tanto en el volumen de operaciones como en los activos bajo gestión (AUM) de los ETF spot de Bitcoin, proporcionando a los inversionistas opciones de inversión más diversificadas y servicios de mayor calidad. Más importante aún, este impulso de crecimiento positivo tiene el potencial de crear un ciclo virtuoso, fortaleciendo aún más la trayectoria positiva de *URLS-BTC_USDT* y allanando el camino para oportunidades más amplias y gratificantes para los inversionistas.





