¿En Qué Fecha Se Minó el Primer Bloque de la Blockchain de Ethereum?

Si alguna vez te has preguntado sobre los inicios de Ethereum, estás haciendo la pregunta correcta. La historia de cuándo se minó el primer bloque de Ethereum marca uno de los momentos más significativos en la historia de las criptomonedas. Este artículo responde esa pregunta exacta mientras explora los detalles técnicos, las personas detrás de esto y por qué esta fecha cambió la tecnología blockchain para siempre. Aprenderás la fecha y hora precisa del bloque génesis de Ethereum, entenderás qué lo hizo diferente del enfoque de Bitcoin y descubrirás cómo ese primer bloque sentó las bases para todo, desde DeFi hasta NFT.





Puntos Clave:

El primer bloque de Ethereum se minó el 30 de julio de 2015, marcando el lanzamiento oficial de la red blockchain.

El bloque génesis contenía 8,893 transacciones asignando ETH a participantes de la venta masiva que invirtieron $18 millones en 2014.

A diferencia del bloque génesis de Bitcoin, el de Ethereum no incluía ningún mensaje incrustado y se centró en establecer la distribución inicial de tokens.

El primer bloque estableció una recompensa de minería de 5 ETH, que luego disminuyó a 3 ETH (2017) y 2 ETH (2019) a través de actualizaciones de red.

Ethereum hizo la transición de Proof-of-Work a Proof-of-Stake el 15 de septiembre de 2022, reduciendo el consumo de energía en más del 99%.

El bloque génesis habilitó los contratos inteligentes que se convirtieron en la base para DeFi, NFTs y miles de aplicaciones descentralizadas.





El primer bloque de Ethereum se minó el 30 de julio de 2015, exactamente a las 15:26 UTC. Este bloque inaugural, conocido como Bloque 0 o bloque génesis, marcó el lanzamiento oficial de la red blockchain de Ethereum. A diferencia de los bloques regulares que hacen referencia a bloques anteriores, este primer bloque de la blockchain de Ethereum no tenía predecesor: su campo de hash anterior contenía solo ceros, estableciéndolo como el punto de partida absoluto.

La minería de este bloque no fue un evento espontáneo. Representó meses de preparación después de la fase de testnet Olympic, que se lanzó en mayo de 2015 y ofreció a los desarrolladores 25,000 ETH en recompensas por hacer pruebas de estrés en la red. Cuando el bloque génesis finalmente llegó esa tarde de julio, llevaba las asignaciones iniciales de ETH a los participantes de la venta masiva que habían invertido el año anterior. La recompensa del bloque se estableció en 5 ETH, estableciendo la estructura de incentivos que impulsaría a los mineros a asegurar la red en sus primeros días.





Vitalik Buterin concibió Ethereum en 2013 a los 19 años, creyendo que las blockchains podían hacer más que procesar pagos: podían ejecutar aplicaciones completas a través de contratos inteligentes. Después de no lograr convencer a los desarrolladores de Bitcoin de expandir su protocolo, publicó el documento técnico de Ethereum a finales de 2013, describiendo una blockchain con un lenguaje de programación Turing-completo. Los cofundadores, incluidos Gavin Wood y Joseph Lubin, se unieron para desarrollar el concepto, anunciando públicamente el proyecto en la Conferencia Bitcoin de América del Norte en Miami en enero de 2014.

El equipo llevó a cabo una venta masiva de julio a agosto de 2014, permitiendo a los participantes comprar Ether con Bitcoin. Esto recaudó más de $18 millones, financiando el desarrollo de la Máquina Virtual de Ethereum. La Fundación Ethereum, con sede en Suiza, coordinó múltiples equipos de desarrollo trabajando en diferentes implementaciones de protocolo en Go, Python y C++, asegurando que la red no dependiera de una sola base de código.

El testnet Olympic se lanzó el 9 de mayo de 2015, como la prueba de concepto final antes de la mainnet. Vitalik Buterin ofreció 25,000 ETH en recompensas para que los desarrolladores hicieran pruebas de estrés en la red intentando sobrecargarla. Después de meses de pruebas y correcciones, la fase Frontier—el lanzamiento de la mainnet—se puso en marcha el 30 de julio de 2015. El límite de gas inicial estaba codificado en 5,000 gas durante varios días, dando tiempo a los mineros para configurar sus operaciones antes de que la red se volviera completamente operativa.









El encabezado del bloque génesis incluía el número de bloque (cero), marca de tiempo y un hash padre de todos ceros ya que no existía ningún bloque anterior. Contenía la raíz de estado: un hash criptográfico que representa todo el estado de la red en el lanzamiento, incluidos todos los saldos de cuentas. A diferencia de los bloques regulares, no contenía transacciones sino que establecía el estado inicial en sí mismo, configurando la dificultad inicial y el límite de gas que evolucionaría a medida que creciera la cadena.

El bloque génesis asignó ETH a los participantes de la venta masiva según sus contribuciones de Bitcoin de 2014, con estas distribuciones codificadas en el software de cada nodo. La recompensa de minería de 5 ETH estableció el modelo de incentivos, que luego disminuyó a 3 ETH con Byzantium (2017) y 2 ETH con Constantinople (2019). Este enfoque de venta masiva difería del modelo puramente mineable de Bitcoin, dando a los primeros partidarios una participación inmediata en la red mientras financiaba el desarrollo.

Ethereum se lanzó usando consenso Proof-of-Work, requiriendo que los mineros resolvieran acertijos matemáticos para validar bloques. El nivel de dificultad en el bloque génesis se ajustaba automáticamente para mantener tiempos de bloque de aproximadamente 15 segundos. Esta base de PoW aseguró la descentralización desde el primer día, permitiendo que los mineros de todo el mundo participaran en la seguridad de la red contribuyendo recursos computacionales a cambio de recompensas de bloque.





El primer bloque inició una serie de actualizaciones planificadas que transformaron Ethereum a lo largo de los años. Homestead llegó el 14 de marzo de 2016, eliminando mecanismos de seguridad centralizados e introduciendo la billetera Mist. La fase Metropolis llegó en dos partes: Byzantium (octubre de 2017) y Constantinople (febrero de 2019), que redujeron las recompensas de bloque y mejoraron la eficiencia de los contratos inteligentes mientras retrasaban la bomba de dificultad diseñada para forzar la transición eventual de la minería.

El 15 de septiembre de 2022, Ethereum hizo la transición de Proof-of-Work a Proof-of-Stake a través de "The Merge", reduciendo el uso de energía en más del 99%. Este cambio había sido planificado desde los primeros días de Ethereum, con la bomba de dificultad incluida en 2015 específicamente para apoyar este cambio. La transición exitosa demostró que una blockchain importante podía alterar fundamentalmente su mecanismo de consenso mientras mantenía la seguridad y la integridad de la cadena que se remonta a 2015.

El bloque génesis lanzó más que una criptomoneda: habilitó todo un ecosistema de aplicaciones descentralizadas. La funcionalidad de contratos inteligentes permitió a los desarrolladores crear instrumentos financieros que operan sin intermediarios, con plataformas DeFi que ahora facilitan miles de millones en préstamos y comercio. El estándar ERC-721 (2018) habilitó los NFTs, creando un mercado de coleccionables digitales multimillonario, mientras que ERC-20 permitió a miles de proyectos lanzar sus propios tokens en la infraestructura de Ethereum.









La fecha en que se minó el primer bloque de Ethereum representa más que un hito técnico. Marca el momento en que la tecnología blockchain se expandió más allá de la simple transferencia de valor para convertirse en una plataforma de computación de propósito general. La visión que Buterin describió en 2013 se convirtió en realidad a las 15:26 UTC de esa tarde de julio, cambiando fundamentalmente lo que los desarrolladores pueden construir en la infraestructura blockchain.

Hoy, Ethereum procesa un alto volumen de transacciones diariamente, aloja miles de aplicaciones descentralizadas y sirve como la columna vertebral de todo un ecosistema Web3. Proyectos como Uniswap, Aave y OpenSea deben su existencia a las capacidades habilitadas por primera vez por ese bloque génesis. La plataforma continúa evolucionando a través de actualizaciones planificadas, con mejoras recientes como la actualización Dencun en marzo de 2024 introduciendo "blobs" para almacenamiento de datos más económico y la próxima actualización Pectra que se espera mejore aún más la flexibilidad del validador.

El exchange de criptomonedas MEXC, como muchas plataformas, construyó su infraestructura de comercio de Ethereum sobre la base establecida por ese primer bloque. Cada transacción de ETH en cualquier exchange finalmente se conecta de vuelta a la cadena iniciada el 30 de julio de 2015, demostrando cómo la creación de un bloque se expandió por toda la industria cripto.









1. ¿En qué fecha se minó el primer bloque de la blockchain de Ethereum?

30 de julio de 2015, a las 15:26 UTC.





2. ¿Cómo se llama también el bloque génesis de Ethereum?

Bloque 0 o Bloque 1, dependiendo del método de conteo utilizado.





3. ¿Quién minó el primer bloque de Ethereum?

La Fundación Ethereum y los desarrolladores principales minaron el bloque génesis como parte del lanzamiento coordinado de la red.





4. ¿Cuánto ETH había en la recompensa del bloque génesis?

La recompensa de minería se estableció en 5 ETH por bloque en el lanzamiento.





5. ¿Cuándo cambió Ethereum de Proof-of-Work a Proof-of-Stake?

15 de septiembre de 2022, a través de una actualización llamada "The Merge".





6. ¿En qué se diferencia el bloque génesis de Ethereum del de Bitcoin?

El bloque génesis de Ethereum contenía asignaciones iniciales de ETH de la venta masiva y ningún mensaje incrustado, mientras que el de Bitcoin incluía el famoso titular del periódico Times.





Comprender cuándo se minó el primer bloque de Ethereum—30 de julio de 2015, a las 15:26 UTC—proporciona un contexto crucial para apreciar el impacto de la plataforma en las criptomonedas y la tecnología blockchain. Ese único bloque lanzó una red que habilitaría contratos inteligentes, finanzas descentralizadas y NFTs, expandiendo fundamentalmente lo que blockchain puede lograr más allá de las simples transacciones monetarias.

A medida que Ethereum se acerca a su décimo aniversario en 2025, el legado de ese primer bloque permanece evidente en cada transacción, cada contrato inteligente y cada aplicación descentralizada que se ejecuta en la red. La fecha marca no solo el comienzo de una blockchain, sino el inicio de toda una era de dinero programable y aplicaciones descentralizadas que continúan remodelando las finanzas digitales y la infraestructura de internet hoy.