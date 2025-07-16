Nillion es una red de computación ciega y almacenamiento privada diseñada para inteligencia artificial y datos. Aprovecha las Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PETs, por sus siglas en inglés) paNillion es una red de computación ciega y almacenamiento privada diseñada para inteligencia artificial y datos. Aprovecha las Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PETs, por sus siglas en inglés) pa
Nillion: Una nueva revolución en la computación privada, remodelando el ecosistema del valor de los datos

16 de julio de 2025MEXC
Nillion es una red de computación ciega y almacenamiento privada diseñada para inteligencia artificial y datos. Aprovecha las Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PETs, por sus siglas en inglés) para permitir la computación y el almacenamiento manteniendo la privacidad. Esto hace posibles aplicaciones como inteligencia artificial personalizada privada, bases de datos cifradas y aplicaciones que preservan la privacidad.

NIL es el token nativo de la red Nillion, que funciona como su columna vertebral para la seguridad, gobernanza y el desarrollo a largo plazo. Coordina los incentivos entre los participantes de la red mientras asegura el crecimiento sostenible del ecosistema.

1. Funciones principales


  • Servicios de coordinación: Se utilizan para pagos relacionados con servicios de computación, almacenamiento de datos, inferencia de IA y tarifas de transacción dentro de Petnet y la capa de coordinación. Los desarrolladores pueden usar NIL para acceder a los servicios de computación que preservan la privacidad de Nillion.
  • Computación ciega: Los desarrolladores y usuarios pueden utilizar NIL para almacenamiento y computación que preservan la privacidad.
  • Staking: Los poseedores pueden hacer staking de NIL para apoyar la seguridad de la red y ganar recompensas. Los validadores deben bloquear tokens NIL para validar transacciones y cálculos, asegurando la seguridad de la capa de coordinación.
  • Gobernanza: Los poseedores de tokens NIL pueden participar en la gobernanza descentralizada proponiendo y votando sobre mejoras del protocolo, parámetros de la red, asignación de recursos y programas de subvenciones comunitarias.

2. Detalles del token NIL


  • Nombre del token: Nillion (NIL)
  • Suministro total: 1,000,000,000 NIL
  • Suministro máximo: Sin límite superior (tasa de inflación anual del 1%, sujeta al modelo de emisión y la gobernanza autónoma)
  • Suministro inicial en circulación: 195,150,000 NIL (19.52% del suministro total)

3. Distribución del token NIL


El suministro total de NIL es de 1,000 millones, con una circulación inicial del 19.52%. La distribución es la siguiente:


  • Ecosistema y desarrollo (29%): Apoya el crecimiento del ecosistema de Nillion, incluidos incentivos para desarrolladores, recompensas para validadores, expansión de la red e iniciativas estratégicas para impulsar la adopción real.
  • Comunidad (20%): Distribuido a través de programas de incentivos, subvenciones y otras iniciativas comunitarias.
  • Desarrollo del protocolo (10%): Fondos para investigación, mejoras del protocolo y costos operativos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
  • Primeros partidarios (21%): Asignado a inversionistas de Pre-Seed, Seed y 2024.
  • Contribuidores clave (20%): Distribuido entre los miembros tempranos del equipo, asesores y colaboradores de Nillion Labs por su rol en el desarrollo de la red.

4. Cronograma de liberación de NIL


Al momento del lanzamiento de la mainnet, NIL será desbloqueado y distribuido a la comunidad a través de airdrops y asignaciones iniciales a los participantes comunitarios.


5. Perspectivas futuras


El lanzamiento de NIL marca el comienzo oficial de la computación ciega, habilitando aplicaciones innovadoras como IA personalizada, mercados de datos y ciencia descentralizada (DeSci) basada en datos sensibles. Aprovechando este avance, la red Nillion está acelerando el desarrollo de su ecosistema de aplicaciones, integrándose con más blockchains públicas, mejorando la colaboración en computación ciega y optimizando continuamente la eficiencia de la coordinación. El proyecto tiene como objetivo impulsar una mayor descentralización mientras reduce gradualmente la dependencia de entidades centralizadas.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


