En enero, con la recuperación del precio de Bitcoin y el calentamiento general del mercado, el precio del token MX alcanzó su pico de $3.98. Mientras tanto, el equipo de MEXC anunció la cantidad de reEn enero, con la recuperación del precio de Bitcoin y el calentamiento general del mercado, el precio del token MX alcanzó su pico de $3.98. Mientras tanto, el equipo de MEXC anunció la cantidad de re
Academia/Zona MX/Evento de ganancias/Informe de ...MX de enero

Informe de eventos de la zona MX de enero

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Spot#MX#Principiantes
Lagrange
LA$0.30144+1.95%
MX Token
MX$2.4532-0.65%
ELYSIA
EL$0.003386--%
TokenFi
TOKEN$0.0093+5.44%
MemeCore
M$2.02741-11.28%

En enero, con la recuperación del precio de Bitcoin y el calentamiento general del mercado, el precio del token MX alcanzó su pico de $3.98. Mientras tanto, el equipo de MEXC anunció la cantidad de recompra y quema para el cuarto trimestre de 2024, manteniendo el suministro circulante de tokens MX en 100 millones. Para más detalles, puedes leer el anuncio relacionado. Holdear tokens MX trae consigo varios beneficios en la plataforma, y para conocer más sobre los privilegios de MX, puedes consultar Los 3 beneficios principales para holders de MX.

1. Datos del desempeño de los eventos de la Zona MX en enero


En enero de 2025, MEXC organizó un total de 106 eventos de airdrop, donde se distribuyeron recompensas por un valor superior a los $7.78 millones, con un rendimiento anualizado del 51%.

Según las estadísticas de MEXC, entre los eventos de airdrop de enero, el token OSOL fue el que mejor desempeño tuvo, con un aumento del 466%; seguido de cerca por JFOX, que subió un 325%. Los aumentos de precio de PIDOG, SUT, IXS y TNT fueron del 201%, 138%, 120% y 115%, respectivamente. En general, los inversionistas que participaron en estos proyectos vieron ganancias significativas a corto plazo, con los dos primeros proyectos ofreciendo retornos especialmente impresionantes.

Top 6 de tokens con mejor desempeño en enero de 2025

Nombre del token
Fecha del airdrop (fecha de staking de MX)
Porcentaje de aumento del precio (al 31 de enero)
OSOL
16/01/2025
466%
JFOX
17/01/2025
325%
PIDOG
20/01/2025
201%
SUT
08/01/2025
138%
IXS
22/01/2025
120%
TNT
24/01/2025
115%

2. Cómo participar en eventos de airdrop de tokens


Kickstarter es un evento exclusivo y gratuito de airdrop para los holders de MX. Si tienes 25 o más tokens MX durante las últimas 24 horas, puedes registrarte para participar en el evento Kickstarter.

Es importante tener en cuenta que el sistema tomará 3 capturas aleatorias diarias. Para calificar, debes asegurarte de que, a las 23:59 (UTC+8) del día anterior al inicio del evento, tengas al menos 25 tokens MX durante 24 horas consecutivas. Si en cualquier periodo de 24 horas tus holdings de MX son inferiores a 25, no serás elegible para el evento Kickstarter.

Para unirte, ve al sitio web oficial de MEXC, navega al submenú Eventos en la parte superior de la página y haz clic en Kickstarter.


3. Cómo comprar MX


Si aún no eres holder de MX y deseas participar en los eventos de Kickstarter, necesitarás comprar al menos 25 tokens MX en la plataforma MEXC para calificar. Para aprender cómo comprar tokens MX, consulta el artículo Compra MX en un minuto y sigue el tutorial.

Además de la participación gratuita en airdrops, holdear tokens MX también ofrece descuentos en tarifas de trading. Si tienes MX, puedes usarlos para pagar las tarifas de trading en spot y futuros USDT y disfrutar de un descuento del 20%. Además, si holdeas al menos 500 MX en las últimas 24 horas, recibirás un descuento del 50% en las tarifas de trading.

MEXC atrae a los usuarios con su gran variedad de tokens y tarifas de trading bajas, y ofreciendo liquidez profunda, operaciones fluidas, seguridad de primer nivel y servicio al cliente eficiente, lo que lo convierte en una opción preferida entre los traders. MEXC sigue un principio de priorizar al usuario, esforzándose por construir una plataforma de trading segura y confiable.

Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC ofrece información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Informe de eventos de la zona MX de diciembre

Informe de eventos de la zona MX de diciembre

En 2024, la plataforma MEXC celebró un total de 2,022 eventos de airdrop de nuevos tokens a lo largo del año, distribuyendo recompensas por un valor total superior a los 127 millones de USDT. En prome

Desbloquea el potencial del token MX

Desbloquea el potencial del token MX

1.¿Qué es el token MX?MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC, que impulsa el ecosistema MEXC. La plataforma MEXC ofrece un entorno de trading seguro y conveniente para los entusiastas de l

Compra MX en un minuto

Compra MX en un minuto

1. ¿Cuáles son los beneficios de holdear MX?MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC. Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma como Launchpool y Kickstarter,

Los 3 beneficios principales para holders de MX

Los 3 beneficios principales para holders de MX

MX es el token nativo de utilidad emitido por MEXC. MEXC es una plataforma de trading de criptomonedas segura que atiende a entusiastas del mundo cripto. Los usuarios que posean MX, el token de la pla

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos