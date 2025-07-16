Informe de eventos de la zona MX de enero





En enero, con la recuperación del precio de Bitcoin y el calentamiento general del mercado, el precio del token MX alcanzó su pico de $3.98. Mientras tanto, el equipo de MEXC anunció la cantidad de recompra y quema para el cuarto trimestre de 2024, manteniendo el suministro circulante de tokens MX en 100 millones. Para más detalles, puedes leer el anuncio relacionado. Holdear tokens MX trae consigo varios beneficios en la plataforma, y para conocer más sobre los privilegios de MX, puedes consultar Los 3 beneficios principales para holders de MX









En enero de 2025, MEXC organizó un total de 106 eventos de airdrop, donde se distribuyeron recompensas por un valor superior a los $7.78 millones, con un rendimiento anualizado del 51%.





Según las estadísticas de MEXC, entre los eventos de airdrop de enero, el token OSOL fue el que mejor desempeño tuvo, con un aumento del 466%; seguido de cerca por JFOX, que subió un 325%. Los aumentos de precio de PIDOG, SUT, IXS y TNT fueron del 201%, 138%, 120% y 115%, respectivamente. En general, los inversionistas que participaron en estos proyectos vieron ganancias significativas a corto plazo, con los dos primeros proyectos ofreciendo retornos especialmente impresionantes.





Nombre del token Fecha del airdrop (fecha de staking de MX) Porcentaje de aumento del precio (al 31 de enero) OSOL 16/01/2025 466% JFOX 17/01/2025 325% PIDOG 20/01/2025 201% SUT 08/01/2025 138% IXS 22/01/2025 120% TNT 24/01/2025 115%









Kickstarter es un evento exclusivo y gratuito de airdrop para los holders de MX. Si tienes 25 o más tokens MX durante las últimas 24 horas, puedes registrarte para participar en el evento Kickstarter.





Es importante tener en cuenta que el sistema tomará 3 capturas aleatorias diarias. Para calificar, debes asegurarte de que, a las 23:59 (UTC+8) del día anterior al inicio del evento, tengas al menos 25 tokens MX durante 24 horas consecutivas. Si en cualquier periodo de 24 horas tus holdings de MX son inferiores a 25, no serás elegible para el evento Kickstarter.





Para unirte, ve al sitio web oficial de MEXC, navega al submenú Eventos en la parte superior de la página y haz clic en Kickstarter.













Si aún no eres holder de MX y deseas participar en los eventos de Kickstarter, necesitarás comprar al menos 25 tokens MX en la plataforma MEXC para calificar. Para aprender cómo comprar tokens MX, consulta el artículo Compra MX en un minuto y sigue el tutorial.





Además de la participación gratuita en airdrops, holdear tokens MX también ofrece descuentos en tarifas de trading. Si tienes MX, puedes usarlos para pagar las tarifas de trading en spot y futuros USDT y disfrutar de un descuento del 20%. Además, si holdeas al menos 500 MX en las últimas 24 horas, recibirás un descuento del 50% en las tarifas de trading.





MEXC atrae a los usuarios con su gran variedad de tokens y tarifas de trading bajas, y ofreciendo liquidez profunda, operaciones fluidas, seguridad de primer nivel y servicio al cliente eficiente, lo que lo convierte en una opción preferida entre los traders. MEXC sigue un principio de priorizar al usuario, esforzándose por construir una plataforma de trading segura y confiable.



