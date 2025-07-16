En 2024, la plataforma MEXC celebró un total de 2,022 eventos de airdrop de nuevos tokens a lo largo del año, distribuyendo recompensas por un valor total superior a los 127 millones de USDT. En promeEn 2024, la plataforma MEXC celebró un total de 2,022 eventos de airdrop de nuevos tokens a lo largo del año, distribuyendo recompensas por un valor total superior a los 127 millones de USDT. En prome
Academia/Zona MX/Evento de ganancias/Informe de ...e diciembre

Informe de eventos de la zona MX de diciembre

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Spot#MX#Principiantes
Lagrange
LA$0.30144+1.99%
MX Token
MX$2.4531-0.66%
PortugalNationalTeam
POR$0.7516+3.72%
MemeCore
M$2.02741-11.29%
Aimonica Brands
AIMONICA$0.00115+20.16%

En 2024, la plataforma MEXC celebró un total de 2,022 eventos de airdrop de nuevos tokens a lo largo del año, distribuyendo recompensas por un valor total superior a los 127 millones de USDT. En promedio, se distribuyeron 10.62 millones de USDT mensualmente, con un rendimiento anual del 71%. Los holders de tokens MX*URLS-MX_USDT* disfrutan de beneficios exclusivos en la plataforma. Para obtener más información sobre estos beneficios, consulta "Los 3 beneficios principales para holders de MX."

1. Datos del desempeño de los eventos de la zona MX de diciembre


En diciembre de 2024, la plataforma MEXC organizó un total de 120 eventos de airdrop. Estos eventos distribuyeron recompensas por un valor superior a los 7.98 millones de dólares, con un rendimiento anual del 54%.

Los airdrops de diciembre en MEXC ofrecieron rendimientos notables, destacando los seis principales tokens que se dispararon más de un 190%. AIMONICA lideró la lista con un asombroso aumento del 606.11%, dejando a otros proyectos atrás. BLADE también hizo una impresionante demostración, aumentando un 510.80%. SETAI (314.90%), FLAY (241.85%), SEN (216.80%) y TMAI (192.90%) completaron el grupo de los principales rendimientos. Los participantes tempranos en estos airdrops, especialmente aquellos que participaron en AIMONICA y BLADE, vieron multiplicarse sus inversiones en solo unas semanas.

Top 6 tokens de alta calidad de diciembre de 2024

Nombre del Proyecto
Fecha del airdrop (Fecha de compromiso MX)
Porcentaje del aumento del precio (al 31 de diciembre)
AIMONICA
19/12/2024
606.11%
BLADE
23/12/2024
510.80%
SETAI
30/12/2024
314.90%
FLAY
03/12/2024
241.85%
SEN
29/12/2024
216.80%
TMAI
04/12/2024
192.90%

2. Cómo participar en los eventos de airdrop de tokens


Kickstarter es un evento exclusivo y gratuito de airdrop para los holders de MX. Si tienes 25 o más MX tokens en tu cuenta Spot durante las últimas 24 horas, puedes registrarte para participar en el evento Kickstarter.

Es importante tener en cuenta que el sistema tomará 3 capturas aleatorias diarias. Debes asegurarte de que, a las 15:59 (UTC) del día anterior al inicio del evento, tengas al menos 25 MX tokens en tu cuenta Spot durante 24 horas consecutivas. Si en cualquier periodo de 24 horas tus holdings de MX son inferiores a 25, no serás elegible para el evento Kickstarter.

En el sitio web oficial de MEXC, selecciona Spot en la barra de navegación y encontrarás los portales para acceder a los eventos de Kickstarter.


3. Cómo comprar MX


Si aún no eres holder de MX y deseas participar en los eventos de Kickstarter, necesitarás comprar y mantener al menos 25 MX*URLS-MX_USDT* tokens en la plataforma MEXC. Para más detalles sobre cómo comprar MX, consulta la guía paso a paso en "Compra MX en un minuto".

Mantener tokens MX no solo te permite participar gratuitamente en los eventos de airdrop, sino que también te otorga descuentos en tarifas de trading. Como holder de MX, puedes usar MX para un descuento del 20% en las tarifas de trading en Spot y USDT-M Futures. Además, si mantienes al menos 500 MX tokens en tu cuenta Spot durante 24 horas consecutivas, recibirás un descuento del 50% en las tarifas de trading.

MEXC atrae a los usuarios con una gran variedad de tokens, tarifas de trading bajas, excelente profundidad de mercado, operaciones fluidas, sistemas seguros y estables, y un servicio al cliente eficiente. MEXC ha ganado el cariño de sus usuarios al ofrecer una experiencia de trading superior. La plataforma siempre sigue el principio de priorizar al usuario y se dedica a proporcionar un entorno de trading seguro, estable y confiable.

Aviso legal: El trading de criptomonedas implica riesgos. Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, servicios legales, financieros, contables ni sobre la compra, venta o posesión de activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye un consejo de inversión. Asegúrate de entender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable por las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Compra MX en un minuto

Compra MX en un minuto

1. ¿Cuáles son los beneficios de holdear MX?MX es el token de utilidad nativo emitido por MEXC. Holdear MX permite a los usuarios participar en eventos de la plataforma como Launchpool y Kickstarter,

Los 3 beneficios principales para holders de MX

Los 3 beneficios principales para holders de MX

MX es el token nativo de utilidad emitido por MEXC. MEXC es una plataforma de trading de criptomonedas segura que atiende a entusiastas del mundo cripto. Los usuarios que posean MX, el token de la pla

Cómo ganar ingresos pasivos al holdear MX

Cómo ganar ingresos pasivos al holdear MX

Holdear MX, el token nativo de utilidad emitido por MEXC, puede generar ingresos pasivos de varias maneras. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades de ingresos pasivos para los holders de MX?1. Aprec

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

En el trading spot de criptomonedas, más allá del análisis de precios y la selección de estrategias, comprender y seguir las reglas del mercado de la plataforma de trading es igualmente crucial. Para

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos