Informe de eventos de la zona MX de diciembre





En 2024, la plataforma MEXC celebró un total de 2,022 eventos de airdrop de nuevos tokens a lo largo del año, distribuyendo recompensas por un valor total superior a los 127 millones de USDT. En promedio, se distribuyeron 10.62 millones de USDT mensualmente, con un rendimiento anual del 71%. Los holders de tokens MX*URLS-MX_USDT* disfrutan de beneficios exclusivos en la plataforma. Para obtener más información sobre estos beneficios, consulta " Los 3 beneficios principales para holders de MX ."









En diciembre de 2024, la plataforma MEXC organizó un total de 120 eventos de airdrop. Estos eventos distribuyeron recompensas por un valor superior a los 7.98 millones de dólares, con un rendimiento anual del 54%.





Los airdrops de diciembre en MEXC ofrecieron rendimientos notables, destacando los seis principales tokens que se dispararon más de un 190%. AIMONICA lideró la lista con un asombroso aumento del 606.11%, dejando a otros proyectos atrás. BLADE también hizo una impresionante demostración, aumentando un 510.80%. SETAI (314.90%), FLAY (241.85%), SEN (216.80%) y TMAI (192.90%) completaron el grupo de los principales rendimientos. Los participantes tempranos en estos airdrops, especialmente aquellos que participaron en AIMONICA y BLADE, vieron multiplicarse sus inversiones en solo unas semanas.





Nombre del Proyecto Fecha del airdrop (Fecha de compromiso MX) Porcentaje del aumento del precio (al 31 de diciembre) AIMONICA 19/12/2024 606.11% BLADE 23/12/2024 510.80% SETAI 30/12/2024 314.90% FLAY 03/12/2024 241.85% SEN 29/12/2024 216.80% TMAI 04/12/2024 192.90%









Kickstarter es un evento exclusivo y gratuito de airdrop para los holders de MX. Si tienes 25 o más MX tokens en tu cuenta Spot durante las últimas 24 horas, puedes registrarte para participar en el evento Kickstarter.





Es importante tener en cuenta que el sistema tomará 3 capturas aleatorias diarias. Debes asegurarte de que, a las 15:59 (UTC) del día anterior al inicio del evento, tengas al menos 25 MX tokens en tu cuenta Spot durante 24 horas consecutivas. Si en cualquier periodo de 24 horas tus holdings de MX son inferiores a 25, no serás elegible para el evento Kickstarter.





En el sitio web oficial de MEXC, selecciona Spot en la barra de navegación y encontrarás los portales para acceder a los eventos de Kickstarter.













Si aún no eres holder de MX y deseas participar en los eventos de Kickstarter, necesitarás comprar y mantener al menos 25 MX*URLS-MX_USDT* tokens en la plataforma MEXC. Para más detalles sobre cómo comprar MX, consulta la guía paso a paso en " Compra MX en un minuto ".





Mantener tokens MX no solo te permite participar gratuitamente en los eventos de airdrop, sino que también te otorga descuentos en tarifas de trading. Como holder de MX, puedes usar MX para un descuento del 20% en las tarifas de trading en Spot y USDT-M Futures. Además, si mantienes al menos 500 MX tokens en tu cuenta Spot durante 24 horas consecutivas, recibirás un descuento del 50% en las tarifas de trading.





MEXC atrae a los usuarios con una gran variedad de tokens, tarifas de trading bajas, excelente profundidad de mercado, operaciones fluidas, sistemas seguros y estables, y un servicio al cliente eficiente. MEXC ha ganado el cariño de sus usuarios al ofrecer una experiencia de trading superior. La plataforma siempre sigue el principio de priorizar al usuario y se dedica a proporcionar un entorno de trading seguro, estable y confiable.



