Mind Network: Liderando una nueva era de protección de la privacidad e internet descentralizado

Mind Network es un protocolo de infraestructura criptográfica diseñado para IA y Web3, que ofrece protección de privacidad de datos y capacidades de colaboración segura. Permite que los agentes de IA operen de forma segura, tomen decisiones de manera independiente e interactúen de forma colaborativa dentro de ecosistemas descentralizados.





En esencia, Mind Network está a la vanguardia en la construcción de una infraestructura basada en Fully Homomorphic Encryption (FHE), con el objetivo de crear una Web totalmente cifrada, que permita el procesamiento de datos y operaciones de IA cifradas y resistentes a la computación cuántica. Ofrece cifrado de extremo a extremo para toda la industria, aplicable a sectores como la inteligencia artificial, blockchains modulares, juegos, gestión de activos y DePIN.





En colaboración con líderes de la industria como Zama, Mind Network está codesarrollando HTTPZ, un protocolo de Internet Zero Trust que establece un nuevo estándar Web3 para una IA confiable y el procesamiento de datos en cadena.













Mind Network ha asegurado 12.5 millones de dólares en financiamiento por parte de firmas de capital de riesgo de primer nivel, incluyendo Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands y Chainlink, entre otros. Además, ha recibido dos becas de investigación por parte de la Ethereum Foundation para el desarrollo de avances en tecnología FHE.





Mind Network colabora con líderes de la industria como Zama para acelerar la adopción de la tecnología Fully Homomorphic Encryption (FHE). Es el primer proyecto en implementar TFHE-rs v1.0.0 (la primera biblioteca FHE lista para producción de Zama) en aplicaciones prácticas, y ha liberado varios repositorios de código abierto en Rust para FHE, incluyendo FCN (FHE Consensus Network), MindChain y Swarms-rust, entre otros.





Estas contribuciones están impulsando la innovación en el campo de la computación cifrada y avanzando hacia la visión de un ecosistema Web3 e IA totalmente cifrado. Gracias a su investigación de vanguardia, sólidas alianzas industriales y compromiso con la innovación open-source, Mind Network lidera el futuro de la computación cifrada. Al hacer que la seguridad potenciada por FHE sea accesible, Mind Network está estableciendo nuevos estándares de privacidad, seguridad y confianza en el mundo descentralizado.

















AgenticWorld es un ecosistema de IA descentralizado diseñado para agentes de IA seguros y autónomos. Construido sobre tecnología FHE, permite la computación cifrada para garantizar la privacidad de los datos en sistemas multiagente (MAS). AgenticWorld integra una capa de seguridad y un hub de interoperabilidad, lo que permite la colaboración de IA sin necesidad de confianza en entornos Web3 y DeFi, además de brindar soporte para identidad descentralizada y aprendizaje automático confidencial.









MindChain es la primera blockchain pública construida sobre FHE, diseñada específicamente para agentes de IA. Soporta computación cifrada, colaboración segura y ecosistemas de IA autónomos. También integra Zero-Knowledge Proofs (ZKP), Entornos de Ejecución Confiables (TEE), Computación Multiparte (MPC), identidad descentralizada y marcos de computación GPU para garantizar la escalabilidad.









Desarrollado por Chainlink, FHE Bridge es un protocolo seguro de interoperabilidad entre cadenas que utiliza FHE y el Protocolo de Direcciones Stealth (SAP) para habilitar transacciones privadas y resistentes a la computación cuántica, asegurando una interoperabilidad fluida entre ecosistemas blockchain.









MindChain es la primera blockchain basada en FHE y diseñada específicamente para agentes de IA. Aborda los desafíos de seguridad y confianza que enfrentan los agentes de IA en entornos Web2 y Web3, asegurando que puedan operar en un entorno totalmente privado y que preserve la integridad.





Al aprovechar FHE, MindChain permite realizar cálculos directamente sobre datos cifrados, lo que significa que los agentes de IA pueden procesar información sensible sin necesidad de descifrarla. Este enfoque revolucionario garantiza privacidad de datos, seguridad y colaboración sin confianza, posicionando a MindChain como una infraestructura crítica para ecosistemas impulsados por IA.









La arquitectura de AgenticWorld está diseñada para soportar un ecosistema seguro, dinámico y altamente autónomo de agentes de IA inteligentes. Consta de cuatro capas clave: capa de agentes de IA, capa de extensión, capa base y capa de servicios, cada una desempeña un papel vital para habilitar operaciones de IA fluidas:









Funciona como interfaz para agentes de IA en dominios Web2 y Web3, soportando:

Plataformas Web3 como Swarms, Eliza y Virtuals

Plataformas Web2 como World AI Health y DeepSeek

Integraciones futuras que ampliarán aún más sus capacidades









Proporciona una solución de seguridad integral para agentes de IA, incluyendo:

Seguridad de consenso: Asegura decisiones confiables en entornos descentralizados

Seguridad computacional: Protege la integridad del procesamiento de IA

Seguridad de datos: Aplica manejo de datos con preservación de la privacidad

Seguridad de comunicación: Asegura las interacciones entre agentes en diferentes redes









En el núcleo de esta capa se encuentra MindChain, respaldada por los siguientes componentes:

Randgen: Un generador de números aleatorios en cadena impulsado por FHE

FCN (Red de Consenso FHE)

FDN (Red de Descifrado FHE)

Hubs AgentConnect: Facilitan la colaboración segura entre agentes









Esta capa integra una variedad de servicios descentralizados mediante hubs para ofrecer capacidades avanzadas a los agentes de IA, incluyendo:

Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) vía Lumoz: Mejora de la verificación de privacidad.

Entornos de Ejecución Confiables (TEE) vía Phala: Habilitación de la ejecución segura de IA.

Almacenamiento, memoria e interoperabilidad vía Chainlink: Garantía para el manejo fluido de datos.

Computación GPU vía io.Net : Potencia de procesamiento escalable para IA. Potencia de procesamiento escalable para IA.

Servicios de inferencia vía Allora: Optimización de predicciones de IA en tiempo real.

AgentText vía Aptos: Soporte de comunicación y procesamiento de texto impulsado por IA.













A medida que el ecosistema de AgenticWorld evoluciona hacia una infraestructura de IA totalmente descentralizada y autónoma, el token FHE se convierte en el activo fundamental que impulsa su visión. Diseñado para la escalabilidad, seguridad y utilidad, FHE es más que un simple token: es el motor vital de una nueva era de internet donde convergen la privacidad, la inteligencia y la descentralización.









Impulso de la inteligencia: Alimenta el entrenamiento, la ejecución de tareas y los ciclos de recompensas para agentes inteligentes, impulsando el desarrollo de la IA.

Computación con preservación de privacidad: Asegura el procesamiento seguro mediante FHE, protegiendo la privacidad de los datos y permitiendo el pago de tarifas de computación.

Gobernanza descentralizada: Permite la participación en MindDAO y propuestas basadas en hubs para definir el futuro de AgenticWorld.

Flujo de valor entre cadenas: Facilita la interoperabilidad entre MindChain, Ethereum y BNB Smart Chain mediante el puente oficial entre cadenas.









El staking de tokens FHE y el lanzamiento de AgenticWorld son solo el comienzo. Lo que viene incluye:

Entornos avanzados de entrenamiento para agentes de IA

Aplicaciones de IA descentralizadas en el mundo real

Herramientas de coordinación entre cadenas

Gobernanza completamente gestionada por la comunidad a través de MindDAO









Holdear tokens FHE otorga acceso exclusivo a todo el ecosistema de AgenticWorld y Mind Network, colocándote a la vanguardia de la innovación en IA descentralizada. Estos son los principales beneficios para los holders de $FHE:





Acceso anticipado y utilidad: Stakea FHE para activar y operar agentes de IA descentralizados, participar en aplicaciones de IA reales y alimentar tareas y entrenamientos inteligentes.

R ecompensas: Recibe recompensas al stakear tokens, entrenar agentes inteligentes y contribuir con recursos computacionales, beneficiándote directamente del crecimiento y la actividad de la red.

Poder de gobernanza: Influye en el desarrollo de AgenticWorld participando en MindDAO y propuestas basadas en hubs. Ayuda a definir características, asociaciones y decisiones clave.

Mejor protección de la privacidad: Accede a servicios de computación impulsados por FHE, que permiten servicios de IA con preservación de privacidad y protegen tus datos incluso mientras están en uso.









