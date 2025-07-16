MilkyWay: Unificando la seguridad de blockchain y potenciando el ecosistema modular





El ecosistema blockchain actualmente enfrenta una seguridad fragmentada, con proyectos y cadenas que operan de forma independiente, cada uno con sus propios validadores y redes de staking. Esto genera activos dispersos, seguridad debilitada e ineficiencias debido a infraestructuras redundantes.





MilkyWay resuelve este problema mediante el restaking, permitiendo que los activos en staking aseguren múltiples cadenas simultáneamente. Al optimizar las redes de validadores y consolidar los recursos, MilkyWay mejora la seguridad en todo el ecosistema y aumenta la eficiencia general.









Lanzado en diciembre de 2023, MilkyWay fue fundado por ingenieros de Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security y Composable Finance. MilkyWay tiene como objetivo convertirse en la capa de seguridad del ecosistema blockchain modular, aprovechando los Tokens de Staking Líquido (LSTs), el restaking y los Servicios de Validación de Activos (AVS). Su propuesta equilibra la seguridad y la liquidez, al tiempo que genera oportunidades de rendimiento para los usuarios.





El protocolo está integrado con más de una docena de plataformas DeFi, ofreciendo funciones como trading, apalancamiento, préstamos y más. Los usuarios obtienen tanto recompensas por staking como rendimientos adicionales provenientes de DeFi. Actualmente, el Valor Total Bloqueado (TVL) de MilkyWay está cerca de los 190 millones de dólares.













MilkyWay ofrece una solución de staking líquido para el token nativo de Celestia, TIA. Cuando los usuarios hacen staking de TIA a través de MilkyWay, reciben un token de recibo on-chain llamado milkTIA.





El TIA en staking contribuye a la seguridad de la red Celestia, mientras que los usuarios pueden utilizar simultáneamente milkTIA en diversas aplicaciones DeFi, como:

Proveer liquidez para pares de trading en el DEX Osmosis

Participar en trading perpetuo en plataformas como Levana y dYdX

Usar milkTIA como colateral para préstamos en Mars Protocol









La arquitectura modular de Celestia separa la capa de ejecución de las capas de consenso y datos. Sin embargo, su capa de consenso no admite la ejecución de contratos inteligentes ni la gestión de cuentas entre cadenas, lo que presenta desafíos importantes para implementar staking líquido.





Para superar estos obstáculos, MilkyWay se despliega sobre Osmosis, utilizando contratos inteligentes CosmWasm para facilitar depósitos, retiros y distribución de recompensas de TIA. Además, cuenta con un sistema personalizado de monitoreo off-chain que gestiona las interacciones entre los contratos de staking y la red de Celestia.





Para garantizar la seguridad e integridad del sistema, MilkyWay incorpora una red de validadores confiables que verifican y supervisan estas operaciones. Actualmente, el conjunto de validadores está compuesto por 20 participantes activos.













1) Stakers de Celestia e Initia: Usuarios que hacen staking de TIA o INIT pueden obtener recompensas básicas de staking sin necesidad de bloqueo de activos, manteniendo la flexibilidad para participar en diversas oportunidades DeFi.





2) Restakers : Usuarios que pueden restakear activos previa mente en staking para asegur ar proyectos y servicios emergentes, obteniendo recompensas adicionales sobre su rendimiento existente.





3) Inversores y proveedores de liquidez: Participantes que buscan diversificar pueden beneficiarse de la exposición a la infraestructura blockchain modular, derivados de staking líquido (LSDs) y servicios de restaking, abriendo nuevas avenidas para rendimientos sostenibles.





4) Desarrolladores de Servicios (Constructores de AVS): Los desarrolladores pueden integrar rápidamente una capa de seguridad segura y escalable sin necesidad de diseñar un token de staking nativo, establecer un conjunto de validadores, atraer stakers o generar confianza en el mercado, acelerando el tiempo de despliegue.





5) Operadores y validadores: Operadores de nodos y validadores pueden ampliar sus fuentes de ingresos al respaldar múltiples Servicios de Validación de Activos (AVS) a través de la red de MilkyWay.









1) Infraestructura confiable y auditada: MilkyWay es un pionero líder en staking líquido para Celestia, respaldado por un sólido historial de seguridad. Sus contratos inteligentes han pasado auditorías profesionales, y la plataforma ha ganado amplio reconocimiento y confianza por parte de la comunidad.





2) Eficiencia de capital mejorada: MilkyWay permite a los usuarios obtener recompensas por staking mientras participan simultáneamente en DeFi. A través del restaking, los usuarios pueden optimizar aún más la eficiencia del capital, utilizando los mismos activos para asegurar múltiples redes y generar rendimientos adicionales.





3) Seguridad escalable y sin interrupciones: MilkyWay ofrece un marco de restaking fácil de integrar que elimina la necesidad de que los proyectos construyan una red de validadores desde cero. Los desarrolladores simplemente definen sus requisitos de seguridad, y los usuarios pueden elegir participar según los incentivos de recompensa, facilitando la integración y escalabilidad.





Ecosistema impulsado por la comunidad: MilkyWay potencia un ecosistema dinámico impulsado por la comunidad, que abarca puentes entre cadenas, protocolos DeFi, proveedores de AVS y operadores de nodos. Al habilitar seguridad y liquidez compartida, la red genera una fuerte composibilidad y efectos de flywheel en todo el paisaje blockchain modular.









El token nativo de MilkyWay, MILK, sirve tanto como un activo de gobernanza como de reparto de ingresos. Los poseedores de MILK pueden participar en decisiones clave del ecosistema, como actualizaciones de protocolo, estructuras de tarifas e implementación de funciones, mientras reciben una parte de los ingresos generados por el protocolo.





Según la información oficial, el 10% del suministro total de MILK será distribuido mediante airdrop a los stakers de TIA como recompensa por sus contribuciones al ecosistema.









Como una plataforma de exchange de activos digitales líder a nivel global, MEXC permite a los inversores aprovechar las oportunidades en un mercado en rápido movimiento con tarifas ultra bajas, ejecución de alta velocidad, liquidez profunda y una amplia selección de tokens de tendencia. El token nativo de MilkyWay, MILK, ahora está listado en MEXC, y puedes negociarlo fácilmente siguiendo estos pasos:





1) Abre e ingresa en la App de MEXC o el sitio web oficial

2) Ingresa "MILK" en la barra de búsqueda y selecciona entre trading de Spot o de Futuros.

3) Elige tu tipo de orden, establece la cantidad y el precio deseado, y coloca tu orden.





MilkyWay aborda el desafío de la seguridad fragmentada en blockchain mediante sus innovadoras soluciones de staking líquido y restaking. Al inyectar una mayor eficiencia de capital y un impulso impulsado por la comunidad en el ecosistema blockchain modular, MilkyWay está emergiendo como un jugador clave en el espacio, siendo muy relevante a medida que las blockchains modulares continúan evolucionando.



