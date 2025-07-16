El método de MicroStrategy para obtener ganancias: ¿Es realmente efectiva la "estrategia de ganancia pasiva" con BTC?

Después de tres años e impulsado por el reciente aumento de Bitcoin a nuevos máximos, la capitalización global del mercado de criptomonedas alcanzó un impresionante $3.11 billones el 12 de noviembre, registrando un alza del 6.8% en las últimas 24 horas y superando el pico previo de $3.069 billones establecido el 9 de noviembre de 2021.





Mientras tanto, las acciones de MicroStrategy cerraron en un nuevo máximo de $340 el 11 de noviembre, disparándose un 25.73% en un solo día. Eric Balchunas, analista sénior de ETF en Bloomberg, destacó en X que el volumen diario de operaciones de MicroStrategy alcanzó la increíble cantidad de $12 mil millones, seis veces el volumen de gigantes como JPMorgan o General Electric.





MicroStrategy, una empresa que tradicionalmente no esta asociada con la "producción," ha desafiado las valoraciones convencionales del mercado gracias a sus audaces y sustanciales inversiones en Bitcoin. Esta estrategia ha posicionado a MicroStrategy como uno de los mayores y más singulares actores entre los holders globales de Bitcoin.









Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, se ha ganado una reputación como visionario en la inversión en Bitcoin. En una reciente conversación con analistas de Bernstein, Saylor explicó la estrategia audaz de MicroStrategy con Bitcoin. Destacó a Bitcoin como una reserva de valor superior al efectivo, especialmente en tiempos de inflación creciente y riesgos de devaluación de monedas.





Sin embargo, el enfoque de MicroStrategy con Bitcoin va más allá de una simple estrategia de comprar y mantener; se trata de una medida calculada para recaudar fondos mediante la emisión de bonos para adquirir Bitcoin, utilizando apalancamiento estratégico para amplificar las ganancias.





Estrategia de acumulación y holding a largo plazo: Desde 2020, MicroStrategy ha realizado inversiones a gran escala en Bitcoin, posicionándolo como un activo estratégico a largo plazo. Según los registros detallados del sitio web SaylorTracker, desde que MicroStrategy lanzó su estrategia de inversión en Bitcoin en agosto de 2020, la empresa ha estado muy activa en el mercado, con un total de 44 transacciones de compra y solo una venta de Bitcoin. (Nota: SaylorTracker es un sitio web que rastrea los registros de acumulación de Bitcoin de MicroStrategy, donde los puntos verdes indican compras de BTC.)

MicroStrategy recauda fondos mediante la emisión de acciones y bonos convertibles, implementando su "Plan 21/21", que tiene como objetivo recaudar $42 mil millones en los próximos tres años ($21 mil millones mediante la emisión de acciones y $21 mil millones mediante valores de renta fija) para adquirir más Bitcoin.

MicroStrategy otorga gran importancia a la gestión y expansión de sus holdings de Bitcoin, introduciendo la métrica "BTC Yield" para rastrear el crecimiento de los holding de Bitcoin por acción.

MicroStrategy mantiene una alta transparencia en sus inversiones en Bitcoin, revelando regularmente sus holdings de Bitcoin y datos financieros relacionados. La empresa también cumple con las regulaciones y estándares contables relevantes, como los ajustes por deterioro para el Bitcoin en cartera.

MicroStrategy optimiza su estructura de capital mediante apalancamiento inteligente y estrategias financieras para reducir riesgos y aumentar rendimientos, monitoreando de cerca las tendencias del mercado y los cambios regulatorios para ajustar su estrategia de inversión según sea necesario.









Con el doble impulso de la victoria electoral de Trump y el aumento de Bitcoin por encima de $89,000, las acciones de MicroStrategy (MSTR) se dispararon a un máximo histórico de $356. Este ascenso notable la ha convertido en una de las acciones de mejor desempeño en EE. UU. este año.









Según los datos (a partir de mediados de octubre de 2024), MicroStrategy, uno de los mayores poseedores de Bitcoin, ha visto cómo sus acciones (MSTR) se dispararon más del 1600% desde que lanzó su estrategia de inversión en Bitcoin en agosto de 2020, superando tanto al BTC como a importantes acciones tecnológicas del S&P 500 como Nvidia.









Este año el desempeño de MSTR sobre BTC ha sido aún más pronunciado. Según los datos del mercado:

En lo que va del año, BTC ha subido un 135.4%, mientras que MSTR ha aumentado un 606.26%.

En los últimos 30 días, BTC ha aumentado aproximadamente un 35.1%, mientras que MSTR ha subido un 76.82%.





Actualmente, los holdings totales de Bitcoin de MicroStrategy han alcanzado los 279,420 BTC, con un costo total de compra de aproximadamente 11.9 mil millones de dólares, lo que promedia alrededor de 42,692 dólares por BTC. Con un precio de Bitcoin de 89,000 dólares, los holdings de Bitcoin de MicroStrategy tienen una ganancia no realizada de aproximadamente 13 mil millones de dólares. Michael Saylor publicó en las redes sociales que este año, las operaciones de capital de MicroStrategy lograron un rendimiento del 26.4% en BTC, generando una ganancia neta de aproximadamente 49,936 BTC para los accionistas. Esto equivale a 157.5 BTC por día, sin contar los costos operativos ni la inversión de capital típicamente asociados con la minería de Bitcoin.









El audaz y estratégico éxito de MicroStrategy con Bitcoin ha generado un creciente interés entre los inversionistas institucionales, posicionando a BTC como una clase de activo serio a considerar. Aunque los inversionistas individuales no puedan igualar la escala de MicroStrategy, adoptar su enfoque de inversión y agregar Bitcoin a tu portafolio podría abrirte un camino prometedor.





MEXC es la plataforma ideal cuando se trata de comprar BTC , ofreciendo un servicio excepcional y algunas de las tarifas más competitivas del mercado. Ya seas un aficionado de los futuros o un trader de spot, MEXC ofrece una amplia gama de opciones de trading diseñadas para brindarte una experiencia excepcional.





¿Listo para iniciar? ¡Vamos a ver cómo puedes comprar BTC en MEXC!

Paso 1: Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC y haz clic en la sección [Spot] bajo la pestaña [Spot] en la parte superior de la página. Paso 2: En el área principal, selecciona [BTC/USDT] o busca directamente [BTC/USDT]. Paso 3: Haz clic en [Comprar BTC].









Paso 1: Inicia sesión en la App de MEXC y toca en [Trade]. Paso 2: Pulsa [Spot], selecciona [BTC/USDT] en el área principal o busca directamente [BTC/USDT]. Paso 3: Pulsa en [Comprar BTC].











