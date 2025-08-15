El Torneo de Futuros de MEXC Win comienza con un fondo de premios de 10,000,000 USDT

MEXC acaba de dar inicio al más reciente Torneo de Futuros de MEXC Win, ¡y está preparado para ser el evento de Futuros en equipo más grande del año! Con un fondo de premios de 10,000,000 USDT y un asMEXC acaba de dar inicio al más reciente Torneo de Futuros de MEXC Win, ¡y está preparado para ser el evento de Futuros en equipo más grande del año! Con un fondo de premios de 10,000,000 USDT y un as
MEXC acaba de dar inicio al más reciente Torneo de Futuros de MEXC Win, ¡y está preparado para ser el evento de Futuros en equipo más grande del año! Con un fondo de premios de 10,000,000 USDT y un asombroso premio máximo de hasta 2 BTC para participantes individuales, traders de todo el mundo están participando para competir.

1. Esta es tu oportunidad de ganar en grande


¡Prepárate para uno de los eventos de trading más importantes del año! El Torneo de Futuros de MEXC Win te ofrece:

  • Fondo de premios masivo: Hasta 10,000,000 USDT, que crece a medida que más traders se unan.
  • Múltiples formas de ganar: Batallas por equipos, competiciones individuales, recompensas para los primeros en registrarse, desafíos diarios y premios por clasificaciones.
  • Fácil de unirse: Simplemente regístrate y comienza a operar Futuros para entrar en la carrera por las recompensas.

Solo regístrate y opera para tener la oportunidad de ganar. ¡Ya seas jugador en equipo o trader individual, hay un lugar para que brilles!

2. Fechas clave


  • Recompensa por registro anticipado: 6 – 9 de agosto de 2025
  • Registro de líderes de equipo: 6 – 26 de agosto de 2025
  • Registro de miembros: 6 de agosto – 2 de septiembre de 2025
  • Periodo de la competencia: 13 de agosto – 2 de septiembre de 2025

3. Reglas y recompensas


Este torneo MEXC Win cuenta con cinco niveles de premios que se desbloquean progresivamente según el número de participantes, con un total máximo de 10,000,000 USDT. Tanto la estructura de premios por equipo como la individual son altamente atractivas.

3.1 Recompensa por registro anticipado: 40,000 USDT en cupones de Futuros


Durante el periodo de registro anticipado, los primeros 2,000 usuarios que se registren y alcancen un volumen de trading superior a 50,000 USDT compartirán 40,000 USDT en cupones de Futuros.

3.2 Recompensas de competencia por equipos: 20% del fondo total para equipos


Los 10 mejores equipos compartirán el fondo de premios para equipos según su tasa de ganancia (PNL). El líder del equipo ganador recibirá exclusivamente el 20% del fondo de premios de su equipo. Los miembros calificados que estén en el top 10 por PnL compartirán el 30% del fondo. El 50% restante se dividirá equitativamente entre los miembros cuyo volumen de trading cumpla los requisitos.

3.3 Recompensas de competencia individual: Triple oportunidad de ganar cada día


1) Ruleta diaria de la suerte: 100% de probabilidad de ganar, comparte el 25% del fondo total

Por cada 75,000 USDT de volumen diario en Futuros, los usuarios obtendrán 1 giro (máximo 3 giros por día). Los premios incluyen hasta 2,025 USDT en créditos de bono de Futuros.

2) Recompensas del desafío diario por etapas: Comparte el 25% del fondo total

Cumple el volumen de trading requerido en cada etapa diaria para reclamar hasta 53 USDT en bonos de Futuros.

3) Desafío de clasificaciones: Comparte el 30% del fondo total

Durante el evento, los usuarios con un volumen acumulado de ≥ 20,000 USDT en pares de Futuros USDT-M serán clasificados por PnL y volumen de trading diario:

  • Clasificación por volumen diario: Los 200 primeros comparten el 20% del fondo total en bonos de Futuros.
  • Clasificación por PnL: Los 100 primeros comparten el 10% del fondo total en airdrops de BTC y bonos de Futuros.

4. Cómo unirse


¡Empezar no podría ser más fácil! Solo inicia sesión en tu cuenta MEXC, ve a la página del evento MEXC Win desde la página principal, haz clic en "Regístrate ahora", elige si quieres unirte como líder de equipo o como miembro, y listo. Desde ahí, comienza a operar Futuros, acumula tu PnL, sube en la clasificación y apunta a esas recompensas épicas.

5. Consejos de trading y estrategias para ganar


  • Recompensa por registro anticipado: Los primeros 2,000 traders que se registren y alcancen el volumen objetivo compartirán 40,000 USDT en cupones de bono.
  • Lidera el equipo: Disfruta de un 20% extra del fondo de premios de tu equipo.
  • Diversifica tus esfuerzos: Distribuye tu volumen de trading entre giros, desafíos diarios y clasificaciones para ganar más recompensas.
  • Sube en las clasificaciones: La clasificación por PnL incluye airdrops de BTC, siendo un objetivo clave para grandes ganancias.

6. Por qué no debes perdértelo


MEXC Win: Arena Ardiente de Futuros está listo para ser el evento de trading de criptomonedas más emocionante de la segunda mitad de 2025. Con un fondo de 10,000,000 USDT, hasta 2 BTC para los mejores individuales y muchas formas de ganar, esta es tu oportunidad de operar por gloria y recompensas.

Regístrate ahora y haz que tu próxima operación sea la que lo cambie todo. Tu camino hacia una experiencia de trading emocionante y gratificante empieza aquí.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

