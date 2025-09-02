MEXC se compromete a proporcionar a los usuarios una plataforma de trading conveniente, eficiente y segura, para empoderar a los entusiastas globales de las criptomonedas en la exploración del mundo dMEXC se compromete a proporcionar a los usuarios una plataforma de trading conveniente, eficiente y segura, para empoderar a los entusiastas globales de las criptomonedas en la exploración del mundo d
Lista de países admitidos y restringidos en MEXC

MEXC se compromete a proporcionar a los usuarios una plataforma de trading conveniente, eficiente y segura, para empoderar a los entusiastas globales de las criptomonedas en la exploración del mundo de los activos digitales. Al mismo tiempo, MEXC sigue los más altos estándares de cumplimiento normativo y adopta un enfoque responsable para cumplir su compromiso con los usuarios, mientras contribuye activamente al desarrollo sostenible de la industria blockchain.

Puedes revisar nuestro Acuerdo de Usuario para consultar la lista actual de países/regiones restringidos y confirmar si tu área admite el uso de los servicios de MEXC.

1. Lista de países/regiones prohibidos


Actualmente, MEXC no proporciona servicios ni acepta registros ni solicitudes de operaciones de los siguientes países/regiones:

Canadá, Cuba, Hong Kong, Irán, China continental, Corea del Norte, zonas de Ucrania controladas por Rusia (incluidas Crimea, Donetsk, Luhansk y Sebastopol), Singapur, Sudán y Estados Unidos (en conjunto, los "Países/Regiones Prohibidos").

Para mayor claridad, la lista de países/regiones prohibidos no es exhaustiva. MEXC se reserva el derecho de modificar esta lista en cualquier momento a su discreción y en función de consideraciones legales y de cumplimiento.

2. Lista de países/regiones con uso restringido


2.1 Países/regiones donde la descarga de la app está no disponible


  • iOS: Japón, India, Reino Unido y Corea del Sur
  • Android: Japón, India, Indonesia, Reino Unido y Corea del Sur

Todos los demás países/regiones pueden acceder a la versión iOS o Android de la App de manera normal. Puedes visitar el sitio web oficial de MEXC para descargar la App.

2.2 Países/regiones con acceso restringido al sitio web oficial


Dominios oficiales del sitio web de MEXC:

Actualmente, los usuarios en Turquía, Indonesia y Malasia solo pueden acceder a la plataforma a través del dominio mexc.fm or http://mexc.io, mientras que los usuarios en Filipinas, India, Francia y Nigeria solo pueden usar el dominio mexc.co, http://mexc.io. Los usuarios de todos los demás países y regiones pueden acceder a la plataforma desde cualquiera de los sitios web ya mencionados.

Ten en cuenta que la lista de países/regiones disponibles y restringidos de MEXC está influenciada por múltiples factores y está sujeta a cambios y ajustes continuos. (Última actualización: 19 de agosto de 2025)

