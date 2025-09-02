Preguntas frecuentes - Operaciones Premercado









Operaciones Premercado es un servicio paralelo —"Over-the-Counter" (OTC)— proporcionado por MEXC. Brinda a los traders la oportunidad de comprar y vender nuevos tokens antes de ser listados oficialmente en la plataforma. Los compradores y los vendedores establecen sus propios precios y emparejan las operaciones en consecuencia. Esto les da a los traders la oportunidad de asegurar tokens a los precios deseados y obtener una ventaja antes de que dichos tokens lleguen al mercado abierto. Siempre deberás familiarizarte con el proceso de trading y los requisitos para maximizar tu éxito en las operaciones.









1）En Operaciones Premercado de MEXC, los usuarios pueden comprar y vender tokens antes de su listado oficial.

2）Los traders pueden optar por actuar como makers, creando órdenes con precios preestablecidos, o como takers, completando operaciones al aceptar órdenes premercado existentes en la plataforma.

3）Tanto compradores como vendedores deben proporcionar una garantía para asegurar una liquidación oportuna. Al realizarse con éxito la entrega, la garantía del vendedor será devuelta después de la liquidación, mientras que la garantía del comprador se aplicará como el monto de pago durante la liquidación.

4）Actualmente, las Operaciones Premercado se llevan a cabo bajo la cuenta Spot de MEXC.













Crea una orden: Utiliza la función [Crear orden] para establecer la cantidad de tokens que deseas comprar a tu precio deseado, luego publica la orden en el libro de órdenes.

Selecciona una orden de venta: Navega por el libro de órdenes para encontrar una orden de venta que coincida y compra el token al precio listado por el vendedor.

Una vez que tu orden se haya completado, simplemente espera a que se complete la liquidación.









Crea una orden: Utiliza la función [Crear orden] para establecer el precio de venta deseado y publica tu orden en el libro de órdenes.

Selecciona órdenes de compra: Navega por el libro de órdenes para encontrar una orden de compra que coincida y vende tus tokens al precio indicado por el comprador.

Una vez que tu orden se haya completado, simplemente espera a que se complete la liquidación.





Si deseas obtener más detalles sobre el proceso de las Operaciones Premercado, puedes consultar las guías "Guía de Operaciones Premercado" y "¿Qué es Operaciones Premercado en MEXC?".













Al poner una orden, la garantía y las tarifas del comprador se congelarán temporalmente. Una vez que la orden se complete, el comprador solo necesitará esperar la fecha de liquidación.





Si el vendedor entrega los tokens de la orden, el comprador recibirá la cantidad correspondiente de tokens, y la garantía y las tarifas de la transacción se deducirán durante la liquidación.





Si el vendedor no entrega los tokens de la orden, la garantía del comprador se descongelará, y el comprador recibirá la garantía del vendedor como compensación. Además, la comisión de la transacción se deducirá de la garantía del comprador.









Cuando un vendedor coloca una orden, la garantía y las tarifas de la transacción se congelan temporalmente. Durante el período de liquidación, es esencial que el vendedor asegure que su cuenta Spot tenga suficientes tokens para cumplir con la obligación de entrega.





Al momento de la liquidación, si el vendedor entrega los tokens correctamente, estos serán transferidos de manera segura a la cuenta Spot del comprador, y la cuenta Spot del vendedor recibirá el pago del comprador. Al mismo tiempo, la garantía del vendedor se descongelará y se deducirá la tarifa de la transacción.





Si la entrega de los tokens no se completa correctamente, la garantía del vendedor será confiscada. Una parte la garantía será retenida por la plataforma como la tarifa de liquidación, y el resto será entregado a la contraparte como compensación. Actualmente, MEXC no cobra ninguna tarifa de transacción, y todo la garantía se entrega como compensación al comprador.





Es importante señalar que las tarifas de transacción siguen aplicándose en caso de una entrega fallida. MEXC solo reembolsará las tarifas de transacción si el pedido no se completa o si el listado del proyecto se cancela.









Las órdenes no ejecutadas pueden ser canceladas en cualquier momento. Una vez que una orden se ha ejecutado, no se puede cancelar y deberás esperar a que se complete la liquidación.





Si el listado del token se retrasa, las órdenes ejecutadas seguirán siendo válidas, y la nueva fecha y hora de liquidación se anunciará por separado.





Si el listado del token se cancela, todas las órdenes ejecutadas serán reembolsadas en su totalidad, y las órdenes no ejecutadas serán canceladas.









La fecha y hora de liquidación es el momento especificado en el que el vendedor transfiere la cantidad total de tokens acordada en la operación premercado al comprador. La hora exacta de liquidación se puede encontrar en la sección de información de la página Operaciones Premercado













Tarifas de transacción: En general, la comisión de transacción se cobra como un porcentaje específico del monto total de la transacción. Actualmente, MEXC no cobra tarifas de transacción.





Otras tarifas: Si el vendedor no cumple con la obligación de entrega dentro del tiempo especificado, MEXC deducirá una tarifa de la garantía del vendedor, y el resto se entregará al comprador como compensación. Actualmente, MEXC no cobra tarifas, y toda la garantía se usa como compensación para el comprador.





Ten en cuenta que no se cobrarán tarifas por las órdenes no ejecutadas. Además, las comisiones de las Operaciones Premercado son diferentes de las comisiones de otros mercados de trading en MEXC. Para conocer las comisiones específicas, consulta los detalles del token en la página de Operaciones Premercado de MEXC.









La tarifa de transacción del comprador se calcula en función del monto de la orden y la tasa de tarifa, mientras que la del vendedor se determina en función del monto de la garantía y la tasa de tarifa.





Tasa de tarifa: Esta es un porcentaje específico del valor de la transacción, y varía según el token con el que se esté operando. Para conocer la tasa de tarifa específica de un token, consulta los detalles correspondientes del token en la página de Operaciones Premercado de MEXC.









La tasa de garantía representa la porción del valor total de la orden que debe ser comprometida como garantía. Si no se completa la entrega dentro del tiempo especificado, el resultado podría ser la pérdida de la garantía.





La tasa de garantía se determina en función de varios factores, incluidos el riesgo inherente del token y las condiciones del mercado. Para conocer la tasa de garantía de un token específico, consulta los detalles correspondientes del token en la página de Operaciones Premercado de MEXC.









Monto congelado del comprador = Valor de la orden

Monto congelado del vendedor = Valor de la orden × Tasa de garantía (Z%)

Por ejemplo, si Z% = 100%, el monto congelado para una operación premercado de 1,000 USDT sería: 1,000 USDT × 100% = 1,000 USDT.









En general, si el vendedor no cumple con la entrega dentro del tiempo especificado, la plataforma cobrará una parte de la garantía del vendedor como tarifa, y el resto se entregará al comprador como compensación. Actualmente, MEXC no cobra ninguna tarifa, y toda la garantía se proporciona como compensación al comprador.









Actualmente, las Operaciones Premercado no admiten la ejecución parcial de órdenes.









El precio en las Operaciones Premercado de MEXC está determinado por el comportamiento de mercado de los compradores y vendedores. Este precio puede no reflejar con precisión el precio de listado real del nuevo token cuando sea lanzado. Aunque las Operaciones Premercado puede indicar las expectativas de precios del mercado, el precio de listado real del token puede estar influenciado por otros factores, y no existe una correlación directa entre ambos.









Para los vendedores: El no entregar la cantidad total de tokens a tiempo resultará en la confiscación del monto de garantía de la orden.

Para los compradores: Si el vendedor no entrega los tokens en su totalidad o a tiempo, el comprador recibirá una compensación, pero no recibirá la cantidad correspondiente de tokens especificada en la orden.