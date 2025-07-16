MEXC lanza el Duelo de la Era Dorada con el sorteo del lingote de oro y BTC: ¡te espera un fondo de 10,000,000 USDT!





MEXC lanza oficialmente el evento " Duelo de la Era Dorada: Sorteo del lingote de oro y BTC ", con un fondo total de 10 millones de USDT. Este evento está abierto a todos los usuarios, tanto nuevos como existentes, y ofrece una oportunidad única para participar y ganar recompensas exclusivas. Está diseñado para brindar una experiencia de primer nivel a usuarios de todo el mundo, con una mecánica sencilla para unirse y obtener premios generosos.









Registro anticipado: del 13 de junio, 16:00 al 17 de junio, 15:55

Registro general: del 13 de junio, 16:00 al 4 de julio, 08:00

Duración del evento: del 13 de junio, 16:00 al 4 de julio, 08:00

Periodo del sorteo: del 13 de junio, 16:00 al 5 de julio, 08:00

Selección por hash de bloque BTC: el número ganador se basará en los últimos cinco dígitos del primer hash de bloque de Bitcoin después del 4 de julio de 2025, 12:00:00 UTC.









1) Usuarios de países o regiones no restringidas pueden participar.

2) Las cuentas de creadores de mercado y subcuentas institucionales no son elegibles.

3) Solo se contarán las operaciones en Futuros con tarifas distintas de cero.

4) La mayoría de recompensas no requiere verificación KYC. Sin embargo, los ganadores del gran premio (valorado en más de 10,000 USDT) deben completar la verificación KYC avanzada en un plazo de 7 días para recibir el premio.









Este evento de mitad de año de MEXC consta de cuatro partes principales: Bono por registro anticipado, raspadito diario, ruleta semanal y sorteo del gran premio.





Para participar, simplemente pulsa el botón Registrarse ahora durante el evento y realiza operaciones en Futuros. La cantidad de oportunidades de sorteo que obtendrás dependerá de tu volumen de trading. Esto te permitirá acceder a las actividades del raspadito diario, ruleta semanal y el sorteo del gran premio.













Cómo participar:

1) Durante el periodo de registro anticipado, visita la página del evento y pulsa el botón Registrarse ahora.

2) Acumula un volumen total de trading de al menos 50,000 USDT durante el evento.

3) Los primeros 2,000 usuarios registrados que cumplan este requisito compartirán 40,000 USDT en cupones. Recompensas limitadas por orden de llegada.

4) Todas las recompensas se distribuirán después de finalizar el evento.













Cómo participar:

1) Visita la página del evento y pulsa el botón Registrarse ahora.

2) Cada día del evento, por cada 50,000 USDT en volumen acumulado, obtienes 1 oportunidad de raspadito (máximo 5 por día).

3) Una vez elegible, visita la sección de Recompensas diarias y usa la Zona de raspado para revelar premios.

4) Las recompensas se distribuyen en tiempo real o en un plazo máximo de 24 horas. Validez del bono: 7 días.





Notas:

1) Pulsa Raspar ahora para usar una sola oportunidad, o Raspar todo para usarlas todas a la vez.

2) Las oportunidades de raspar se pueden acumular y usar en cualquier momento dentro del periodo de sorteo. Ejemplo: Si ganas 5 oportunidades el día 1 pero el fondo se agota, y el día 2 obtienes otras 5 mientras el fondo está activo, podrás usar las 10 el día 2.













Cómo participar:

1) Ve a la página del evento y pulsa Registrarse ahora.

2) Durante el evento, por cada 2,000,000 USDT en volumen acumulado semanal, obtienes 1 oportunidad para girar la ruleta (máximo 5 por semana).

3) Una vez elegible, visita la sección de Sorpresas semanales y gira la ruleta para recibir recompensas aleatorias.

4) Recompensas distribuidas en tiempo real o en 24 horas como máximo. Validez del bono: 7 días.





Notas:

1) Pulsa el botón central para girar una vez, o Girar todo para usar todas tus oportunidades.

2) Las oportunidades de giro se pueden acumular y usar en cualquier momento del periodo de sorteo. Ejemplo: Si ganas 5 giros en la semana 1 pero el fondo se agota, y en la semana 2 el fondo está activo, podrás usar los 10 giros en la semana 2.













Cómo participar:

1) Visita la página del evento y pulsa Registrarse ahora.

2) Por cada 10,000,000 USDT en volumen acumulado durante el evento, recibirás 1 código único de lotería (sin límite de entradas).

4 de julio de 2025 a las 12:00 UTC. La entrada que más se acerque ganará el Gran Premio que incluye el lingote de oro + BTC. La transparencia del sorteo se garantiza y puede verificarse en 3) El número ganador se basará en los últimos cinco dígitos del primer hash de bloque de Bitcoin generado después del. La entrada que más se acerque ganará el Gran Premio que incluye el. La transparencia del sorteo se garantiza y puede verificarse en blockchain.com

4) Los premios se distribuirán dentro de los 7 días hábiles después de finalizar el evento.









Puedes consultar tus códigos de lotería para el Gran Premio en la página del evento y verificar si ganaste.









Para más detalles sobre la distribución de premios, reglas de participación y políticas de recompensas, consulta las reglas completas en la página oficial del evento.













