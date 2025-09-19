Cómo exportar el historial de órdenes de futuros en MEXC: guía paso a paso para descargar órdenes históricas y archivos PDF de flujo de capital

En el trading de criptomonedas, el historial de órdenes de futuros sirve como prueba clave de la actividad de trading de un usuario. Es especialmente importante para la revisión de estrategias y el análisis de desempeño. Exportar estos registros es fundamental para realizar un seguimiento preciso, auditorías y para la documentación del historial de trading.









Una orden de futuros es un tipo de orden que los usuarios colocan en exchanges centralizados (como MEXC), con un conjunto de parámetros y condiciones de ejecución. Estos incluyen el par de trading (por ejemplo, BTCUSDT ), la cantidad y el precio de la orden, el tipo de orden (límite, mercado, etc.), la dirección de la posición (abrir en largo, abrir en corto), el período de validez, entre otros. Para más información, consulta: ¿Qué es el trading de futuros?





Una vez enviada la orden de futuros, el exchange la ejecuta según las reglas especificadas. Si la orden cumple con las condiciones del mercado y existe una contraparte coincidente, la operación se ejecuta y los activos se transfieren en consecuencia entre comprador y vendedor.









Exportar el historial de órdenes de futuros y los registros de flujo de fondos tiene un gran valor para los usuarios, principalmente en dos aspectos:









El trading de criptomonedas es frecuente y complejo, y cada operación implica movimientos de fondos y decisiones de inversión. Exportar órdenes históricas y registros de flujo de fondos permite a los usuarios conservar un historial de operaciones completo y preciso.





Ya sea para revisar los detalles de una operación específica o para realizar un análisis más amplio en un periodo determinado, estos registros ofrecen referencias confiables. También ayudan a prevenir la pérdida de información crítica debido al paso del tiempo o cambios en los datos de la plataforma.









Los datos históricos de órdenes son un recurso valioso para revisar y mejorar estrategias de trading. Analizando órdenes históricas y flujos de capital, los traders pueden evaluar claramente el éxito de diferentes estrategias y el momento de entrada y salida.





Por ejemplo, se puede calcular la proporción de operaciones con ganancias y pérdidas al usar un determinado método de análisis técnico, identificando así fortalezas y debilidades de la estrategia, y obteniendo referencias sólidas para realizar ajustes y mejoras posteriores.









MEXC permite exportar versiones en PDF del historial de órdenes de futuros y flujos de capital tanto en la plataforma web como en la app. Cada usuario tiene derecho a realizar hasta 10 exportaciones por mes de estados de cuenta del contrato de futuros. Cada informe puede incluir datos de hasta los últimos 180 días, lo que permite recuperar con flexibilidad la información de trading que se necesite.









Visita el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En la barra de navegación superior de la página principal, pasa el cursor sobre “Órdenes” y selecciona “Órdenes de Futuros” para ingresar a la página correspondiente.









En la página de Órdenes de Futuros, ve a la sección “Historial de Órdenes y Operaciones” y haz clic en Exportar historial de órdenes para abrir la ventana de exportación.









Puedes seleccionar el par de trading, la dirección y el período de tiempo para la exportación. Establece el formato de exportación en PDF y haz clic en Exportar para comenzar a descargar tus datos históricos de órdenes. Nota: la generación del archivo PDF puede tardar algunos minutos. Si la exportación contiene más de 10,000 registros, se activará el modo de exportación masiva.





Al elegir un rango de tiempo como “Últimos 180 días” o “Últimos 360 días”, el sistema mostrará un aviso indicando que la exportación masiva admite recuperar cualquier periodo de hasta 360 días dentro de los últimos 18 meses (hasta el día anterior). Cada solicitud permite exportar un máximo de 100,000 registros, con un límite de 10 descargas al mes por usuario.









Del mismo modo, ve a la sección Flujo de capital y haz clic en Exportar flujo de fondos para abrir la ventana de exportación.





Después de seleccionar el par de trading, la criptomoneda, el tipo de fondo, el tipo de flujo (entrada o salida) y el período de tiempo, elige PDF como formato de exportación. Haz clic en Exportar para comenzar a descargar tus datos de flujo de fondos en formato PDF. Ten en cuenta que la generación del archivo PDF puede tardar un poco. Si la exportación contiene más de 10,000 registros, el sistema cambiará automáticamente al modo de exportación masiva.





Al seleccionar un rango de tiempo como Últimos 180 días o Últimos 360 días, aparecerá un mensaje indicando que la exportación masiva permite recuperar cualquier período de hasta 360 días dentro de los últimos 18 meses (hasta el día anterior). Se pueden exportar hasta 100,000 registros por solicitud, y cada usuario puede realizar hasta 10 exportaciones al mes.













Abre la app de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda, luego selecciona Transacciones y elige Órdenes de futuros.









En la página de Órdenes de futuros, selecciona Historial de órdenes y operaciones, luego toca el ícono de exportación en la esquina superior derecha. Pulsa + Nueva exportación para abrir la ventana de configuración.





Puedes configurar el período, el par de trading y la dirección de la orden. Actualmente, solo se admite la exportación de órdenes límite. Una vez completados todos los campos, toca Generar para completar la exportación de tu historial de órdenes.





Si no marcas la opción Enviarme un correo electrónico cuando esté listo, recibirás una notificación por correo o SMS. Sigue las instrucciones del mensaje para descargar el archivo dentro de los 7 días. También puedes tocar Enviarme por correo manualmente después de que se haya generado la exportación y luego descargar el informe desde tu bandeja de entrada.









Desde la app, puedes exportar cualquier período de hasta 360 días dentro de los últimos 18 meses (hasta el día anterior). Cada exportación puede incluir hasta 100,000 registros, y puedes realizar hasta 10 exportaciones al mes.





*BTN-Ver historial de órdenes de futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/es/futures/orders/contract?type=assets









La función de exportación de órdenes de futuros de MEXC es una herramienta valiosa para que los usuarios gestionen sus registros de trading y revisen sus estrategias. Gracias a sus opciones flexibles tanto en la versión web como en la app, los usuarios pueden exportar rápidamente versiones en PDF de sus órdenes históricas y registros de flujo de capital, lo que facilita la conservación, auditoría y análisis de los datos. Dominar esta función puede mejorar significativamente la eficiencia del seguimiento de operaciones y la transparencia en el trading.





Lecturas recomendadas:

¿Por qué elegir MEXC Futuros?: Descubre las ventajas únicas de operar futuros en MEXC y aprende cómo mantenerte por delante en el mercado de derivados. : Descubre las ventajas únicas de operar futuros en MEXC y aprende cómo mantenerte por delante en el mercado de derivados.

Tutorial de trading de futuros en MEXC (app): Sigue una guía paso a paso para operar futuros en la aplicación móvil de MEXC y comienza a operar con confianza. Sigue una guía paso a paso para operar futuros en la aplicación móvil de MEXC y comienza a operar con confianza.



