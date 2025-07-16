1. ¿Qué es el sistema de recompensas MEXC DEX+ para usuarios? Las recompensas MEXC DEX+ son un mecanismo de crecimiento e incentivos diseñado para aumentar la participación de los usuarios, mejorar la1. ¿Qué es el sistema de recompensas MEXC DEX+ para usuarios? Las recompensas MEXC DEX+ son un mecanismo de crecimiento e incentivos diseñado para aumentar la participación de los usuarios, mejorar la
MEXC DEX+ lanza oficialmente las recompensas DEX+ con un programa de beneficios completamente mejorado

16 de julio de 2025
1. ¿Qué es el sistema de recompensas MEXC DEX+ para usuarios?


Las recompensas MEXC DEX+ son un mecanismo de crecimiento e incentivos diseñado para aumentar la participación de los usuarios, mejorar la lealtad a la plataforma y fomentar la expansión sostenible de la base de usuarios mediante un refuerzo positivo.

Los usuarios pueden ganar puntos al completar una serie de tareas designadas en la plataforma MEXC DEX+, como operar o invitar a nuevos usuarios. Estos puntos no solo reflejan los niveles de actividad y las contribuciones de los usuarios, sino que también funcionan como activos virtuales. En fases futuras, podrán usarse para acceder a diversos beneficios de la plataforma o canjearse por tokens DEX+, fomentando la participación continua.

Para obtener más información sobre MEXC DEX+, consulta las guías: Cómo usar MEXC DEX+ y Preguntas frecuentes sobre el DEX+ de MEXC.

2. ¿Cuáles son las ventajas de los puntos MEXC DEX+?


Los puntos MEXC DEX+ son una herramienta de incentivo clave dentro del ecosistema de la plataforma y ofrecen una variedad de beneficios:

  • Basados en tareas y altamente flexibles: Gana puntos a través de operaciones, referidos, participación en redes sociales y más. Las actividades diversas aumentan la participación de los usuarios y su sensación de logro.
  • Multiplicadores de bonos y eventos de airdrop: Disfruta de multiplicadores periódicos de puntos y airdrops gratuitos, lo que facilita y hace más gratificante ganar puntos.
  • Integración estrecha con el crecimiento de la plataforma: El sistema de puntos está estrechamente relacionado con la estructura de membresía y el progreso del usuario, sirviendo como una métrica clave para la contribución y participación de los usuarios. Promueve la retención a largo plazo y una mayor implicación.
  • Escalable y orientado al valor: A medida que el ecosistema de la plataforma evoluciona, los puntos serán utilizables en más escenarios, incluyendo conversiones futuras a tokens DEX+, ofreciendo un potencial de valor a largo plazo.

3. ¿Cómo ganar puntos MEXC DEX+?


Los usuarios pueden acumular puntos al completar tareas en la plataforma o participar en eventos de airdrop en cadena.

Los airdrops en cadena recompensan a los usuarios con puntos según su volumen total de trading en cadena durante un período específico. Consulta las páginas de eventos oficiales para conocer las reglas y criterios de distribución más recientes.

Las tareas comunes en la plataforma incluyen:

1）Tareas únicas: Son tareas introductorias, como vincular una billetera de terceros, realizar depósitos o transferencias, o probar la función de autoventa, diseñadas para ayudar a los usuarios a familiarizarse rápidamente con las funciones principales.


2）Tareas recurrentes: Por ejemplo, ganar puntos al alcanzar umbrales de volumen de trading acumulado. Estas tareas son repetibles y fomentan la actividad continua de trading.


3）Tareas en redes sociales: Tareas como seguir la cuenta oficial en X, retuitear contenido específico o unirse a la comunidad oficial de Telegram, ayudan a fortalecer los lazos sociales con la plataforma y a mejorar la participación y el sentido de pertenencia de los usuarios.

Vamos a mostrar un ejemplo de actividad para mostrar cómo ganar y reclamar puntos MEXC DEX+.

3.1 Cómo ganar y reclamar puntos MEXC DEX+


Haz clic en el botón de "Recompensas" en la parte superior de la página de recompensas MEXC DEX+ para acceder a la página Estrella en Ascenso. Desplázate hacia abajo para ver los eventos disponibles actualmente.

Sigue las instrucciones para cada tarea y complétala. Luego, regresa a la página de recompensas DEX+ y haz clic en el botón "Reclamar puntos" para recibir tu recompensa correspondiente.


3.2 Ver tus puntos MEXC DEX+


En la página de recompensas DEX+, puedes ver tus puntos totales actuales.


Al hacer clic en "Mis puntos", también podrás acceder al historial detallado de tus puntos reclamados.


Nota: Dependiendo del tipo de tarea, los puntos pueden acreditarse instantáneamente o después de un período de verificación.

Te recomendamos completar diversas tareas para ganar puntos, ya que la acumulación continua puede desbloquear beneficios y recompensas adicionales en el futuro. Si encuentras algún problema al completar tareas o reclamar puntos, no dudes en contactar a nuestro equipo de Atención al Cliente o consultar los recursos oficiales para obtener asistencia.

Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

