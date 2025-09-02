FAQ - Preguntas frecuentes - Depósitos y retiros













Depósito → Depositar criptos. 1）En el sitio web de MEXC , ve a la barra de navegación en la parte superior derecha y haz clic en

2）Selecciona la criptomoneda que deseas depositar y la red correspondiente, y copia la dirección de depósito para pegarla en la plataforma de retiro.

3）Copia el identificador Memo/Etiqueta (si es requerido) y pégalo en la plataforma de retiro.

4）Completa el retiro en la plataforma correspondiente y espera a que el depósito sea abonado. Para conocer más detalles, consulta la página Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (sitio web)





App:

1）En la aplicación de MEXC, toca en Portafolio en la parte inferior. Toca en Depósito → Depositar criptomonedas.

2）Selecciona la criptomoneda que deseas depositar y la red correspondiente, y copia la dirección de depósito para pegarla en la plataforma de retiro.

3）Copia el Identificador Memo/Etiqueta (si es requerido) y pégalo en la plataforma de retiro.

4）Completa el retiro en la plataforma correspondiente y espera a que el depósito sea abonado. Para conocer más detalles, consulta Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (App)





Consideraciones:

1）Algunos tokens requieren la información Memo/Etiqueta al realizar depósitos o retiros para garantizar la unicidad de la dirección de depósito/retiro. Detalles incorrectos de Memo/Etiqueta provocarán fallos en los depósitos o retiros. Para conocer más información, consulta la página ¿Qué son los Memos/Tags?

2）Determinados tokens, como LUNC, incurren en una comisión cobrada por el contrato inteligente oficial durante los depósitos. Los usuarios pueden verificar el consumo de tokens y los detalles del depósito en la cadena de bloques utilizando el TxID.

3）La red de depósito y la red de retiro deben ser la misma. De lo contrario, el depósito no se completará correctamente.

4）La plataforma MEXC admite depósitos directos en la cuenta de Futuros para ciertos tokens, como USDT. Durante el proceso de depósito, puedes cambiar la Cuenta de depósito y elegir entre depositar en la cuenta de Spot o de Futuros.









Si tu depósito no ha sido abonado, por favor revisa y verifica lo siguiente:



1）Verifica el estado del canal de depósito





Si el canal de depósito está cerrado o en mantenimiento, el depósito no se procesará de inmediato. Por favor, espera hasta que el canal de depósito se vuelva a abrir y luego verifica el estado de tu depósito.



2）Confirma el estado del depósito



Existen dos estados de depósito que pueden indicar un depósito no abonado: Depósito fallido y Depositando.

Depósito fallido: Revisa el motivo del fallo.

Depositando: Espera a que el depósito se complete. Ten en cuenta que los depósitos en este estado no se pueden cancelar ni devolver una vez que la transacción ingresa a la red blockchain.

Nota: Si ocurre un depósito forzado o el monto del depósito está por debajo del requisito mínimo de la plataforma, el depósito no será abonado, incluso si el estado muestra "Depósito en curso".



3）Verifica las confirmaciones de bloques



Los depósitos pueden fallar debido a dos problemas:

Confirmaciones insuficientes: La información del depósito es correcta, pero las confirmaciones en la cadena aún están pendientes. Ten paciencia, una vez que haya suficientes confirmaciones, el depósito se procesará correctamente.

Congestión de la red: No hay problemas con la información del depósito; este se ha retrasado debido a la congestión de la red. Sé paciente, los fondos se abonarán a la brevedad.

4）Verifica la compatibilidad en términos de token/dirección/red



Token incompatible: Aunque el nombre del token pueda ser el mismo, una dirección de contrato diferente impedirá que el depósito se abone correctamente.

Dirección/Red incompatible: La dirección de contrato del token depositado no coincide con la dirección soportada por MEXC, lo que impedirá que el depósito se abone correctamente.





5）Contrato inteligente incompatible





Actualmente, no se pueden depositar algunos tokens a través del contrato inteligente en MEXC. En tales casos, las transferencias por contrato inteligente no se reflejarán en tu cuenta MEXC y requerirán un procesamiento manual.



6）Verifica si el token ha sido deslistado



Si has depositado un token que se ha deslistado de la plataforma MEXC, ponte en contacto con nuestro servicio al cliente para obtener asistencia.



Si tu depósito aún no ha sido abonado, envía la Solicitud de Devolución de Depósito No Acreditado en la plataforma MEXC. Revisaremos tu caso y te notificaremos por correo electrónico o a través de notificación en la plataforma en un plazo de 1 a 2 días.









1）Tiempo de procesamiento

Las devoluciones de depósitos enviados a una dirección incorrecta se procesarán en un lapso de 60 días. MEXC agilizará este proceso, y una vez que la devolución esté completa, se le notificará a los usuarios por correo electrónico.





2）Tarifas de procesamiento

MEXC se compromete a ayudar a los usuarios a recuperar fondos debido a errores operativos. Sin embargo, dado que este proceso implica costos significativos de mano de obra, tiempo y gestión de riesgos, es posible que se aplique una tarifa de procesamiento.





3）Cómo verificar el TxID de un depósito devuelto

Una vez que tu solicitud de devolución sea procesada, MEXC enviará un correo electrónico con el TxID. Podrás usar este TxID para rastrear el activo devuelto.













El proceso de depósito consta de dos etapas de conteo de conconfirmaciones en la blockchain:





Primer conteo de confirmaciones：Cuando la transacción de depósito recibe una cantidad suficiente de confirmaciones en la red blockchain, los fondos se preabonan. Los usuarios pueden operar en MEXC, pero no pueden realizar ciertas operaciones como retiros, transferencias, retiros OTC, emisión de regalos o transferencias entre subcuentas.





Segundo conteo de confirmaciones：Cuando la transacción de depósito recibe confirmaciones adicionales en la red blockchain, los fondos se abonan oficialmente. Los usuarios pueden entonces realizar operaciones regulares como retiros y transferencias.





Este mecanismo acelera el procesamiento de depósitos, lo que permite que los usuarios operen más rápido mientras se mantiene la seguridad. Si la información de preabono no aparece en la página de depósitos de la cuenta, podría ser debido a que la red de depósito no es compatible con el preabono o que la cuenta ha activado restricciones por riesgos.





Ventajas del precrédito:

Seguridad mejorada: Previene fraudes como gastos duplicados y garantiza que la criptomoneda depositada por el usuario sea genuina y válida.

Riesgo reducido: Limita los riesgos al restringir los retiros antes de que el depósito se procese completamente.

Mejora en la experiencia del usuario: Acelera el proceso de depósito al permitir el trading tras las confirmaciones iniciales.













Tu depósito está temporalmente en espera porque la billetera de criptomonedas está actualmente en mantenimiento.





Se ha deshabilitado la opción de depósitos y retiros para garantizar la seguridad de tus fondos. Una vez que se complete el mantenimiento, las operaciones de depósito y retiro se habilitarán. Por favor, consulta nuestros anuncios para obtener actualizaciones sobre el estado del mantenimiento y la hora específica de reanudación.









Un depósito forzado ocurre cuando los usuarios depositan tokens que no son compatibles (eliminados o no listados) o están prohibidos en la plataforma. Cuando los canales de depósito están cerrados, los activos depositados no pueden ser abonados a la cuenta del usuario.





Para agilizar el proceso de devolución en tales casos, MEXC ha introducido la función de devolución de depósitos forzados. Esta función permite que los activos depositados de forma forzada sean devueltos directamente a la dirección de origen original, lo que mejora la experiencia del usuario y reduce los tiempos de espera y procesamiento. El tiempo estimado de procesamiento para una devolución de depósito forzado es de 3 a 7 días hábiles.

















Web:

Billetera → Retiro. 1）En el sitio web de MEXC , ve a la esquina superior derecha de la barra de navegación y haz clic en

2）Selecciona la criptomoneda que deseas retirar, introduce la dirección de retiro y selecciona la red correspondiente.

3）Completa el identificador Memo/Etiqueta, si es requerido.

4）Introduce la cantidad que deseas retirar y espera a que el retiro se complete.





App：

1）Abre la aplicación de MEXC y toca en Portafolio → Retiro.

2）Selecciona la criptomoneda que deseas retirar y toca Retiro en la Cadena. Introduce la dirección de retiro y selecciona la red correspondiente.

3）Completa el indicador Memo/Etiqueta, si es requerido.

4）Introduce la cantidad que deseas retirar y toca Confirmar. Luego, espera a que el retiro se complete.









Web:

Billetera → Retiro. 1）En el sitio web de MEXC , ve a la esquina superior derecha de la barra de navegación y haz clic en

2）Selecciona la criptomoneda que deseas retirar y, luego, selecciona Usuarios MEXC.

3）Introduce el correo electrónico, el número de teléfono o el UID de MEXC del destinatario.

4）Introduce la cantidad que deseas retirar y haz clic en Enviar. Luego, espera a que el retiro se complete.





App:

1）Abre la aplicación de MEXC y toca en Portafolio → Retiro.

2）Selecciona la criptomoneda que deseas retirar y toca en Transferencia MEXC.

3）Introduce el correo electrónico, número de teléfono o MEXC UID del destinatario.

4）Introduce la cantidad que deseas retirar y toca en Enviar.

Para obtener más información consulta la página Cómo realizar un retiro en MEXC









Si te das cuenta de que la dirección de retiro es incorrecta antes de recibir el SMS o el correo de confirmación, puedes cancelar la transacción yendo al historial de retiros y seleccionando Cancelar. Después de cancelarlo, puedes realizar un nuevo retiro con la dirección correcta.





Web:

Billetera → Historial de Financiamiento. 1）En el Sitio web de MEXC , ve a la esquina superior derecha de la barra de navegación y haz clic en

2）En la sección Retiro, busca la transacción correspondiente y haz clic en Cancelar.





App:

1）En la app, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página principal y luego toca Transacciones.

2）Toca Depósitos/Retiros → Retiro.Busca la transacción correspondiente y toca en Cancelar.













Después de un retiro exitoso, si tu cuenta está vinculada a una dirección de correo electrónico, recibirás un correo de notificación. También puedes revisar tus notificaciones en los mensajes dentro de la aplicación. Aquí te explicamos cómo ver los mensajes:





Web: En la página principal, haz clic en el ícono de menú en la esquina superior derecha (esquina superior izquierda para la región de Oriente Medio) para ver los mensajes.

App: En la página principal, toca el ícono de chat en la esquina superior derecha (esquina superior izquierda para la región de Oriente Medio) para ver los mensajes.





Si tu retiro desde MEXC hacia otra plataforma ya está confirmado en la blockchain pero los fondos no han llegado, copia el TxID del retiro y ponte en contacto con el equipo de servicio al cliente de la plataforma receptora para obtener asistencia. Para conocer más detalles sobre cómo encontrar el TxID, consulta el artículo Cómo encontrar los TxID en MEXC













Si los activos retirados a otra plataforma son devueltos a tu billetera MEXC, deberás depositarlos de vuelta a tu cuenta de forma manual. Estos son los pasos específicos:





Web:

Soporte al usuario → Centro de ayuda → Solicitud de devolución de depósito no acreditado. 1）En el sitio web de MEXC , desplázate hacia abajo hasta

2）Selecciona Se ha devuelto el retiro de MEXC a otra plataforma y sigue las instrucciones en pantalla para completar el formulario.





App:

1）En la aplicación de MEXC, toca el ícono de usuario → Soporte y Servicio al Cliente → Centro de Ayuda → Solicitud de devolución de depósito no acreditado.

2）Selecciona Se ha devuelto el retiro de MEXC a otra plataforma y sigue las instrucciones en pantalla para completar el formulario.





El depósito manual se procesará en un plazo de 1 a 3 días hábiles. Por favor, espera pacientemente después de enviar la solicitud y ten en cuenta que el monto devuelto puede diferir del monto original del retiro debido a las tarifas deducidas por la plataforma receptora.













Si te das cuenta que la información del memo es incorrecta antes de recibir el SMS o el correo electrónico de confirmación del retiro, puedes ir al historial de retiros y cancelar la transacción. Luego, inicia el retiro nuevamente utilizando la dirección correcta.





Web:

Billetera → Historial de Financiamiento. 1）En el sitio web de MEXC , ve a la barra de navegación y selecciona

2）Bajo la sección de Retiro, encuentra la transacción correspondiente y haz clic en Cancelar.





App:

1）En la aplicación de MEXC, toca el ícono de usuario en la esquina superior izquierda de la página principal y luego toca en Transacciones.

2）Toca en Depósitos/Retiros → Retiro, encuentra la transacción correspondiente y toca Cancelar.





Si te das cuenta de que introduciste el memo incorrecto después de recibir el correo electrónico o el SMS de confirmación del retiro, copia el TxID del retiro y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de la plataforma receptora para obtener asistencia en la recuperación de los activos.













Si el estado del retiro muestra "Procesando", esto generalmente se debe a la congestión de la red blockchain, lo que puede causar algunos retrasos en la transacción. Por favor, espera pacientemente.





Si el estado del retiro muestra "Completado", pero los activos no han sido abonados después de un tiempo, espera hasta que se haya alcanzado la cantidad necesaria de confirmaciones en la red blockchain. También puedes copiar el TxID de MEXC y contactar al servicio de atención al cliente de la plataforma receptora para obtener asistencia adicional.





Si la solicitud de retiro ha estado pendiente durante más de 1 horas sin generar un TxID, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de MEXC de inmediato y proporciona una captura de pantalla de la solicitud de retiro. Te asistiremos en el procesamiento de tu solicitud.













Algunos tokens de la red principal requieren ser activados en la billetera antes de que se pueda completar una transferencia; de lo contrario, la transferencia fallará. Cuando los usuarios retiran tokens de MEXC, el sistema verifica automáticamente si la dirección del token está activada. Si no está activada, los usuarios recibirán una notificación durante el proceso de retiro. Los usuarios también pueden utilizar un explorador de blockchain para verificar si su dirección de token está activada.