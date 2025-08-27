Preguntas frecuentes sobre IA MEXC









Actualmente, la Lista de selecciones de la IA, el Radar de noticias con IA e IA MEXC son gratuitos. Si en el futuro se lanza una versión avanzada, la estructura de tarifas se anunciará con antelación mediante avisos y correo electrónico.









Sí. El sistema asigna dinámicamente una cuota diaria de sesiones de IA según tu nivel de KYC y tu volumen de trading en los últimos 30 días. Cuanto mayor sea tu volumen de trading y tu nivel de verificación, más sesiones podrás usar. Las cuotas se reinician automáticamente al día siguiente una vez alcanzado el límite.









Actualmente se admiten más de 50 idiomas: inglés, chino, vietnamita, indonesio, español y otros idiomas principales. Con el tiempo se añadirán más idiomas.









No. Actualmente no hay tarifas especiales ni descuentos de precio. Las recomendaciones de la IA se basan únicamente en macrodatos e información de mercado en tiempo real como referencia de trading y no representan promociones de la plataforma.









Ten en cuenta que la información proporcionada por la IA es solo de referencia y no constituye ninguna promesa o garantía de inversión. Todas las decisiones de trading las toma el usuario, quien asume los riesgos asociados.









La IA proporciona análisis inteligentes basados en tendencias e información del mercado, pero no se garantizan beneficios. Toma decisiones con prudencia según tu tolerancia personal al riesgo.









No. La IA solo accede a datos de mercado y de trading anonimizados, y no recopila, almacena ni comparte ninguna información personal de las cuentas.









Priorizamos la exactitud y la transparencia. Todas las recomendaciones de la IA se basan en un estricto mecanismo de selección de datos, que incluye información en tiempo real de fuentes oficiales de exchanges, plataformas de análisis on-chain de referencia y medios financieros autorizados. También se consideran las tendencias de discusión en la comunidad (filtradas para eliminar spam) y pruebas retrospectivas históricas, con el fin de ofrecer a los usuarios referencias fundamentadas.









Sí. El radar de noticias con IA se apoya en fuentes de datos de terceros autorizados y en la actividad pública de la red para ofrecer actualizaciones casi en tiempo real, sincronizadas con las redes sociales.









Los rankings se basan en un modelo de cálculo en tiempo real en segundo plano, con datos que se actualizan instantáneamente a medida que cambian las condiciones del mercado.









El sistema cuantifica los tokens en función de múltiples indicadores, incluidas las tendencias de precio, el volumen de trading, los cambios en posiciones, los datos on-chain y la popularidad en las noticias, y los rankings se generan en consecuencia.









En la página web de trading del mercado Spot, haz clic en el aviso de preguntas frecuentes a la IA que aparece encima del gráfico de velas para entrar en la interfaz de conversación con el bot de IA y obtener un análisis objetivo y el razonamiento del movimiento de precio del token.













Primero, intenta actualizar la página o reconectar la red. Si el problema persiste, inténtalo de nuevo más tarde o comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente en línea para recibir asistencia.









Configuración → Sobre MEXC, o intenta borrar la caché e iniciar sesión nuevamente.



15. ¿Cómo cancelar las notificaciones push de Radar de noticias con IA?

Para cancelar las notificaciones push de Radar de noticias con IA, ve a la página de Radar de noticias con IA y haz clic en el botón “Suscrito” para darte de baja. Después de darte de baja, ya no recibirás notificaciones push.

Asegúrate de que tu aplicación de MEXC esté actualizada a la versión 6.19.0 o superior, y reinicia la aplicación después de actualizarla. Si aún no aparece, revisa el número de versión en, o intenta borrar la caché e iniciar sesión nuevamente.








