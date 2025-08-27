1. ¿IA MEXC es gratis? Actualmente, la Lista de selecciones de la IA, el Radar de noticias con IA e IA MEXC son gratuitos. Si en el futuro se lanza una versión avanzada, la estructura de tarifas se an1. ¿IA MEXC es gratis? Actualmente, la Lista de selecciones de la IA, el Radar de noticias con IA e IA MEXC son gratuitos. Si en el futuro se lanza una versión avanzada, la estructura de tarifas se an
Preguntas frecuentes sobre IA MEXC

27 de agosto de 2025
1. ¿IA MEXC es gratis?


Actualmente, la Lista de selecciones de la IA, el Radar de noticias con IA e IA MEXC son gratuitos. Si en el futuro se lanza una versión avanzada, la estructura de tarifas se anunciará con antelación mediante avisos y correo electrónico.

2. ¿Existen límites en el número de interacciones con la IA o en la velocidad de las solicitudes?


Sí. El sistema asigna dinámicamente una cuota diaria de sesiones de IA según tu nivel de KYC y tu volumen de trading en los últimos 30 días. Cuanto mayor sea tu volumen de trading y tu nivel de verificación, más sesiones podrás usar. Las cuotas se reinician automáticamente al día siguiente una vez alcanzado el límite.

3. ¿Qué idiomas admite la IA?


Actualmente se admiten más de 50 idiomas: inglés, chino, vietnamita, indonesio, español y otros idiomas principales. Con el tiempo se añadirán más idiomas.

4. ¿Hay descuentos por comprar tokens recomendados por la IA?


No. Actualmente no hay tarifas especiales ni descuentos de precio. Las recomendaciones de la IA se basan únicamente en macrodatos e información de mercado en tiempo real como referencia de trading y no representan promociones de la plataforma.

5. Si un usuario incurre en pérdidas de trading a consecuencia de la información proporcionada por la IA, ¿la plataforma se hace responsable?


Ten en cuenta que la información proporcionada por la IA es solo de referencia y no constituye ninguna promesa o garantía de inversión. Todas las decisiones de trading las toma el usuario, quien asume los riesgos asociados.

6. ¿Las recomendaciones de la IA garantizan beneficios?


La IA proporciona análisis inteligentes basados en tendencias e información del mercado, pero no se garantizan beneficios. Toma decisiones con prudencia según tu tolerancia personal al riesgo.

7. ¿La IA divulgará datos privados de la cuenta del usuario?


No. La IA solo accede a datos de mercado y de trading anonimizados, y no recopila, almacena ni comparte ninguna información personal de las cuentas.

8. ¿Cuáles son las fuentes de la información y el contenido recomendados por la IA?


Priorizamos la exactitud y la transparencia. Todas las recomendaciones de la IA se basan en un estricto mecanismo de selección de datos, que incluye información en tiempo real de fuentes oficiales de exchanges, plataformas de análisis on-chain de referencia y medios financieros autorizados. También se consideran las tendencias de discusión en la comunidad (filtradas para eliminar spam) y pruebas retrospectivas históricas, con el fin de ofrecer a los usuarios referencias fundamentadas.

9. ¿La frecuencia de actualización del radar de noticias con IA está sincronizada con las redes sociales?


Sí. El radar de noticias con IA se apoya en fuentes de datos de terceros autorizados y en la actividad pública de la red para ofrecer actualizaciones casi en tiempo real, sincronizadas con las redes sociales.

10. ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de la lista de selecciones de la IA?


Los rankings se basan en un modelo de cálculo en tiempo real en segundo plano, con datos que se actualizan instantáneamente a medida que cambian las condiciones del mercado.

11. ¿En qué se basan las recomendaciones de tokens de la lista de selecciones de la IA?


El sistema cuantifica los tokens en función de múltiples indicadores, incluidas las tendencias de precio, el volumen de trading, los cambios en posiciones, los datos on-chain y la popularidad en las noticias, y los rankings se generan en consecuencia.

12. ¿Cómo puedo ver las razones detrás del movimiento de precio de un token (pregunta frecuente a la IA MEXC)?


En la página web de trading del mercado Spot, haz clic en el aviso de preguntas frecuentes a la IA que aparece encima del gráfico de velas para entrar en la interfaz de conversación con el bot de IA y obtener un análisis objetivo y el razonamiento del movimiento de precio del token.


13. ¿Qué debo hacer si las funciones de IA no funcionan?


Primero, intenta actualizar la página o reconectar la red. Si el problema persiste, inténtalo de nuevo más tarde o comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente en línea para recibir asistencia.

14. ¿Por qué no puedo encontrar la interfaz de IA?


Asegúrate de que tu aplicación de MEXC esté actualizada a la versión 6.19.0 o superior, y reinicia la aplicación después de actualizarla. Si aún no aparece, revisa el número de versión en Configuración Sobre MEXC, o intenta borrar la caché e iniciar sesión nuevamente.

15. ¿Cómo cancelar las notificaciones push de Radar de noticias con IA?


Para cancelar las notificaciones push de Radar de noticias con IA, ve a la página de Radar de noticias con IA y haz clic en el botón “Suscrito” para darte de baja. Después de darte de baja, ya no recibirás notificaciones push.


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

