Matchain (MAT): Una plataforma de IA descentralizada para la era Web3

En la era Web3, los datos y la inteligencia artificial (IA) se han convertido en activos invaluables. Sin embargo, continúan surgiendo preocupaciones urgentes: ¿Quién controla tus datos personales? ¿La inteligencia artificial realmente está sirviendo a tus intereses o simplemente extrayendo valor?





Matchain (MAT) proporciona una respuesta definitiva. Como la primera plataforma de IA de capa 2 en BNB Chain, Matchain otorga a los usuarios la propiedad total sobre sus identidades digitales y datos personales. Al aprovechar las tecnologías de IA descentralizadas, Matchain está estableciendo un nuevo estándar para la evolución de Web3. ¿Qué diferencia a Matchain de otras plataformas? ¿Cómo está estructurada su tecnología central?





La siguiente descripción general te guiará a través del ecosistema Matchain, equipándote con la información necesaria para evaluar y capitalizar esta oportunidad emergente.













1) Datos de usuarios controlados por terceros:

En el ecosistema Web2, plataformas como Google y Facebook actúan como "guardianes" de datos, almacenando, analizando y monetizando la información personal de miles de millones de usuarios sin ofrecer retornos equitativos. Los usuarios tienen poco o ningún control sobre cómo se accede a sus datos, y sobre cómo se utilizan o se comparten.





2) Identidades digitales fragmentadas y falta de interoperabilidad:

La mayoría de las aplicaciones Web3 operan sus propios sistemas de cuentas aislados, lo que resulta en identidades digitales fragmentadas e interoperabilidad limitada entre plataformas. Esto no solo complica la verificación de identidades, sino que también obliga a los usuarios a verificarse repetidamente en diferentes aplicaciones descentralizadas (dApps), lo que conduce a una mala experiencia de usuario e ineficiencias significativas de recursos.





3) IA centralizada y mal uso de datos:

Hoy, la mayoría de los sistemas de IA son desarrollados y controlados por entidades centralizadas. Estos modelos dependen en gran medida de enormes cantidades de datos de usuarios; sin embargo, los procesos relacionados con la recopilación y el uso de datos carecen de transparencia, lo que representa serios riesgos para la privacidad del usuario.













Matchain fue creada para abordar los desafíos fundamentales que enfrenta Web3 y la IA. Construida en BNB Chain, Matchain es una plataforma de IA de capa 2 que aprovecha tecnologías de vanguardia como pruebas de conocimiento cero (ZK) y OP Stack para abordar directamente los problemas de centralización de datos, fragmentación de identidad y monopolización de la IA.





Matchain está construido en torno a tres pilares fundamentales:





1) IA descentralizada: Empodera a la comunidad para implementar y compartir modelos de IA sin depender de servidores centralizados, asegurando mayor transparencia y control del usuario.





2) Identidad descentralizada (DID): A través de su sistema MatchID compatible con W3C, Matchain integra billeteras Web3 y cuentas Web2 en una identidad digital unificada, lo que habilita experiencias fluidas en todo el ecosistema.





3) Soberanía de datos: Los usuarios mantienen la propiedad y el control total sobre sus datos personales, con la capacidad de decidir si, cómo y con quién se comparten sus datos, mientras reciben una compensación justa cuando sus datos son utilizados.





Al combinar blockchain, inteligencia artificial y tecnologías de preservación de la privacidad, Matchain no es simplemente una plataforma; representa un paso crucial hacia la realización de un futuro Web3 verdaderamente centrado en el usuario.





4) Logros destacados









Primera IA de capa 2 en BNB Chain: Matchain ha sido pionera en la integración de IA y blockchain dentro del ecosistema BNB, estableciendo un nuevo estándar para el futuro de la IA descentralizada.





Integración con OP Stack y participación en el ecosistema Superchain: Al adoptar el marco de trabajo de expansión modular OP Stack de Optimism, Matchain garantiza mayor seguridad e interoperabilidad entre cadenas, fortaleciendo aún más su base tecnológica.





Más de 500 millones de transacciones poco después del lanzamiento de la mainnet: El rápido crecimiento del volumen de transacciones de la plataforma subraya tanto la fuerte demanda del mercado como la utilidad comprobada de Matchain en el mundo real.









Matchain logra su visión a través de tres mecanismos principales:





1) Arquitectura de capa 2 basada en OP Stack Matchain adopta el marco modular OP Stack de Optimism para ofrecer bajas tarifas de gas y alto rendimiento, mientras ofrece a los desarrolladores una experiencia fluida. Totalmente compatible con Ethereum Virtual Machine, las dApps existentes en Ethereum u Optimism pueden migrar a Matchain sin necesidad de modificaciones de código.





2) BNB Smart Chain como capa de disponibilidad de datos BNB Smart Chain sirve como capa de almacenamiento y verificación para todas las transacciones. Al desacoplar la capa de ejecución (capa 2) de la capa de disponibilidad de datos, Matchain mejora el rendimiento mientras mantiene la seguridad y la auditabilidad on-chain.





3) Modelo de interacción usuario-datos-IA 3.1 Registro de matchID: Los usuarios crean una identidad digital única que vincula múltiples billeteras Web3 y cuentas Web2, sirviendo como base de su presencia en la cadena.





3.2 Uso compartido de datos controlado:

Los datos personales —como las interacciones sociales— están encriptados y se comparten solo con el permiso explícito del usuario, lo que garantiza la privacidad y el consentimiento.





3.3 Participación en entrenamiento de IA:

Los desarrolladores pueden implementar modelos de IA y entrenarlos con conjuntos de datos autorizados proporcionados por los usuarios,lo que habilita el aprendizaje automático con preservación de la privacidad.





3.4 Ganancias a través de la participación:

Los usuarios pueden ganar tokens MAT compartiendo datos, haciendo staking, participando en minería de liquidez o interactuando con dApps basadas en IA.





Este modelo sinérgico —que combina la escalabilidad de la capa 2, la soberanía de los datos y la IA descentralizada— posiciona a Matchain como una capa fundamental para el empoderamiento del usuario en el ecosistema Web3 impulsado por IA.









1) Identidad digital segura para usuarios Web3:

Elimina el riesgo de filtraciones de datos en múltiples plataformas al permitir que los usuarios mantengan el control total sobre sus identidades digitales a través de matchID.





2) Ecosistema de dApps de IA centrado en el usuario:

Matchain admite una amplia gama de aplicaciones descentralizadas impulsadas por IA en sectores como DeFi, salud, educación y redes sociales descentralizadas. Todas las aplicaciones pueden integrar perfectamente matchID y el token MAT para autenticación e incentivos.





3) Integración con el metaverso:

Permite a los usuarios construir perfiles digitales persistentes y verificables dentro de entornos virtuales, lo que incluye credenciales de identidad, certificados de habilidades e historiales de actividad, mejorando la continuidad y la personalización en el metaverso.





4) Verificación de educación y empleo:

Las certificaciones académicas y profesionales pueden almacenarse en forma de Soulbound Tokens (SBT), algo que permite a los empleadores verificar credenciales de forma segura y transparente en la cadena.









Símbolo del token: MAT

Red: Matchain Mainnet (Layer-2 enBNB Chain)

Suministro total: 100 millones









Tarifas de transacción y gas: MAT se utiliza para el pago de transacciones y la ejecución de contratos inteligentes en la red Matchain.





Gobernanza: Los holders de MAT tienen derecho a proponer y votar sobre actualizaciones del protocolo, desempeñando un papel activo en la gobernanza de la red.





Recompensas e incentivos: Ofrece staking, minería de liquidez y programas de incentivos para desarrolladores a fin de impulsar la participación en el ecosistema.





Monetización de datos:

Cuando los usuarios autorizan a modelos de IA o dApps a utilizar sus datos, son recompensados con tokens MAT.





Matchain lanzó oficialmente su segunda ronda de venta pública de la Licencia Génesis el 21 de abril, continuando el impulso de su programa de airdrops iniciado en octubre de 2024, con recompensas continuas para incentivar la participación y expandir la comunidad.









Paso 1: Únete al Bot de Telegram "MatchQuest"

Visita el bot oficial en t.me/matchain_fam_bot y selecciona "Start Match Quest" para comenzar.





2: Completa las tareas básicas

Sigue a Matchain en Twitter/X

Únete a las comunidades de Telegram y Discord

Comparte publicaciones e invita a amigos (gana un bono adicional del 3-10% en puntos).





Paso 3: Juega al minijuego "Catch M"

Gana puntos Match al jugar el minijuego dentro del bot.

Nota: Los puntos pueden canjearse por tokens MAT a una tasa fija después del lanzamiento oficial del token, según lo anunciado.

















Petrix Barbosa (CEO): Fundador y líder estratégico de Matchain.

Anastasia Drinevskaya (CMO): Responsable de las estrategias de marketing y comunicación.

Jessie Xiao (CBDO): Director del desarrollo empresarial y las asociaciones estratégicas.

El equipo está comprometido a construir un ecosistema centrado en la privacidad y la soberanía de los datos personales, reconociéndolos como derechos humanos fundamentales.









Paris Saint-Germain (PSG):

Matchain se ha convertido en el socio exclusivo de identidad digital del PSG para el período 2024-2027. Juntos, están codesarrollando un estudio de innovación conjunta para impulsar la adopción de soluciones Web3, lo que permite a los fans controlar de forma segura sus datos personales e interacciones digitales.





RWA Inc.:

Colaboración para desarrollar un ecosistema de tokenización de activos basado en la tecnología blockchain con IA de Matchain.





Ankr:

Proporciona servicios RPC para apoyar a los desarrolladores en la creación de dApps en Matchain.





Matchain no es solo un proyecto blockchain. Es una puerta de entrada a una nueva era de interacción con la IA y los datos digitales. Respaldado por tecnología de vanguardia, una alianza con el PSG, la integración con OP Stack y la creciente demanda de identidad descentralizada (DID), Matchain se posiciona como un pilar fundamental de la infraestructura Web3 de próxima generación. Al asegurar tokens MAT desde el inicio mediante el airdrop, podrás ser parte de este ecosistema de alto potencial desde el principio.





Si buscas una plataforma que adopta rápidamente las tendencias, es fácil de usar y apoya firmemente a proyectos emergentes, MEXC es la elección ideal. Sus funciones optimizadas y su experiencia fluida te permitirán participar sin esfuerzo cuando MAT esté disponible.









También puedes visitar la página de MEXC Airdrop+ para participar en eventos relacionados con depósitos y trading. Completa tareas sencillas para tener la oportunidad de ganar recompensas importantes.









P: ¿Qué es Matchain (MAT)?

R: Matchain es la primera plataforma de IA de capa 2 que está construida sobre BNB Chain, y que combina tecnología blockchain con IA descentralizada para empoderar a los usuarios con control el sobre sus identidades y sus datos. La plataforma admite identidad descentralizada (DID), monetización de datos y un ecosistema de dApps de IA fácil de usar.





P: ¿Cómo funciona Matchain?

R: Matchain opera como una solución de capa 2 construida sobre OP Stack, con BNB Chain actuando como la capa de almacenamiento de datos. Los usuarios pueden crear una identidad digital (matchID), compartir sus datos de forma selectiva y ganar recompensas en MAT al participar en el ecosistema.





P: ¿Cuál es la utilidad del token MAT?

R: MAT es el token nativo del ecosistema Matchain. Se utiliza para pagar tarifas de transacción; participar en la gobernanza, el staking y la minería de liquidez; así como para recompensar a los usuarios por compartir datos. Además, MAT sirve como recurso clave para entrenar y operar modelos de IA descentralizados.





P: ¿Cómo puedo reclamar el airdrop de MAT?

R: Sigue al bot oficial de Telegram y participa en el programa MatchQuest. Completa tareas comunitarias y juega minijuegos para ganar puntos, que podrán canjearse por tokens MAT una vez que se realice el lanzamiento oficial del token.



