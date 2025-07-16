La recuperación de la liquidez del mercado impulsa el crecimiento de DeFi: Un comienzo prometedor para el primer trimestre de 2025

Desde la segunda mitad de 2024, la economía global ha ido saliendo gradualmente de su ciclo de endurecimiento. Los bancos centrales de todo el mundo han adoptado políticas monetarias más acomodaticias, lo que ha impulsado un aumento notable en el apetito por el riesgo en el mercado. En este contexto, el mercado de activos digitales ha experimentado una importante entrada de capital. En el cuarto trimestre de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó un 45,7%. El sector DeFi, en particular, ha captado cada vez más la atención de los inversionistas, con su participación en el mercado en continuo ascenso. De cara al primer trimestre de 2025, los expertos de la industria se mantienen optimistas sobre el rendimiento de DeFi. Respaldado por flujos de capital, innovación tecnológica y colaboración en ecosistemas multi-cadena, se espera que DeFi inicie una nueva ola de crecimiento explosivo.





TVL de los diferentes sectores DeFi (Fuente de datos: https://defillama.com/categories









Un análisis de los principales sectores, incluyendo AI, PayFi, Meme, GameFi, Layer1 y Layer2, resalta un desempeño mixto. Mientras que algunos sectores experimentaron caídas, PayFi y DeFi destacaron por su notable fortaleza. El rendimiento trimestral de DeFi alcanzó un impresionante 87.55%, demostrando su gran potencial en las finanzas descentralizadas. A medida que el mercado se estabiliza y la innovación avanza, DeFi sigue presentando oportunidades clave tanto para inversionistas como para desarrolladores.





Sector Retorno semanal Retorno mensual Retorno trimestral AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% Meme 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% Layer 2 5.26% -22.86% 25.66% Layer 1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFTs 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% Redes sociales -1.28% -17.81% 6.37%

(Tablas por MEXC, Fuente de datos: SoSoValue)









El crecimiento continuo del ecosistema DeFi no solo está impulsado por el capital de mercado, sino también por un impulso doble de la innovación tecnológica y los avances en políticas.

Avances en la tecnología Cross-chain: En 2024, importantes avances en protocolos cross-chain como LayerZero y Cosmos abordaron el problema de la fragmentación de la liquidez que durante mucho tiempo había aquejado al mercado DeFi. Ahora, los usuarios pueden transferir activos de manera fluida entre diferentes cadenas, reduciendo drásticamente los costos de transacción.

Mejoras en privacidad: La introducción de tecnologías de privacidad, como las Pruebas de Conocimiento Cero (ZKPs), ha fortalecido la privacidad de los usuarios en las actividades DeFi. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también atrae más capital conforme a la normativa.

Marcos regulatorios mejorados: Durante el último año, varios países han introducido gradualmente marcos regulatorios para los activos digitales, como la Oferta de Tokens de Valores (STO) en EE. UU. y la regulación MiCA (Mercados de Criptoactivos) de Europa, señalando el comienzo de una nueva era en la regulación de activos digitales. Estos marcos proporcionan directrices claras para el desarrollo conforme de los mercados DeFi, eliminando las barreras para la participación institucional.









Dentro del ecosistema DeFi, sectores clave como minería de liquidez, protocolos de préstamos, intercambios descentralizados (DEXs) y agregadores de rendimiento están atravesando nuevas rondas de innovación.





Actualizaciones en la minería de liquidez: A diferencia del auge de la minería de liquidez durante el verano de DeFi en 2020, la minería de liquidez actual se enfoca más en incentivos a largo plazo y eficiencia de capital. Los protocolos que utilizan mecanismos dinámicos de distribución de recompensas están atrayendo más capital a largo plazo.

Interoperabilidad Cross-chain: El ecosistema multi-cadena está cada vez más interconectado. Soluciones como Cosmos y Polkadot se han convertido en puentes clave entre los ecosistemas blockchain, mientras que protocolos como LayerZero ofrecen soluciones más eficientes para la transferencia de activos entre cadenas, mejorando enormemente la experiencia del usuario.

Activos sintéticos y stablecoins: Los stablecoins continúan siendo un elemento central de DeFi. Se espera que para principios de 2025, el mercado de stablecoins descentralizados crezca aún más, impulsado por una mayor conformidad regulatoria y mecanismos mejorados de soporte de liquidez. Mientras tanto, los protocolos de activos sintéticos están expandiendo sus casos de uso, con un progreso notable en la mapeo de activos tradicionales y derivados financieros complejos.

Integración de IA y DeFi (DeFAI): El sector de Agentes de IA está empoderando a DeFi mediante herramientas de gestión de activos basadas en IA, estrategias de trading automatizadas y modelos de riesgo inteligentes. Estas innovaciones están mejorando la eficiencia operativa y la seguridad de los protocolos DeFi, atrayendo a inversionistas tradicionales.









Con la recuperación de la liquidez del mercado y la mejora de la infraestructura, se espera que DeFi tenga un buen rendimiento en el primer trimestre de 2025. Los factores clave incluyen:

Protocolos Blue-chip impulsores del crecimiento: Protocolos DeFi establecidos como Uniswap, Aave y Curve se han convertido en centros de liquidez dentro del ecosistema. Su optimización continua de la innovación y la experiencia del usuario proporciona un impulso fresco para el sector.

Sectores emergentes en ascenso: Nuevos sectores como el trading de derivados descentralizados, seguros en cadena y la financiarización de NFTs están atrayendo más desarrolladores y usuarios. Estos sectores tienen un gran potencial de crecimiento e inyectan nueva vitalidad al mercado.

Optimización de tokenomics: Más protocolos DeFi están refinando los mecanismos de captura de valor de los tokens mediante recompras, quema de tokens y ajustes de recompensas, fortaleciendo la confianza de los usuarios en mantener los tokens.









A pesar de su prometedor panorama, DeFi aún enfrenta varios desafíos y riesgos potenciales:





Riesgos de seguridad: Las vulnerabilidades de los contratos inteligentes y los ataques continúan siendo amenazas graves en el espacio DeFi. Varios proyectos han sufrido grandes retrocesos debido a brechas de seguridad en el último año.

Fragmentación de liquidez: Aunque la tecnología cross-chain ha avanzado, el problema de la excesiva fragmentación de la liquidez no está completamente resuelto, y algunos protocolos de cadenas más pequeñas pueden tener dificultades para asegurar financiamiento adecuado.

Incertidumbre regulatoria: Si bien los marcos regulatorios se están volviendo más definidos, las diferencias políticas entre países podrían plantear desafíos para los proyectos DeFi que operan a nivel global.









En el Q1 2025, el mercado DeFi muestra fuertes señales de recuperación. Las mejoras en la liquidez, los avances tecnológicos y los entornos regulatorios mejorados están impulsando el crecimiento. Sin embargo, para una expansión sostenible del mercado, la seguridad y el cumplimiento regulatorio seguirán siendo esenciales. Los inversionistas y desarrolladores enfrentarán abundantes oportunidades, pero también desafíos considerables.





