Mantle Network: Construyendo un ecosistema capa 2 de Ethereum para impulsar las finanzas en la cadena

Mantle Network (en adelante, Mantle) es una solución modular de rollup de capa 2 construida sobre Ethereum. Combina compatibilidad con EVM, alta escalabilidad y bajos costos de transacción, al tiempo que hereda la seguridad de la red principal de Ethereum.





Mantle adopta una arquitectura por capas avanzada que distribuye tareas complejas de cómputo y almacenamiento entre múltiples nodos, lo que permite un procesamiento de datos y una verificación de transacciones eficientes. Además, Mantle pone un fuerte énfasis en la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios, implementando una variedad de tecnologías de encriptación y medidas de gestión de riesgos para garantizar que la red funcione de manera segura y fiable.









Arquitectura de rollup: Mantle aprovecha los validadores y protocolos de consenso de Ethereum para reducir significativamente las tarifas de gas, disminuir la latencia e incrementar el rendimiento. Los usuarios pueden personalizar los requisitos de confirmación de transacciones según sus necesidades, lo que permite retrasos de confirmaciones casi inexistentes con sacrificios mínimos en la seguridad.





Arquitectura modular: Separa la ejecución, el consenso, la liquidación y el almacenamiento de las transacciones en módulos independientes, lo que da pie a la formación de una blockchain modular. Esto incluye una capa de ejecución desarrollada por Mantle compatible con EVM, una capa de consenso y liquidación anclada a Ethereum, y un componente externo de DA (disponibilidad de datos) impulsado por EigenDA.





Seguridad de Ethereum: Las transiciones de estado en la capa 2 (L2) son verificadas por los validadores de Ethereum y atraviesan los mismos procesos de consenso y liquidación que las transacciones en la capa 1.





Disponibilidad de datos modular: Al utilizar módulos de DA independientes como EigenDA, Mantle logra más del 90% de ahorro potencial en costes en comparación con la disponibilidad de datos en la capa 1 (L1) en la cadena.









Tras más de un año de operaciones estables bajo Mantle Tectonic, la red ha lanzado ahora la actualización Everest, marcando un gran avance para Mantle. Esta actualización no solo fortalece su infraestructura existente, sino que también prepara completamente la red para una compatibilidad fluida con la próxima actualización de Ethereum, Pectra . Uno de los aspectos más destacados de Everest es el lanzamiento oficial de EigenDA, que aporta una solución revolucionaria de disponibilidad de datos que mejora significativamente la eficiencia y la seguridad en la gestión de datos.





Mantle ha mantenido una estrecha colaboración con EigenDA. Antes del lanzamiento de la red principal de EigenDA, Mantle utilizaba Mantle DA, una capa de disponibilidad de datos de terceros respaldada por la tecnología de EigenDA, como su solución de disponibilidad de datos.





Como solución de capa 2 sobre Ethereum, Mantle también ha comenzado a adaptarse a los cambios introducidos por la actualización Pectra. Esto incluye la integración del nuevo campo (RequestsHash) introducido en la EIP-7685 (ubicado en el encabezado del bloque), así como el soporte para el nuevo tipo de transacción (SetCodeTx) introducido en la EIP-7702. Estos esfuerzos garantizan que la red Mantle siga siendo completamente compatible con la evolución de Ethereum, lo que permite seguir prestando servicios estables e ininterrumpidos a los usuarios.













Mantle adopta un modelo económico de tokens sostenible, con MNT como la moneda nativa del ecosistema Mantle. El suministro total de MNT es de 6,219,316,768. El calendario de liberación de tokens está diseñado para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, con desbloqueos por fases a lo largo de varios años.









Pago de tarifas de gas: Como token nativo del ecosistema Mantle, MNT es necesario para pagar las tarifas de transacción en la capa 2.





Votación de gobernanza: Los holders de MNT pueden participar en la gobernanza comunitaria votando propuestas como actualizaciones del protocolo y asignación de fondos.





Incentivos del ecosistema: Mantle ha creado un EcoFund para apoyar proyectos en etapas tempranas y fomentar el crecimiento del ecosistema. Los usuarios que holdean MNT son elegibles para recibir una parte de las recompensas distribuidas.









El rápido crecimiento del ecosistema Mantle ha cobrado aún más impulso gracias a su asociación con MEXC, uno de los exchanges de criptomonedas líderes a nivel mundial. Reconocido por sus bajas tarifas, transacciones ultrarrápidas, amplia cobertura de activos y profunda liquidez, MEXC se ha ganado la confianza de inversores de todo el mundo. Su aguda visión para identificar proyectos emergentes y su sólido respaldo al desarrollo en etapas tempranas lo convierten en un terreno fértil para sembrar iniciativas con alto potencial.





MEXC es el primer exchange en listar el token MNT tanto en su mercado Spot como en el de Futuros . Los usuarios pueden operar MNT en MEXC con tarifas ultrabajas.





1）Abre la aplicación de MEXC e inicia sesión, o visita el sitio web oficial

2）Ingresa "MNT" en la barra de búsqueda y selecciona Spot Futuros para el token MNT.

3）Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio deseado, y completa la operación.



