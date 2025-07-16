Lorenzo Protocol (BANK): Descubriendo el verdadero valor de Bitcoin

Lorenzo Protocol (BANK) es un protocolo descentralizado que libera la liquidez de Bitcoin (BTC) al conectar BTC con DeFi y otros ecosistemas blockchain. Al combinar los principios financieros tradicionales con la tecnología blockchain, el Protocolo Lorenzo ofrece un marco eficiente y seguro para el staking de Bitcoin, la gestión de liquidez y la distribución de rendimientos.





BANK ya está disponible para operar en spot y en futuros en MEXC. También puedes visitar la página de MEXC Airdrop+ para unirte al evento de depósito y operación de BANK y compartir un fondo de recompensas de 1,000,000 BANK y 50,000 USDT.









Lorenzo Protocol ofrece una solución de liquidez descentralizada, segura y flexible para Bitcoin ( BTC ). Al introducir los Tokens de Principal de Liquidez (LPT) y los Tokens de Acumulación de Rendimiento (YAT), el protocolo mejora la liquidez y el potencial de generación de ingresos de BTC, a la vez que supera las limitaciones de programabilidad de Bitcoin. Gracias a una profunda integración con diversas plataformas DeFi, Lorenzo transforma BTC de una reserva pasiva de valor en un activo financiero activo para préstamos, staking líquido y otras operaciones DeFi. Los usuarios pueden hacer staking de BTC para recibir stBTC y YAT, y luego usar estos tokens como garantía en múltiples escenarios DeFi.









El Protocolo Lorenzo ofrece las siguientes funciones clave para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo sus activos de Bitcoin dentro del ecosistema DeFi:









Lorenzo Protocol permite a los usuarios apostar Bitcoin en el protocolo y recibir el token de staking líquido correspondiente, stBTC. Estos tokens no solo representan el Bitcoin apostado del usuario, sino que también permiten participar en diversas actividades DeFi, como préstamos y minería de liquidez.









El protocolo introduce los tokens de capital de liquidez (LPT) y los tokens de acumulación de rendimiento (YAT) para separar el capital del rendimiento. Los LPT representan la participación subyacente en BTC, mientras que los YAT rastrean el rendimiento generado por dicha participación. Esta separación ofrece a los usuarios mayor flexibilidad para gestionar e implementar sus activos.









Al integrarse con protocolos como Wormhole y LayerZero, Lorenzo permite que stBTC funcione en múltiples cadenas de bloques. Esta capacidad de interconexión entre cadenas amplía los casos de uso de los activos de Bitcoin en todo el ecosistema blockchain.









Lorenzo admite diversas estrategias de rendimiento, lo que permite a los usuarios elegir el enfoque que mejor se adapte a sus objetivos. Las opciones incluyen minería de liquidez y préstamos a través de protocolos DeFi consolidados, lo que ayuda a los usuarios a optimizar su potencial de rentabilidad.









El flujo de trabajo de Lorenzo Protocol consta de varios pasos diseñados para asegurar los activos de Bitcoin, mantener la liquidez y distribuir los rendimientos.









Lorenzo ofrece un módulo de custodia compatible con múltiples custodios de confianza, como Cobo, Ceffu y Chainup, para almacenar y gestionar de forma segura los Bitcoins en staking de los usuarios. Cada transacción de staking se somete al proceso de validación en cadena de Lorenzo para verificar su autenticidad antes de ser aceptada en el protocolo.









Una vez que un usuario deposita Bitcoin en staking con Lorenzo, el protocolo acuña una cantidad equivalente de tokens stBTC. Cada acuñación se somete a una rigurosa verificación para garantizar un procesamiento preciso y un respaldo individualizado de BTC reales. Los usuarios pueden usar stBTC en múltiples protocolos DeFi para obtener un rendimiento adicional.









Las recompensas que los usuarios obtienen al apostar Bitcoin se distribuyen en tokens YAT. Estos tokens YAT representan las recompensas generadas por el staking y pueden reclamarse a pedido a través del Protocolo Lorenzo.









El desarrollo de Lorenzo Protocol se desarrolla en varias fases, cada una con distintos objetivos y ampliaciones de funciones.









En la primera fase, Lorenzo se centrará en la liquidez de BTC con el lanzamiento del token de staking líquido, stBTC. Los usuarios podrán custodiar sus Bitcoin en la billetera Lorenzo Vault y participar en el programa de staking del ecosistema Babylon. El objetivo principal de esta fase es aumentar el valor total bloqueado (TVL) de BTC antes del lanzamiento de la red principal de Babylon, para que los usuarios puedan empezar a ganar recompensas lo antes posible.









En la segunda fase, Lorenzo permitirá el staking de un conjunto más amplio de activos equivalentes a BTC, como wBTC, BTCB, FBTC y stBTC, e introducirá los Yield Accurual Tokens (YAT) para separar el capital del rendimiento. El protocolo también ampliará el soporte a otras cadenas Proof-of-Stake y lanzará productos de liquidez más avanzados, ampliando aún más su alcance en el ecosistema DeFi.









Lorenzo Protocol ofrece un marco innovador para el staking líquido descentralizado de Bitcoin, solucionando los desafíos de liquidez y gestión de rendimiento de BTC. Mediante la emisión de Tokens de Principal de Liquidez (LPT) y Tokens de Acumulación de Rendimiento (YAT) y la interoperabilidad entre cadenas, Lorenzo integra Bitcoin en DeFi, brindando a los usuarios herramientas flexibles para la gestión de activos y la generación de rendimiento. A medida que el protocolo entra en su segunda fase, incorporará compatibilidad con más activos en cadena y diversificará sus estrategias de rendimiento para mejorar aún más la eficiencia del capital y la rentabilidad. Al mismo tiempo, Lorenzo está mejorando su infraestructura entre cadenas para permitir que BTC y sus derivados fluyan fluidamente a través de múltiples ecosistemas DeFi, liberando así todo el potencial financiero de Bitcoin.





BANK ya está disponible para operar en spot y en futuro en MEXC. Para comprar BANK en MEXC, siga estos pasos:





1) Abre e inicia sesión en la app de MEXC o en su sitio web oficial

2) En la barra de búsqueda, ingresa BANK y selecciona Trading Spot o Trading de Futuros.

3) Elige el tipo de orden, ingresa el monto y el precio, y envíala.



